V lékárnách chybí ústní roušky. Zachrání vás před chřipkou a koronavirem?

S šířícím se koronavirem se daří prodeji ochranných masek kryjících ústa a nos. Jde o jednoduché masky, v nichž často vídáme chodit Prahou cizince. Protože se často nejedná o sofistikované respirátory, ale o ochranu jednoduchou, nabízí se otázka, zda jsou tyto roušky účinné. Může se člověk nenakazit, aniž by vypadal jako E.T.?

Zdroje jako Centers for Disease Control and Prevention Trusted Source (CDC), International Journal of Infectious Diseases, Annals of Internal Medicine zjistily, že roušky opravdu přispívají ke snížení pravděpodobnosti, že se nakazíte virovou infekcí. Tyto prameny však také říkají, že nosí-li se jenom roušky, aniž by se dodržovala další hygienická opatření jako mytí rukou mýdlem a teplou vodou, jejich účinnost kupodivu klesá. Naproti tomu zdroje jako Nature Communications jsou i vůči rouškám skeptické. Zde se tvrdí, že ti, co si myli ruce a nosili roušky, byli virovou infekcí postiženi dokonce více. Více o možných příčinách se dočtete níže.

Poznámka: (Ochranné ústní) roušky, tzv. (chirurgické) ústenky jsou zdravotnickými potřebami, které nosívají hojně doktoři, dentisté a sestry. Tyto masky obvykle nezachytí viry v aerosolu (aerosol jsou kapénky hlenu, slin a různých mikroorganismů), které se do vzduchu uvolňují např. při kýchání, kašli i běžném hovoru.

Lékaři se shodují v tom, že jednoduché roušky jsou vlastně jen jakési polomasky. Důležité je, aby maska kryla celou bradu. Pakliže tomu tak není, nelze hovořit ani o polomasce. Jestliže hovoříme o malých virových částicích, pak účinnost neplnohodnotných masek se pohybuje kolem asi 34 %, tzn., že jen tolik procent částic nalézajících se v aerosolu rouškou skutečně neprojde; částečky aerosolu mohou mít něco kolem cca 5 mikronů (µm); pří kýchnutí takto malé částice vyletují do vzdálenosti 7 metrů rychlostí až 180 km/h. A to je rychlost orkánu.

Chřipka se přenáší kontaktem, kapénkami (chrchly, nosní sekret, sliny) i vydechovaným aerosolem, resp. zvláště malými částečkami obsahujícími možné viry

V reportáži ruského Prvního kanálu, na který jsme se odkázali výše, si figurant navléká jednoduchou masku a pokouší se přes ni dýchnout na tabulku skla. Sklo se zrosí teplým dechem, který se přes roušku dostává; kapičky vlhkosti jsou prostředkem (vehikulem) přenosu právě pro malé částice viru. Takže nemocný člověk v jednoduché roušce může viry kolem sebe šířit navzdory tomu, že roušku má.

Pokud v roušce kýchnete, větší kapénky se za roušku nedostanou, ale k diseminaci virů přesto docházet může. Na problém se lze podívat z druhé strany – nakolik je zdravý člověk, který má na sobě jednoduchou roušku, nakolik je on chráněn před nákazou od nemocných lidí. Námi zvolený zdroj vybízí k experimentu. Navlékněte si roušku a zkuste přivonět k vonným olejům. Pokud ucítíte vůni, pak rouška bezpečnou ochranu bohužel nepředstavuje.

Viry mohou proniknout do těla i přes oční sliznici. Někdy se mohou hodit zkrátka i brýle na očích, pokud byť jen hovoříte s blízko stojícím člověkem. Není třeba připomínat, že viry se přenášejí také sexem.

Holá pravda je tedy taková, že hygienická rouška je prostředek spíše nouzový, jednorázový a člověk by ji neměl nosit déle jak dvě hodiny. V roušce se kumuluje vlhkost a bakterie, kterými se člověk může zpětně nakazit. Jaká je nejpravděpodobnější cesta nákazy? V kancelářích, což se ví, je nejnebezpečnější místo klávesnice počítače. Lidé si nemusejí umývat často ruce, nečistoty se kumulují na klávesách keyboardu. Když vám někdo podá ruku, nebo když využijete PC kolegy, aniž si pak umyjte ruce, stačí si už jen promnout oko či se dotknout úst a přenos infekce může být dokonán.

Když vám dítě s chřipkou kýchne do obličeje, můžete si jít rovnou lehnout s teploměrem do postele…

Maminky nemocných malých dětí vám potvrdí, což potvrdily i reportérovi Sputniku, že když vám dítě kýchne do obličeje, můžete si být jisti, že brzy půjdete do peřin i vy. Jisté tedy je, že rouška žádnou stoprocentní ochranu neposkytuje. Pokud ale vedete zdravý způsob života, jste plni vitamínů a optimismu, klesá vaše vnímavost vůči infekcím obecně. Máte šanci, že se tak snadno nenakazíte, že si vaše tělo poradí.

Marek Obrtel, lékař: „Mohu potvrdit, že jde-li o závažnější infekce či podezření, že by pacient mohl mít i tuberkulózu (TBC), jsme vybaveni respirátory…“

Dle našich zdrojů vás z 95 % před kontaminovaným materiálem, jejž byste jinak vdechli, ochrání až respirátory a další náročnější sofistikované ochranné pomůcky. Respirátory obemykají nos, ústa a i bradu. Dobře těsní. Ale, jak je vidět, ani s respirátorem si nemůžete být přímo 100% jisti. Literatura předpokládá, že právě proto je zejména v období epidemií důležité dbát na prevenci. Pokud navíc nosíte masku, roušku atd., je důležité si ji správně sundat, zlikvidovat a dokonce si i správně umýt ruce. Chřipka je vedle rakoviny onemocnění, na které se může zemřít. Proto není radno nic podceňovat. Vakcína, která se vyvíjí nyní proti koronaviru z Číny, bude nejspíše použita až při příští epidemii…

