Hamižní Češi? Praha pomůže Číně, ale jinak

Dějí se ale pěkné věci. Buď jde o střízlivý postoj, nebo se česká vláda nakazila antičínským virem, který řádí na pražském magistrátu. Čínu zmítá epidemie koronaviru. Peking požádal o pomoc naší vládu. Ta se zdráhá poslat do Říše středu zdravotnický materiál. Můžeme ale dát peníze.

O co jde? Česká republika podle premiéra Andreje Babiše nemá možnosti, jak vyhovět čínské žádosti o humanitární pomoc kvůli šíření nového koronaviru. Tak zní Babišova reakce na žádost čínského velvyslance v Praze Čang Ťien-mina.

A proč nemá Česká republika možnost? Řádí u nás koronavirus nebo antičínský virus, který by se mohl jmenovat třeba hřibovirus? Babiš řekl, že úřady prověřovaly zásoby zdravotnických prostředků, které by Čína mohla kvůli nákaze potřebovat. „Ale tam podle zprávy ministerstva zdravotnictví nemáme možnost nějakým způsobem pomoci, protože potřebujeme tyto zásoby pro naše lidi," prohlásil premiér.

Vláda včera nakonec odklepla finanční pomoc pro Čínu, kterou dříve navrhl ministr zahraničí Tomáš Petříček. Mělo by jít o 10 milionů korun. Peníze by se měly rozdělovat prostřednictvím mezinárodních organizací po konzultacích se Světovou zdravotnickou organizací.

Bude to stačit? Neberte to tak, vážení čtenáři, že se Peking obrátil pouze na Prahu, protože nás s Čínou pojí blízké vztahy. Ne. Čína žádost o pomoc adresovala všem státům Evropské unie. Někdo přispěje materiálně a někdo, snad jako Praha, finančně.

Je to ale ostuda? Jsou Češi chamtiví a mají srdce z kamene? Takže Číňané dotují první tým naší nejvyšší fotbalové ligy Slavii Praha a my jim oplácíme nezájmem? Přibrzděme emoce. Situace se má trochu jinak, než ji popisují média hlavního proudu a přední komentátoři. Vláda jedná logicky.

Můžeme si všimnout zbytečné paniky, která v naší republice už panuje. V Česku není ani jeden nakažený koronavirem a už některé kraje hlásí nedostatek roušek. Přitom roušky zdravé lidi neochrání. Jsou pro nemocné, aby nenakazili své okolí.

A také mějte na paměti, že v Česku řádí epidemie tradiční chřipky. Státní zásoby musí pamatovat i na tuto chřipkovou epidemii. Nemocných s akutními obtížemi dýchacích cest včetně chřipky bylo podle posledních údajů v Česku v průměru 1 865 na každých 100 tisíc obyvatel. Chřipka si už letos vyžádala několik obětí.

„Myslím si, že finanční pomoc je správnou cestou. Čínská vláda určitě bude vědět nejlépe, kam prostředky nasměrovat, kde je nejlépe využije. Ostatně vozit do Číny materiál, který si určite umí vyrobit levněji a rychleji než my, je jako vozit dříví do lesa,“ říká známá politička.