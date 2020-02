Česko se má omluvit za holokaust. Tady se někdo zbláznil! Názor

Když se diskutovalo o vlasovcích nebo maršálu osvoboditeli Koněvovi, tak to mělo své opodstatnění. Ale s čím přišli pravdoláskaři teď, to je jiná úroveň. Český stát by se měl omluvit za podíl na holokaustu. Ano, čtete správně.

Je to dnes taková móda. Úcta k dějinám, hrdinům a obětem je zaměňována vytrháváním dějinných událostí z kontextu, oslavováním vrahů a teď ještě nestoudné připisování Čechům zločinů proti lidskosti.

Týdeník Respekt dostal svérázný nápad. U příležitosti 75. výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim Rudou armádou novináře napadla myšlenka, jestli by se český stát neměl omluvit „za postup české protektorátní vlády vůči ohroženým menšinám českých občanů“. Prý se nizozemský premiér Mark Rutte jménem své vlády omluvil za selhání státních úředníků, kteří nebyli ochotni během německé okupace zabránit deportaci svých židovských spoluobčanů do vyhlazovacích zařízení. To samé by měla udělat česká vláda Andreje Babiše.

Argumentem pro omluvu je to, že během druhé republiky - od mnichovské zrady do nacistické okupace v březnu 1939 - se vzedmula vlna antisemitismu a po nacistické okupaci jsme se stali součástí Hitlerova plánu na takzvané konečné řešení židovské otázky.

Jenže to je překrucování historické pravdy jak vyšité. Československo přijímalo židovské uprchlíky z Německa a Rakouska po nástupu nacismu k moci. Během druhé republiky došlo k růstu antisemitismu, který se ale rozhodně nedal srovnat s nenávistí vůči Židům v sousedním Polsku nebo Maďarsku. Češi pomáhali židovským dětem a celým rodinám uprchnout do zahraničí. Více jak stovka Čechů se může pyšnit titulem Spravedlivý mezi národy, který byl udělen zachráncům Židů během holokaustu.

Když jsme u státních úředníků, tak je nutné zmínit například někdejšího československého konzula v Marseille Vladimíra Vochoče. Diplomat vystavil zhruba 2500 pasů Židům, kteří díky nim mohli uprchnout z Evropy do zámoří a zachránit si život. Ale podle progresivních žurnalistů to asi nic neznamená.

Český stát nestavěl koncentráky, nenaháněl do nich Židy a menšiny. Vykonavatelé holokaustu v Protektorátu Čechy a Morava měli německá příjmení. Češi byli obětí systematické likvidace, nikoliv jejími strůjci.

Nejprve pravdoláskaři bagatelizovali zločiny vlasovců, teď se k nacistickým zločinům rovnou hlásí. Nechceme si ani domýšlet, co přijde dál.

Na celé situaci je kuriózní to, že představitelé židovské obce v Česku nepožadují žádnou omluvu, naopak zdůrazňují, že stát finančně pomáhá obětem holokaustu. „Omluva mi přijde jako formalita,“ řekl Respektu předseda pražské židovské obce František Bányai. Je zcela nabíledni, že téma s omluvou za holokaust je vycucané z prstu, které má pošpinit naše dějiny a kopnout si do Andreje Babiše.

O aféře s omluvou za holokaust hovořil Sputnik s Bronislavem Kalvodou, koordinátorem oblastního klubu SPD Semily a znalcem dějin.

„Jednoznačně odmítám, aby se Česká republika jménem našich občanů jakýmkoliv způsobem omlouvala za holokaust, který nezpůsobila. Týdeník Respekt je nástroj propagandy současných zrádců a kolaborantů, kteří se pokoušejí přepsat historii. Holokaust jednoznačně na našem území prováděly právě německé a rakouské nacistické okupační hordy vrahů, které nejenom že zde uskutečnily rozsáhlé represe na československých občanech, ale měly i připravené ‚konečné řešení české otázky’,” uvedl Kalvoda.

Podle jeho slov záměrná likvidace Čechů, Moravanů a Slezanů probíhala téměř okamžitě po okupaci v půlce března 1939.

„Pokud bychom šli do důsledku, tak záměrná likvidace československých občanů probíhala již dříve, zejména v pohraničí v takzvaných Sudetech. Zde obyvatelstvo trpělo značnými násilnými represemi ze strany německých ordnerů nebo příslušníků Freikorps a jejich přisluhovačů. Ať to byli četníci, příslušníci SOS nebo i civilisté. Likvidace Židů a Romů byla vyvrcholením nacistické zrůdnosti. Kolaboranti z našich vlastních řad, kteří tomu napomáhali, byli patřičně potrestáni ihned po válce přímo těmi, kteří je usvědčili u lidových soudů. Dle mého názoru není tedy třeba se v tom dnes nějak více přehrabovat,“ rozhodně říká expert.

A co podstata problému, který se snaží Respekt rozvířit? Má Česko nějakou vinu na hromadné likvidaci Židů během druhé světové války?

„Naše země tedy nenese žádnou vinu na holokaustu. Naopak bychom měli vyzdvihovat příslušníky domácího a zahraničního odboje, na což se dnes dost zapomíná. Naopak musíme soustavně připomínat hrdinství těch, kteří byli zapojeni v domácím odporu vůči okupantům a také ty, kteří bojovali na různých frontách druhé světové války a podíleli se na spojeneckém vítězství nad těmito okupanty,“ míní pan Kalvoda.

Není to celé tradiční sluníčkářské sebemrskačtví? Některé elity veřejného života rády zdůrazňují dílčí kolaboraci a zamlčují hrdinství a odpor proti nacismu. Na to má politik jednoznačnou odpověď.

„Sluníčkáři a jiní pomatenci se dnes snaží sebemrskačsky toto hrdinství soustavně zpochybňovat, náš národ zcela zbavit vlastenectví a přepsat historii. To právě nesmíme dopustit. Je také na místě si položit otázku, kdo vlastně za tím vším stojí a proč. Odpověď je zcela prostá. Vzniká dojem, že pokusy a tendence ovládnout Evropu Německem nikdy neustaly a nikdy nepřestanou. Chtějí popřít vlastní vinu na holokaustu a tu hodit na naše národy. Je to zcela absurdní. Pokud se tomu budeme podvolovat, tak tlaky budou logicky jen a jen narůstat,“ říká.

Zbývá jediný dotaz. Ale klíčový. Jak by se k návrhu Respektu na omluvu měla zachovat česká vláda?

„Naše vláda by se k tomuto návrhu týdeníku Respekt měla postavit tvrdě a to rázným odmítavým způsobem. Naopak by měl Poslaneckou sněmovnou co nejdříve projít návrh našich poslanců SPD a vláda by se k tomuto postoji měla co nejrazantněji připojit. Hnutí SPD totiž považuje 15. březen 1939, tedy okupaci naší vlasti Německem, za jeden z nejtragičtějších dnů naší historie. Proto poslanci za SPD navrhli ve Sněmovně rozšíření významných dnů v českém kalendáři o 15. březen, a to jako Den památky obětí okupace českých zemí nacistickým Německem. 15. březen 1939 byl počátkem nejtragičtější etapy našich novodobých dějin, kdy země přišla o zbytky suverenity. Mnichovskou zradou západních mocností byla rozbita Masarykova první republika a nastala postupná likvidace našeho státu,“ připomněl Kalvoda.

„V průběhu nacistického běsnění v letech 1939 až 1945 bylo zabito minimálně 320 tisíc našich lidí, další statisíce byly totálně nasazeny na práci v Říši, začala likvidace národního hospodářství a devastace domácího průmyslu. Jsme přesvědčeni, že 15. březen měl být mezi významnými dny již dávno. Kromě toho SPD navrhlo změnit označení dalšího z významných dnů, a to 18. červen, ze Dne hrdinů druhého odboje na Den hrdinů odboje proti okupaci českých zemí nacistickým Německem. Považujeme totiž dosavadní pojem ,druhý odboj’ za neurčitý, neadresný a málo známý zejména u mladší generace. A to se musí změnit a věřte, že v SPD pro to uděláme maximum,” říká koordinátor klubu SPD Semily.

