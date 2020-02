Proč Tomský nadává na Rusko? Hampl: Rusko je teď optimálním terčem pro každého agresora

Petra Hampla jsme se zeptali, jaký je rozdíl mezi „lží“ a „nehoráznou lží“…

Hampl: Myslím, že rozdíl je v emotivnosti výrazu. Nechtěl bych se teď věnovat Tomskému, je to úctyhodný člověk, který ví, proč co napsal. Pojďme se věnovat samotnému tématu, které je zbytečně emotivně zabarvené. Když se historickým látkám věnují politici, věc nabývá stranický charakter. To vede k přemíře emocí a ujíždění nervů…

Video rozhovor s Petrem Hamplem (Facebook):

„Pokud se týká přípravy na válku v Evropě, Sovětský svaz byl až poslední zemí, která podepsala smlouvu o neútočení s hitlerovským Německem. Prvé bylo Polsko v roce 1934, druhá Velká Británie (30. září 1938), třetí Francie (6. 12. 1938). Pikantní fakt představuje to, že Neville Chamberlain podepsal smlouvu s Hitlerem až po Mnichovské dohodě a pak s ní mával na důkaz, že přivezl mír pro jednu generaci. Podpisem smluv o neútočení Velká Británie a Francie nasměrovaly německou agresi východním směrem. Proto neprotestovaly, když hitlerovské Německo okupovalo zbytkové Československo (15. 3. 1939). Druhá světová válka v Evropě (v Číně a Habeši už 5 let běžela) fakticky začala v roce 1938 anšlusem Rakouska či o rok později okupací Československa. Pakt Molotov – Ribbentrop reagoval na předchozí výše vyjmenované tři smlouvy o neútočení. Zejména ta britská je z českého pohledu (vzhledem ke kontextu jejího podepsání) neomluvitelná.“

(Jaroslav Bašta)

Tomský o Putinovi napsal, že je diktátor…

To si musí řešit především občané Ruska. Přece nemůžeme západní koncepci demokracie uplatňovat na Rusko, které má jiné dějiny a kulturu. V čele Ruska bych spíše viděl cara. Měl bych tendenci považovat Vladimira Putina za nástupce carů. Když se podíváte ale, jak rychle mizí svobody na Západě, co všechno tady občané nemohou ovlivnit, jak se prakticky s týdenní frekvencí zakazují další a další věci, další a další lidé jsou šikanováni za svůj názor, tak si nemyslím, že bychom zrovna my měli o někom říkat, že je diktátor.

Pan Tomský si vzpomněl na katyňské události, kdy byli povražděni polští důstojníci a příslušníci inteligence. Nakolik je korektní teď vytahovat tuto kartu, když je po tolika letech v Rusku u moci úplně jiný politický establishment?

Současná politika by měla být o současných zájmech a o současných lidech. Můžeme se dovolávat jistých historických vzorců… Je ale otázka, nakolik je to korektní. Je ale také normální, že každá země si brání své dějiny. Rozumím, že Poláci se snaží dějiny interpretovat tak, aby vypadali jako ti hodní. Podobně k věci přistupují Rusové. Je mi líto, že někteří čeští historici jsou za úplatu ze Západu připraveni tupit svůj národ, předělávat dějiny. Nemyslím si, že bychom se do toho jako Češi měli jakkoli míchat. Pan Tomský má názor svůj, budiž, proč by ho nemohl mít?

Máte pocit, že jsou Češi pasivní? Vždyť Miloš Zeman zvažova, zda jet, či nejet na 75. výročí konce války...

Ale ano, i Česká republika má své zájmy a dějiny… měli bychom si chránit svoje dějiny. K hodně citlivým bodům určitě patří rok 1968, určitě bychom se rádi drželi výkladu dějin, že zásah vojsk Varšavské smlouvy byl nelegitimní a nesprávný. Určitě bychom se chtěli držet té verze dějin, že kdyby k němu nedošlo, určitě by se české dějiny vyvíjely pravděpodobně nějakým lepším způsobem. Ano, nechť o tom diskutují historici ve svých ústavech, nebo v odborných publikacích, že to mohlo být jinak, pro nás jako pro národ je tohle podstatné. I ruští přátelé by to mohli chápat. Prezident udělal správně. Ruský prezident by udělal totéž, kdyby někdo podobně napadl Rusko.

Za rok 1968 se Rusové už nejednou omluvili. V roce 2008 na tento fakt poukazoval v projevu i Václav Klaus, který měl na Hradě, tehdy také zdůraznil, že za invazi nemohl ruský/sovětský lid, ale tehdejší politická garnitura. Kolikrát se musejí Rusové ještě omluvit, aby si tady všimli faktu, že sami Rusové (zejména dnes) neschvalují rok 1968?

Myslím, že o tohle spor není. Ruští přátelé by měli chápat, že když někdo významný přijde s tvrzením, že tady ta intervence byla oprávněná nebo že to Čechům nějakým způsobem pomohlo, musí akceptovat, že budeme reagovat nervózně.

V Rusku s iniciativou povýšit intervenující vojáky na válečné veterány přišel komunistický poslanec. Média se toho chytla a vše nafoukla. Nebylo to z vysokých politických kruhů.

Pak se to také za chvíli urovnalo. Vyšla prohlášení. Už bych se k tomu nevracel, ani bych se zbytečně nevracel k roku 1968. Něco se tam stalo, je to uzavřené, možná, že za pár let historici řeknou, že to mohlo být trošku jinak. Ale nechme historiky, ať to diskutují na svých konferencích.

Říkáte, že si každý vykládá dějiny ze svého zorného úhlu, přitom sám pan Tomský zlehčuje polskou invazi do Těšínska, že to prý nesnese srovnání s tím, co podnikali Rusové. Je v tomhle Tomský korektní, měří všem stejným metrem?

Zrovna tohle bych panu Tomskému odpustil, on sám z Těšínska je. Tzn., nese si i nějaký rodinný příběh. Nějaké své zážitky, zážitky svých bezprostředních předků. Proto to může vnímat jinak než někdo jiný. Nedělal bych z jednoho novinového článku takovou aféru.

Takových článků o Rusku je v mediálním prostoru více. Střádají se jako kapka ke kapce. Neskončí to oceánem nenávisti a násilím? Jistě, ty články nejsou všechny z dílny Tomského...

S tímhle souhlasím. Teď nevidím, že by to vedlo k násilnostem. Vidím tu dvě věci. 1) Je to destruktivní pro ČR. Máme přece dobré jméno v Ruské federaci a dobré jméno našich produktů na ruském trhu. Pokud se chováme tak, že si dobrou reputaci ničíme, stojí nás to peníze, přicházíme o trhy, jsme nuceni vyvážet stále více do Německa, kde od nás berou jen komponenty za naprosto neodpovídající ceny. To je škoda. Z toho nemůžeme vinit pana Tomského. Pro nás pro Čechy je tato celková situace nepříznivá. 2) Vážné je, jak se mění pohled na dějiny v celé Evropě. Protože v Evropě, obecně v EU, dochází k tomu, že se obnovují myšlenkové vzorce, které byly tradičně spojeny s Adolfem Hitlerem.

Nyní je válka proti SSSR vnímána jako jakási trestná výprava proti barbarům na Východě. Interpretuje se to tak, že Německo bylo vítězem, že osvobodilo svět před Ruskem. Když se slaví invaze v Normandii, není tam ruský prezident, ale německý apod. Tahle dezinterpretace dějin je hodně špatná. Speciálně je hodně špatná pro český národ a měli bychom se tomu bránit.

Tomský považuje Rusko za agresivní…

Pana Tomského si vážím, ale tuto věc vidím jinak. Rusko je v tuto chvíli zemí, která má naprosto unikátní surovinové zdroje. Přitom je to země, která je na počet obyvatel docela malá (vztah počtu obyvatel k rozloze RF, pozn. red.). Má něco kolem 150 000 000 obyvatel. DPH není tak velké (při přepočtu na hlavu, jinak je RF ale na 11. místě na světě, pozn. red.) tzn. Rusko je optimálním cílem pro každého agresora. Jsou tam obrovské surovinové zdroje. Rusko je relativně slabý národ (právě kvůli počtu obyvatel proti své rozloze, pozn. red.). Rusko je země, která se musí velice snažit, aby ubránila svou nezávislost. Když se na to dívám na dálku, dělají to (Rusové) šikovně, nemám pocit, že by tím Česká republika byla jakkoli ohrožena…

Stručně prosím: Tomský se otírá o pakt Ribbentrop-Molotov. Před ním ale Francie, Británie, Itálie, Polsko, některé státy Pobaltí uzavřely podobné pakty s Hitlerem. U nás se o tom mlčí. Co znamená toto novinářské informační a historiografické embargo na některá historická fakta.

Je to součást toho, o čem jsem hovořil před chvílí. Je to pokus nově interpretovat celou druhou světovou válku, a sice tak, že lidé ze Západu podnikli zaslouženou trestnou výpravu proti těm barbarům na Východě. Ale že se to nevydařilo. Jasným cílem je, aby případně takováto invaze mohla být obnovena. Aby jednou nějaká americká či německá korporace získala zdarma přístup k soudobým zdrojům. Pro nás v ČR je to špatné, protože to podrývá i náš vlastní koncept české samostatnosti. Říká se nám, že bychom měli patřit k Německu, že tam je naše přirozené místo. Nechceme se přece podřizovat Němcům.

Jak se díváte na to, již jsme o tom psali, že v roce 1918 intervenovalo 14 států vojensky do Ruska? Tato intervence zde trvala 2 roky a v jejím rámci se prováděly bojové operace… Dá se s ohledem na tento fakt pochopit i tradiční ruská nedůvěra vůči Západu během socialistické éry?

S touhle interpretací bych úplně nesouhlasil. Je to doba, kdy se v Rusku etabloval bolševický režim, myslím, že kdyby v Rusku nevyhráli bolševici, ale bělogvardějci, vývoj v Rusku mohl být humánnějším, mnohem lepším pro ruské obyvatelstvo. Dlouhodobě Rusko mohlo být úspěšnějším státem.

Ruská revoluce 1917

Říká se také, že bolševismus byl nasazen do Ruska z vnějšku. Bělogvardějci sami nebyli jednotní. Na Sibiři vznikly diktátorské režimy vedené příslušníky bílého hnutí. Co hůře. Bílí generálové nepomohli carovi včas Rusko reformovat. Můžeme poprosit ještě rychlou interpretaci bělogvardějci vs. bolševici?

Bělogvardějci nebyli jednotnou partou. Byla to různá hnutí a sdružení, tyto mohly mít různé cíle, vojensky i politicky vzato. Po 100 letech to vidím tak, že někdo dnes říká, že VŘSR bylo první barevnou revolucí. Že Západ zničil carské Rusko tím, že tam nasadil režim, který tam neměl být, aby zničil ten předchozí režim, který mohl být docela dobrý… Já to vidím v kontextu celého 19. století. Anglie, Francie, Německo… se snažily poškozovat své soupeře tím, že podporovaly děsivé extrémist, fundamentalisty, což trvá doteď. A tak podpořily i děsivé bolševiky, kteří napůl žili v exilu na Západě, odkud čerpali dost prostředků, aby mohli ovládnout Rusko, jež bylo v té chvíli rozložené, válkou zničené. Pak možná sami koukali, co vyvedli, ukázalo se, že je to nevratné. Navíc Západ se v kritické chvíli nedokázal proti bolševikům spojit. Každý tam měl své vlastní finanční zájmy, dopadlo to, tak jak to dopadlo.

Děkujeme za rozhovor.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.