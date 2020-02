Alternativa pro Německo: Polsko sází na korejský tank a zdá se, že správně

Vypadá to, že budoucnost polské výroby tanků bude spojena s Jižní Koreou. Nehledě na některé problémy si tank K2 Black Panther získal Turecko, Saúdskou Arábii a Omán. Je na řadě Varšava?

Podle novin The Korea Times by se jihokorejská společnost Hyundai Rotem chtěla zapojit do programu modernizace polských tanků, která by měla být zahájena v první polovině letošního roku. Jedná se o výrobu 800 tanků K2 Black Panther. Hodnota transakce se odhaduje na 9 miliard USD, dosud však nebyla sdělena žádná oficiální čísla. The Korea Times cituje prohlášení mluvčího společnosti Hyundai Rotem, že se společnost zúčastní výběrového řízení.

Polský tank je důvěrná informace

Moon Seonghun, manažer tiskové služby Hyundai Rotem, řekl již dříve Sputniku: „Viděli jsme zprávy v polských médiích, v nichž se o Hyundai Rotem píše jako o atraktivním partnerovi pro realizaci polského vládního programu na modernizaci tanků. A je pravdou, že když jsme se dozvěděli o propagaci takového programu, zahájili jsme obchodní aktivitu zaměřenou na polskou vládu a obranný průmysl, abychom získali zakázku.“

V odpovědi na otázku, zda jde o export hotových tanků vyrobených na základě požadavků polské strany nebo o společný vývoj nového druhu tanku, tiskový manažer prohlásil, že takovou informaci nemůže poskytnout, protože „je to důvěrná informace“.

Vyspělé technologie při omezeném rozpočtu

„Tank PT-91 Twardy, který nyní používá Polsko, je vylepšenou verzí tanku T-72, zdokonaleného koncem 90. let a vyráběného na základě licence od začátku 80. let. Varšava je zároveň toho názoru, že je nutné přizpůsobit své zbraně standardům NATO. Pokud chce Polsko dosáhnout špičkových výsledků v těchto podmínkách omezeného rozpočtu, mohl by být Hyundai Rotem dobrým partnerem,“ domnívá se Yang Uk, mimořádný profesor Aspirantury strategie státní obrany Hannam University.

Odborník uvedl, že Polsko nyní v řadě otázek nesouhlasí s názory svých evropských partnerů, což ho vybízí k hledání alternativních cest.

Poláci „prozradili“, Korejci byli překvapeni

Když v roce 2018 začala polská média psát o „polsko-korejském tanku budoucnosti, vyvolaly tyto zprávy mezi jihokorejskými odborníky překvapení a určitou skepsi.

Podrobné plány rozvoje perspektivního tanku, podle nichž by měla být zahájena výroba prototypu v první polovině roku 2019 a přechod na výrobu od roku 2023, byly vnímány jako předčasný únik informací založený pouze na očekávání polské strany. Jednání byla tehdy na úplném začátku a konkrétní způsoby spolupráce dosud nebyly projednány.

Nicméně samotná skutečnost, že se v Polsku otevřeně hovoří o možnosti organizovat licenční výrobu jihokorejských tanků nebo společný vývoj tanku nové generace v Soulu, byla pro ně velmi důležitá. Vždyť Francie a Německo nabízely Polsku účast v programu vytvoření evropského hlavního bojového tanku (EMBT) s možností organizovat část výroby na jeho území.

Polsko má zájem o nové technologie a získání know-how, a proto projevilo zájem o francouzsko-německý projekt Main Ground Combat System na vytvoření evropského hlavního tanku (EMBT) s možností organizace části výroby na svém území. Problém je v tom, že projekt by měl být realizován do roku 2035 a není jasné, bude-li vůbec Polsku dovoleno se do něj zapojit. Podle německých novin Die Welt je Berlín dost negativně naladěn vůči velkým evropským projektům jako je Eurofighter nebo dopravní letadlo A400M. Čím více států se těchto projektů účastní, tím častější jsou zpoždění a zvyšování nákladů na finální produkt, píše Die Welt (link). Proto v této situaci začalo Polsko zvažovat možné alternativy.

Jihokorejský portál SEDaily uvedl, že pokud Varšava považuje Soul za možného alternativního partnera, znamená to uznání vysoké úrovně jihokorejské vojenské technologie a otevírá to velké perspektivy pro vývoz do země, která má největší tankovou armádu v EU.

Korejský tank je levnější než německý, ale…

Tank K-2 je představován společností Hyundai Rotem na mezinárodním trhu jako výhodná alternativa k německému Leopardu 2. Jihokorejské noviny JoongAng Daily napsaly, že zatímco náklady na německý stroj jsou odhadovány na 9–11 milionů eur, cena Black Panther může být až o 30 % nižší. Dosud však nebyla uzavřena ani jedna smlouva o vývozu korejských tanků.

Jedním z hlavních důvodů k pochybnostem jsou malé zkušenosti s výrobou a provozem. Společnost Hyundai Rotem původně počítala s výrobou asi 600 tanků, ale kvůli vysokým nákladům a problémům s motorem a převodovkou, které musely být nahrazeny německými, byly plány sníženy a do roku 2014 bylo vyrobeno pouze 100 kusů. V budoucnu se měl K-2 stát zcela jihokorejským, ale další problémy s pohonným systémem vyžadovaly další zdlouhavé kontroly, a proto byl první tank z druhé dávky dodán až letos na jaře a zůstala v něm zahraniční převodovka. Navíc, i v případě úspěšného provedení třetí fáze hromadné výroby, k níž může Hyundai Rotem přistoupit nejdříve v roce 2021, bude v Jižní Koreji vyrobeno pouze 322 strojů. Za těchto podmínek je obtížné počítat s radikálním snížením nákladů jak na samotný tank, tak i na jeho údržbu.

Polsko půjde cestou Saúdské Arábie?

Nicméně alespoň jeden úspěch K-2 měl: v roce 2008, bezprostředně po dokončení vývoje tanku, Turecko zakoupilo jednotlivé jihokorejské technologické projekty a dalo jim přednost před nabídkami z Německa a dalších zemí. Po 7 letech byl na jejich základě vytvořen jejich vlastní turecký tank Altay. V listopadu 2018 bylo 250 ks objednáno tureckou armádou a poté zájem o tank projevil Katar. Dosud však stojí více než 12 milionů eur a používá mnoho zahraničních komponentů včetně německého motoru. Pokusy o zařazení vlastních projektů dosud nevedly k úspěchu a při provozních zkouškách Altaye během výběrového řízení pro Omán v červenci 2018 zhasl motor. V té době, kdy byl K-2 úspěšně vyhodnocen a byl považován za jeden z nejsilnějších uchazečů o dodávku 76 tanků pro Omán.

Dalším potenciálním zákazníkem je Saúdská Arábie, která plánuje nákup řádově 300 tanků. Kvůli případu zavraždění Džamála Chášukdžího odmítají Německo a Velká Británie dodávat jí stroje a USA obvykle nepředávají technologie na zbraně, které ještě samy vyrábějí. Rijád zároveň trvá na vytváření výroby ve své zemi po zakoupení první série strojů.

Podle názoru jihokorejských odborníků mohou takové podmínky Hyundai Rotem vyhovovat a společnost má dobré šance získat tuto zakázku. Tím spíše, že v rámci přípravy k výběrovému řízení v Ománu společnost vyvinula speciální verzi K-2, přizpůsobenou podmínkám pouště.

Korejsko-polské houfnice Krab

Schéma s transferem technologií a licenční výrobou může být pro Polsko zajímavé také proto, že již existují podobné zkušenosti. V roce 2014 polské ministerstvo obrany uzavřelo smlouvu o dodávce 120 podvozků samohybné houfnice K-9, kterou vyvinula společnost Samsung Techwin (nyní Hanhwa Defence) pro výrobu polských samohybných houfnic Krab. Smlouva zahrnovala dodání prvních 24 kusů v hotové podobě a poté organizaci od roku 2018 místní montáže z jihokorejských komponentů s převodem části technologií. Nyní, podle oficiálních údajů, byly již houfnice Krab dodány polské armádě. Na podzim roku 2019 informoval Dziennik Zbrojny o tom, že ministerstvo obrany předalo 5. lubušskému dělostřeleckému pluku (5 Lubuski Pułk Artylerii) 8 Krabů, a 23. slezský dělostřelecký pluk (23 Śląski Pułk Artylerii) vyhlásil v lednu 2020 nábor do divize Krab.

K2 vs Armata?

K2 je považován za nejvíce bojeschopný tank na světě a je jedním z pouhých tří tanků čtvrté generace ve službě společně s japonským Type 10 a ruským T-14, píše portál Military Watch. Portál chválí K2 Black Panther za kvalitu kompozitního brnění s dynamickou ochranou (tzv. výbušné reaktivní brnění), zdokonalený radarový systém milimetrového rozsahu, který může fungovat jako varovný systém, laserové dálkoměry a přítomnost termografické kamery, která umožňuje tanku sledovat konkrétní cíle na vzdálenost až 9,8 km. Portál také uvádí, že se od K2 Black Panther očekává, že bude schopen náležitě čelit předním ruským a běloruským bojovým strojům.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.