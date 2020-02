Uvažujete o přestěhování? Makléřka poradila, co je třeba k tomu podniknout a kde jsou ty nejzajímavější lokality

Paní Mančíková, mohla byste také představit vaši firmu a říci, čím se vymykáte konkurenci?

Ilona Mančíková: Naše společnost se věnuje prémiovému segmentu nemovitostí, jsme součástí mezinárodní sítě Sotheby’s International Realty, jež má pobočky po celém světě; k dnešnímu dni máme 800 kanceláří.

V Praze jsou prázdné domy i byty. Dokonce jsou předmětem prodeje byty extrémně malé, mají rozlohu i jen 16 čtverečních metrů. Co je toho možnou příčinou, lépe řečeno, o čem to vypovídá?

Realitní trh je v ČR na velkém vzestupu. Za poslední dobu zaznamenáváme rekordní prodeje, ať už v počtu, anebo v částkách na metr čtvereční. Nastávají nové fenomény, jako například prodej malých jednotek kolem 20 m2, na druhou stranu je stále ještě mnoho nemovitostí, které jsou prázdné, které na svého klienta či nového majitele teprve čekají.

Proč lidé utrácejí takové peníze za takto malé byty? Je to všeobecnou drahotou právě bytů, nebo je malý byt zajímavý pro svoji kompaktnost? Jsou luxusní minivozy, proč by vlastně nemohly být v obdobné kategorii také minibyty?

Většina kupujících takto malých jednotek jsou vlastně investoři; kupují je za účelem následného pronájmu. Samozřejmě vysoké ceny, stále rostoucí ceny mají za následek to, že klienti pořizují i takto malé jednotky.

Podíváme-li se na ceny, s nimiž operuje vaše firma, v jaké se pohybujeme škále?

Věnujeme se prémiovým nemovitostem. Premium dnes definujeme nejen cenou, ale celkovou kvalitou nemovitosti, na níž se podílí i lokalita, v níž se nemovitost nalézá. Zabýváme se nemovitostmi, které cenově přesahují i částku 100 000 za metr čtvereční. Dnes to není nic výjimečného. Statistiky ukazují, že průměrná cena v Praze vzrostla koncem minulého roku právě na hranici 100 000.

Co by se dalo konstatovat o pořizovatelích takových nemovitostí?

Převážná část se rekrutuje z lokální klientely, jež nakupuje nemovitost pro vlastní bydlení. Většinou čerpá financování, tzn. řeší dotyčný nákup hypotékou. Na druhou stranu se objevuje mnoho investorů, ať už z řad českých či zahraničních klientů. Ti pak kupují nemovitost jako investici pro následný pronájem.

Jaké lokality v Praze byste poradila jakožto zajímavé?

Tradičně je oblíbené centrum města. Cizinci si oblíbili Prahu 1 pro její krásnou architekturu. Na druhou stranu jsou čtvrti, které jsou na vzestupu. Viz Praha 8 – Karlín je velmi populární, stejně jako pražské Holešovice. Dominantou jsou v tomto smyslu Vinohrady, které si drží svou popularitu, ať už jde o investiční nemovitost či nemovitost pro vlastní bydlení. Pokud bych někomu mohla doporučit, podívala bych se nejen na centrum města. Nebála bych se investovat v Holešovicích, Libni či v Karlíně.

Kteří klienti převládají, tuzemští či zahraniční?

V poslední době převládají Češi. Je to dáno i tím, že doba před 3-4 lety, kdy primárně prémiovému trhu vládli rusky mluvící klienti, minula. Situace se od té doby malinko změnila. Je to dáno i velmi prosperující českou ekonomikou, čeští klienti nakupují nemovitosti více než dříve. Ruští klienti aktuálně nemovitosti spíše prodávají, než nakupují. Velký rozdíl je tu však mezi prémiovým segmentem a dále malometrážními byty. Tam rusky mluvící klienti naopak nakupují. Je to dáno tím, že do ČR přicházejí za prací. Zde se etablují, žijí tady. Jedna z jejich prvních investic míří logicky do nemovitosti.

Říkáte, že preferujete nemovitosti „s příběhem“. Pokud se podíváte do vašeho minulého či současného portfolia, jsou tam nějaké takhle zajímavé domy? Byty?

Tohle je naše parketa. Rádi se zabýváme tímto typem nemovitostí, které mají příběh a historii. V neposlední řadě se nám podařilo prodat krásný dům na Malé straně, jde o dům ze 17. století, který měl barvitou historii; procházely tam dějiny. Jde o nádherné genius loci. Nakonec dům koupil český klient, též díky působivému příběhu objektu.

© Sputnik / Vladimír Franta Makléřka Ilona Mančíková

Pokud si klient koupí dům v centru Prahy, nakolik musí konzultovat s památkáři a nakolik je jimi případně omezen?

Pokud klient kupuje objekt v památkové zóně? Zóna je dost široká a zahrnuje celé centrum. Musí tyto okolnosti jednoduše brát na zřetel, například to, že také vnitřní dispozice podléhají schválení památkářů. V případě přání vnitřních změn je nutné obrátit se na profesionála, ať už je to realitní kancelář, technik, architekt, který by měl poradit, co lze a co nelze. Možná je to i jeden z důvodů, proč některé nemovitosti v centru zejí prázdnotou. Klienti je koupili s vidinou toho, že třeba dostaví patro nebo zvětší plochu, potom se ukázalo, že to není možné právě kvůli obstrukci památkářů, kteří takovéto úpravy nepovolili.

V ČR máme daň z nemovitosti. Co kdyby nějaký bonitní klient s drahou nemovitostí tuto daň z nějakého důvodu nemohl uhradit. Co se stane? Přišel by o svou nemovitost?

V ČR máme dvojí zdanění – 4 % z kupní ceny, to platí kupující po převodu vlastnictví. Tato 4 % se musí zaplatit do 3 měsíců od koupě. Následně se platí roční daň, jedná se o daleko nižší částku. Kdyby ji dlouhodobě neplatil, finanční úřad podnikne kroky. Mým klientům ani nikomu z mého okolí se nikdy nic takového nestalo. V případě nesplnění povinnosti je možné, že stát udělá opatření (proti neplatiči daně, pozn.).

Také se říká, že držitelé nemovitosti se v určité fázi života musejí umět nemovitosti zbavit, aby nevznikaly problémy s dědictvím…Radíte i v této věci, či hlavně zprostředkováváte prodej a pronájem?

Zprostředkováváme prodej a pronájem.

© Sputnik / Vladimír Franta Makléřka Ilona Mančíková v kanceláři české pobočce mezinárodní realitní firmy Sotheby’s Česká republika

Na co si dát pozor při koupi a prodeji?

Lepší je obrátit se na profesionála v oboru. Na někoho, kdo má lokální znalost, je dlouhodobě na trhu. Odborník poradí nejen s vhodným výběrem, ale vyjedná i nejlepší podmínky a poskytne vám i takový servis. Právní stránka je nesmírně důležitá: zkontrolovat nabývací tituly, dokumenty potřebné ke koupi nemovitosti. To stejné platí při prodeji. Dědické řízení je také důvodem, proč je dnes mnoho nemovitostí neprodejných. Máme tu domy prázdné, jelikož je tam často nějaký rodinný spor. Ano, doporučuji klientům, děje se to často, aby si včas ochránili majetek a podnikali kroky k tomu, aby následně takovéto problémy vůbec nevznikaly.

Dejme tomu, že jsem zahraniční investor a chci investovat pár milionů v České republice. Jak rychle by šla vyřídit má záležitost?

Pokud máte připravené finanční prostředky a chcete koupit nemovitost, budete platit z vlastních zdrojů, pak je možné realizovat nákup klidně do jednoho měsíce. Samotný administrativní proces je relativně rychlý, do 21 dnů od podání na katastr jste zapsán jako vlastník. Procedura je rychlá. Žádáte-li o financování bankou, proces se prodlouží. Jestliže naopak nemovitost prodáváte, záleží na jejím typu. Průměrně se nemovitost prodává 3-6 měsíců.

Proč využít služeb vaší firmy? Kde koupit nemovitost?

Praha je pro cizince atraktivní: ceny se šplhají nahoru, ale v porovnání s jinými hlavními městy jsou tyto ceny stále nižší. Máme i relativně vstřícný daňový systém. Daň z držení nemovitosti je zatím mírná. Rozhodně k tomu patří i krása města, okolí i celá ČR. V neposlední řadě je tu bezpečno. Proto cizinci u nás chtějí bydlet, jsme pro ně bezpečnou destinací.

Děkujeme za rozhovor.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.