Pryč z agresivního kapitalismu! Ruští manželé vytvořili nový ekonomický systém. Rozhazují peníze z vrtulníku

Aby bylo možné přejít, jak manželé říkají, k životu v rámci ekologického světa, vytvořili obchodní systém s názvem DARA. Jeho částí je mezinárodní trh s názvem DOMDARA, dále družstvo spotřebitelů, dva startupy EKZO (který vytváří vnitřní elektronickou transakční jednotku EKZO) a CIFRA (technologie pro spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím).

Cílem, pro který byl vytvořen finanční systém DARA, je financování všech ekologických vynálezů lidstva a jejich realizace v nových ekologických městech, řekla pro Sputnik Naděžda Sorokina. Ta spolu se svým manželem Vladimirem dále rozvíjí systém, jehož se účastní více než 1300 obchodů ve 178 městech z 15 zemí světa. Ten umožňuje obchodníků dávat svým klientům cashback (vrácení peněz) až do výše 16,8 %. První obchody účastnící se systému manželů Sorokinových se objevily už i v České republice.

Paní Sorokino, vy jste s manželem Vladimirem vytvořili systém, který umožňuje obchodníkům dávat obrovský cash back nakupujícím klientům. Pro tento účel jste vytvořili vlastní platební prostředek. Jak to vše funguje?

Pojďme si od začátku vysvětlit, jak přišla na svět vnitřní elektronická transakční jednotka s názvem Exomoneta.

Nejdříve jsme vytvořili mezinárodní trh. Abychom se odlišili od všech ostatních, tak jsme potřebovali, aby tento trh rychle vyrostl. Pro tyto účely jsme vytvořili několik zajímavých mechanismů, například kartu Agent. Ta pomáhá vytvořit vztah mezi kupujícím a podnikatelem pomocí zajímavých aplikací, které umožňují podnikateli v průběhu jedné minuty zaregistrovat kupujícího a okamžitě mu dát cashback. Dnes je to velmi progresivní forma. Kupující se přitom neztrácí. Když už jednou dostal cashback, tak se zcela jistě vrátí.

Ke všemu, u nás je mnoho mechanismů, jimiž měníme samotné paradigma vzájemných vztahů podnikatelů. Proč? Protože, podle našeho marketingu, když podnikatel rozdává karty Agent svým kupujícím a oni jdou k jiným prodejcům účastnících se systému a u nich si něco kupují, mají tito podnikatelé procenta od cashbacku. Všichni podnikatelé tedy mají zájem na tom, aby jeden na druhého pracovali. Tím se mění paradigma konkurence.

Všechny tyto mechanismy, o nichž bychom mohli mluvit do nekonečna, se zasadily o to, že jsme za krátkou dobu vytvořili silný mezinárodní trh. Na tomto mezinárodním trhu již byla vlastní elektronická valuta Darina.

Darinu jsme vzali a pracovali s ní dál. Po ní už byla poptávka. Následně přišla doba, kdy jsme potřebovali tento trh ochránit před vnějšími vlivy. O čem je řeč, je jasné – celý svět dnes neví, co bude zítra. A jestli mi náš byznys vytváříme na dlouhodobou perspektivu, tak my to vědět musíme a musíme nést odpovědnost za to, co bude s penězi lidí, kteří s námi spolupracují. Přesně s tímto cílem – udělat bezpečné vkládání prostředků do tohoto trhu a práci na něm, a to i pro podnikatele, i pro nakupující – jsme zavedli vlastní vnitřní elektronickou transakční jednotku Exomonetu.

Exomoneta dnes existuje podle vzoru technologií blockchain. Vytváření Exomonety je v našich rukou. Negenerujeme ji ale my osobně s mým manželem Vladimirem Sorokinem. Generuje ji systém automaticky.

Jak to funguje?

Systém sleduje trh a potřeby na trhu. Negeneruje se libovolné množství. Exomonety se generuje tolik, kolik potřebuje trh. Exomoneta je zabezpečena nabídkou a poptávkou. Padá poptávka, klesá vytváření Exomonety, roste poptávka – roste vytváření Exomonety.

Exomoneta dostala všechny regulátory, které dneska mají fiatní peníze (Fiat money), aby se stala reálným platebním prostředkem. Příjmy z generace Exomonety se přerozdělují do peněženek všech stávajících vlastníků Exomonet (účastníků systému).

U nás Exomonety vznikají a hned se předávají do rukou lidem. U nás nejsou žádné struktury, jež by fungovaly jako prostředníci mezi vytvářením těchto prostředků a koncovým člověkem. Díky tomu si můžeme dnes dovolit dávat lidem až 16,8 % měsíčně.

Vy prostě matematicky vpisujete lidem na účty Exomonety…

Ano. Systém monety automaticky přerozděluje. Připomenu ale, že pracuje na základě poptávky na trhu. Dále existuje vnitřní burza, kde lidé sami prodávají a nakupují tyto monety. Mluvíme o plnohodnotném platebním prostředku.

Teď to klíčové. Zajistili jsme příjem podnikateli. Představte si, podnikatel vkládá peníze na systém cashbacku, nakupuje Exomonety, jeho prostředky pro cashback rostou o 16,8 % díky vytváření Exomonet a on tyto nově získané peníze rozdává na cashbacku svým klientům. Nedává cashback z vlastní kapsy!

Z podstaty věci tedy táhneme nahoru malý a střední byznys. Dovolujeme jim přežít. Nakupující dostává cashback formou Exomonet a jeho příjem roste o 16,8 % měsíčně. Získávají všichni. Tento systém bude garantovaně žít.

Dá se aktuální hodnota jedné Exomonety přirovnat k některé ze známých měn?

Dnes je Exonometa rovna 1,5 euro. Dochází do situace, kdy lidé vkládají své úspory do Exomonety, protože vědí, že bude žít. V případě eura či dolarů je to loterie. Tam dnes není jasné nic.

K čemu jste tento systém vytvářeli?

Víte, dnes si mnoho lidí vidí, že došlo k jakémusi rozdělení světa na dvě části. Jedna část je ochotna na smrt bránit technologický svět. Druhá část křičí – nechceme roboty, nechceme čipy. Chceme žít podle svědomí a podle přání našich srdcí.

Tyto dvě skupiny se navzájem nepotkávají. U jedněch myšlení funguje tak, u druhých jinak. Jak říká filozofie našeho korporativu (družstva) DomDaRa: Nemůžeme být proti technologickému světu. Není možné být proti tomu, co již existuje a ke všemu ještě se to financuje systémem, který funguje už tisíce let. To by byla hloupost.

Proto nabízíme pro vytvoření eko-světa a eko-byznysu svůj alternativní systém. My jsme ho vytvořili, zajistili jsme ho platebním prostředkem (Exomoneta). Nyní zveme všechny, aby do tohoto systému vstoupili.

Jste tedy otevřeni pro všechny. Hranice mezi státy neexistují. Lidé se můžou stát vaší součástí. Na základě toho, že lidé přicházejí, vy emitujete více Exomonet a rozdáváte je všem stávajícím účastníkům systému, čímž ho posilujete…

Ano.

Kde jste dnes aktivní? Kde se do vašeho systému zapojuje nejvíce lidí?

Systém nám říká, že jsme v 15 světových zemích. Hlavními zeměmi jsou Rusko, Bělorusko a Ukrajina. V ostatních zemích jsme na začátku. I tak ale, my ve skutečnosti pouze začínáme s naší činností. Jeden obchod vstoupil do našeho systému už i ve vaší vlasti – České republice.

Pokud by čeští či slovenští podnikatelé chtěli být součástí vašeho systému, co musejí udělat?

K tomu se musejí na našich stránkách zaregistrovat, vejít do systému. Systému se mohou účastnit i prostí lidé, normální nakupující. Lidé nemusejí být jen podnikateli. A také mohou mít finanční příjem.

Podnikatelé se tedy registrují u nás na stránkách, vystavují u nás na stránkách svůj obchod. U nás na stránce je všechno na videu – jak se co dělá. Následně vkládají prostředky pro cashback, jelikož cashback se v našem systému dává automaticky. Není čas na to, aby on jako obchodník něco dělal. Proto část prostředků podnikatel musí držet v tomto systému. Dále máme tři moduly – na kasu, na počítač, nebo na mobilní telefon – ty odečítají naše karty Agent. Hotovo.

Pokud si tento obchodník přeje, aby on sám mohl rozdávat karty Agent – pokud chce, aby všichni jeho kupující se stali jeho agenty, tak si u nás koupí franšízu, jednou zaplatí, a hotovo. Žádné pronájmy, měsíční platby, nic podobného. Tím vstoupí do systému. Ten vede veškerou statistiku, přiděluje peníze…

To, o čem hovoříte, je principiálně nová věc. Jak získáváte důvěru lidí?

S důvěrou lidí je u nás vše v pořádku. Všichni lidé vidí předně marketing. Ten hodnotí. Podle marketingu, obrat zboží společnosti je ve své podstatě obratem zboží v cashbacku. Veškerý obrat zboží my rozděluje mezi všechny účastníky. Když lidé vidí takový marketing, tak chápou, že to není podvod.

Podvod se dělá pro to, abys ty vydělal. A my 100 % peněz necháváme lidem. Ke všemu jim dáváme 16,8 % z vytváření naší monety. Já s mým manželem v tom systému jsme účastníky jako všichni ostatní. Nechceme ani být řediteli. Jsme jako všichni ostatní.

Jaké to má všechno perspektivy? Když ze systému vy jako jeho tvůrci vystoupíte, bude dále žít?

Řízení systému probíhá přes Radu lídrů. Ta sestává z čelních představitelů jednotlivých měst, kde se lidé účastní našeho systému. To jsou lidé, kteří mají obrovské zkušenosti v byznysu i v našem systému. Za nimi stojí obrovské množství lidí. Oni mají zájem na životě tohoto systému. Oni společně dělají rozhodnutí. My se účastníme, ale rozhodnutí dělají oni.

Náš systém vyletěl z lahve jako Džin. Na nás – na mě a na mém manželovi – jako tvůrcích toho systému nic nezáleží. Celý systém nesou národy, už ne pouze národ, ale národy. Vidí to, že se jedná o čistě národní projekt. Ještě jednou opakuji: všechny prostředky zůstávají zde. Pokud někde v nějaké zemi systém začíná pracovat, tak první, co dělá, je to, že v zemi nechává všechny platební prostředky. Díky tomu systém pracuje pro dobro dané země.

Nejen to. Říkáme, že jsme připraveni platit daně z generace nových Exomonet. Například: pět monet bylo vytvořeno, jednu monetu dáváme státu jako daň – automaticky. Máme proto prosbu: Milé státy, rozhodněte se, kam máme platit tyto peníze!

Ke všemu ještě jsme zavedli identifikaci osob. To znamená, že budeme pracovat pouze v bílé (zákoně čisté) zóně. Se státy proto nejsme v konfliktu. Naopak, my pracujeme na státy. My naopak státy dnes podporujeme.

Má smysl, aby lidi váš systém kopírovali a vytvářeli vlastní? Nebo to nemá smysl a má smysl se k vám připojit a maximalizovat tak váš existující systém?

Víte co, zkopírovat můžete vše, kromě mě s mým manželem Vladimirem. Jen ti lidé, kteří něco vytvořili, chápou, že oni navždy zůstanou nositeli toho, co vytvořili. Náš systém se do dnešního dne formuje. Já vždy říkám, že ani Bůh nevytvořil Zemi za jeden den. I my do dnešního dne pracujeme, náš systém roste. Jsme rádi, že o našem systému vědí ekonomové, myslitelé a konstruktéři různých nápadů. Díky tomu, že lidé chápou, že je to národní projekt, tak experti k nám sami přicházejí a říkají: Já můžu pro systém ještě tohle a tamto udělat. Chápou, že je to historický vklad. Přitom to lidé dělají zadarmo. Chápou, že pracují na civilizaci.

Do něčeho takového musíte svým mozkem a životem dospět. Tací lidé ale dnes již existují. Proto náš systém obrůstá stále silnějšími mechanismy.

Pokud se budeme držet podobenství s Bohem, že Zemi on nevytvořil za jeden den. Vytvořil vše za šest dní a jeden den odpočíval. Když se toho budeme držet, v jakém dni jste s vaším systémem nyní?

Já vám to řeknu takhle. Když budeme hledět na rozvoj lidstva na planetě z jistého úhlu, tak nám zůstaly pouze čtyři roky. Těmito slovy se obracím ke zdravě myslícím lidem. Za čtyři roky tento systém musí být plnohodnotný, zcela zformován. Jakou rychlostí se budeme hýbat, to nevím.

Znáte ten vtip: Sedí stařec, k němu přichází člověk a ptá se ho, za jak dlouho dojde do nějakého města. On mu říká: „Jdi.“ Ten odpovídá: „Já se tě ptám, jak rychle dojdu. Ty mi to nechceš říct?“ Stařec: „Jdi – já se podívám, jak rychle jdeš, a řeknu ti, jak rychle dojdeš.“ U nás je to stejné.

Vím ale přesně, že v průběhu čtyř let se hodně změní. Bude přijato hodně zákonů. A alternativní systém již musí být hotový. Pokud nebude hotový, tak nebudeme mít možnost volby. A když nebudeme mít možnost volby, tak člověk jako biologický druh nebude mít jistou budoucnost. Proto, drazí přátelé, dnes se musíme vzbudit z iluzí o tom, že vše se děje samo sebou. V tomto případě to tak není. Samo sebou je možné jít do technologického světa s čipy a totální kontrolou… Můžete nic nedělat a žít dál, jak jste žili.

Abychom mohli vytvořit jiný svět, alternativní svět, tak se dnes zdravě myslící lidé musejí vzbudit. Dobrá zpráva je, že když se zdravá mysl probouzí, tak to, co dělá, pracuje i pro dobro státu, i pro dobro národa. Toho musíme dosáhnout.

