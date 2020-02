Senátor Puškov: Polská elita získala svůj kus z rozdělení Československa. Kritizujeme ji, nikoli Poláky

V Moskvě se však domnívají, že Poláci chtějí přizpůsobit historii současné politické situaci, a v zemích západní aliance se pokoušejí zpochybnit status Ruska jako vítězné velmoci ve 2. světové válce.

Na otázky zpravodaje agentury Sputnik, Leonida Sviridova, odpovídal předseda komise Federální rady pro informační politiku a ruský senátor Alexej Puškov. Jak vysvětlil politik, pozornost, která je nyní v Rusku věnována historii, zejména pak historii druhé světové války a předválečné době, souvisí s tím, že se v zemích západní aliance snaží zpochybnit postavení Ruska jako vítězné velmoci ve druhé světové válce.Proč je věnována taková pozornost právě paktu Ribbentrop-Molotov?

„Přichází to především z Polska a pobaltských zemí. Smysl jejich jednání je následující: pokud uznáme, že Rusko nese stejnou odpovědnost za druhou světovou válku jako nacistické Německo, pak nemá žádné morální právo být považováno za vítěznou velmoc. Znamená to tedy, že nejde jen o podkopávání obrazu Ruska, historie Ruska, a nejen dosud přijatých historických hodnocení. Jedná se o podkopávání celého světového poválečného systému, protože Rusko je vítěznou velmocí ve druhé světové válce, je členem Rady bezpečnosti OSN se statusem stálého člena s právem veta, stejně jako Velká Británie, USA, Francie a Čína - pět vítězných mocností ve druhé světové válce,“ řekl senátor.

Podle senátorova názoru navíc není možné na tuto skutečnost přímo útočit, jelikož v květnu roku 1945 byla nad Říšským sněmem vyvěšena vlajka sovětské armády. Proto se podle Puškova snahy týkají předválečného období.

Senátor je také toho názoru, že to není historická, nýbrž politická pře.

„O to, že historici na Západě, v Polsku, v Evropě a v USA i dříve zastávali názor, že pakt Ribbentrop-Molotov údajně položil základy pro vypuknutí druhé světové války. Až dosud do toho však nebyli zataženi političtí vůdci a státní lídři. A nyní, tentýž polský prezident Andrzej Duda, a není rozhodně sám, se zabývá takovou propagandou. Připojil se k němu i prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. Znamená to, že jde o podkopávání moderní pozice Ruska skrze historii. Právě tady musíme hledat kořeny této kampaně. A my na to reagujeme a budeme reagovat. Předválečné období je mnohem složitější a mnohem nejednoznačnější, než jak se snaží protivníci naší země vykreslit. A odpovědnost právě Polska, stejně jako řady dalších evropských zemí, za vypuknutí války je opravdu velká,“ podotkl Puškov.

Polsko a Mnichov

Francouzský prezident Emmanuel Macron například nedávno uvedl, že vidí snahu Ruska svalit na polský lid odpovědnost za druhou světovou válku. Puškov s ním však nesouhlasí.

„My přisuzujeme odpovědnost polské politické elitě – té polské elitě, která vládla zemi ve 30. letech, která v roce 1934 jako první uzavřela s Hitlerem smlouvu o neútočení, která byla všemi možnými způsoby naplněna jeho spojenci, která se společně s Hitlerem účastnila rozdělení Československo, která získala územní akvizice z mnichovské dohody, když bylo Československo vydáno Hitlerovi. Ano, tuhle polskou elitu kritizujeme. Prezident Putin o tom hovořil, když zavzpomínal na morální a politický charakter některých polských vůdců té doby, kteří chtěli postavit památník Hitlerovi ve Varšavě za „konečné řešení židovské otázky v Polsku“. To jsou historická fakta, na která Poláci nemohou nic říci, a tak se snaží vše redukovat na pakt Ribbentrop-Molotov. Mimochodem, Macron neřekl, že je Rusko odpovědné za vypuknutí druhé světové války. Dal najevo, že nesouhlasí s obviněními proti Polsku, že i ono nese svůj podíl odpovědnosti. Já si ale myslím, že nese,“ pronesl ruský senátor.

Také připomněl, že se Polsko snažilo dohodnout s Německem, odmítlo jakoukoli snahu o vytvoření systému kolektivní bezpečnosti a po rozdělení Československa dostalo svůj podíl.

„V Polsku byli rovněž politici, kteří uvažovali o společných akcích proti Sovětskému svazu společně s Německem. Bylo by proto lepší, kdyby se vůdci odpovědných států této diskuse neúčastnili, a to především vůdci států, které tvořily antihitlerovskou koalici. Koneckonců, podkopáváním těch základů a norem, které se ve světové politice zformovaly po druhé světové válce a které jsou založeny na společném vítězství nad nacistickým Německem, ve skutečnosti podkopávají i své vlastní postavení. Jelikož je to plné celkové revize celého poválečného systému,“ varoval politik.

