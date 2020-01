V České republice stojí památník nacistům. Proč? Vysvětlení Ing. Bukovského vás překvapí

„Nedávno byl v Praze filozof Daniel Dennett, vedl rozhovor s moderátorem Danielem Stachem z ČT (24. 2. 2018). Řekl, že žijeme v době „postpravdivé“, tzn. době „prolhané“…Přece není možné, aby společnost byla stavěna na lži. (Ing. Jaroslav Bukovský)

„Pravice těží z nejednotnosti levice. Vše, co je pro ni nepohodlné, prohlásí za nepřípustné…Přestává platit občanské právo občanů na názor?“ (Ing. Jaroslav Bukovský)

Kujme pikle, pikle kujme, spekulujme, intrikujme…historii deformujme

Jde-li o pomníky nacistům, naráží se tu na zajímavý problém. Nacisté také byli jen vojáci a poslouchali své velení. V moderní společnosti občas slyšíme hlášky o „hodných nacistech“, vedle „zlých nacistů“. Ve skutečnosti poválečná konference v Postupimi žádné takové termíny nedefinovala a nikdo je po celá dlouhá desetiletí ani nevymýšlel. Pana inženýra se tudíž ptáme, kde se takovéhle potřeby najednou ve společnosti berou? Pokud se neberou najednou, kde hledat příčinu?

„Do české levice byl (záměrně?) vražen klín, v jehož důsledku je ČSSD v úpadku… Za národními zájmy stojí komunisté a pár menších stran, ale jsou na tom dost mizerně…“ (Ing. Jaroslav Bukovský)

Ve zvukové nahrávce se posluchač doví, že v Česku došlo k nešťastné věci, míní Bukovský, k tzv. bohumínskému usnesení ČSSD z roku 1995. Tehdy si sociální demokracie zakázala spolupráci s komunisty, což mělo určitý setrvačný efekt, který nahrál pravici.

Bukovský hovoří, že u nás po roce 1989 zavládl (pravěký) „chicagský“ kapitalismus, který nepotřebuje poctivě vykládanou historii. Pro obchodní praktiky moderních podnikatelů je prý nutné zrelativizovat hodnoty, aby se nikdo nepídil po tom, co tito lidé, naši současníci, vlastně provádějí.

Ona relativizace má postupný charakter. Nejprve se začne zpochybňovat to, s čím současníci nemají zkušenost. Jakmile se tohle povede, sněhová koule lží nabere obří rozměry a obsáhne celou společnost. Bukovský se domnívá, že tomuto procesu napomohla polistopadová sugesce ze strany klíčových představitelů státu, že před listopadem 1989 bylo „vše špatně“. Když se tedy škrtne historie a zrelativizují se historické hodnoty, je možné provádět zásahy do současné společnosti tak, aby konvenovaly obchodníkům a fiskálním zájmům skupin, které nyní kontrolují situaci.

„Převzali jsme model živelného kapitalismu. Ty jeho špatné vlastnosti jsme převzali okamžitě, k jeho dobrým stránkám jsme se doposud nepropracovali.“ (Ing. Jaroslav Bukovský)

„Když máme v Plzni výročí osvobození, jezdí do Plzně vysocí politikové. Všichni na to poukazují. Vítá se osvobozenecká armáda… Něco podobného by se mělo dít také v Praze. Neděje…Maximálně se tam položí květiny u hrobu neznámého vojína na Vítkově. Pražané si výročí osvobození ani neuvědomují…“ (Ing. Jaroslav Bukovský)

Beneš shodil ze stolu návrhy Hitlera, uvedl Ing. Bukovský. Proto jsme se podle něj stali terčem mnichovské zrady. Způsob poválečné denacifikace a rozvíjení obchodu způsobily, že se nyní dostáváme do bodu, kdy se historie přepsat musí. Historickou pravdu, morálku či svědomí v tom však nehledejme. Co se týká památníků. Pan inženýr navrhuje nepolévat památníky těm vojákům a vojevůdcům, díky kterým se fronta vůbec otočila. Teprve až po otočení fronty se západní kapitalismus rozhoupal k vylodění v Normandii. Nápravu věcí vidí Ing. Bukovský jako závažný a těžko řešitelný problém.

