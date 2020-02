V Praze se pustili do generálního úklidu. Názor

Záměr pražských úřadů přejmenovat náměstí, které se téměř 100 let nazývá Pod kaštany, na Borise Němcova, se v Rusku velmi komentuje. Zdá se to být jako vnitřní záležiotost vedení českého hlavního města… ovšem v kontextu současných a ne příliš vřelých vztahů Ruska a Česka je to samozřejmě gesto více než skandální.

Praha opět, obrazně řečeno, Moskvě háže rukavici. Přitom primátor Zdeněk Hřib (Piráti) žalostně poznamenal: prý není nutné považovat přejmenování náměstí Pod kaštany za provokaci.

Jak ale skutečně zhodnotit to, co se děje z iniciativy primátora hlavního města Prahy? O svůj názor se podělil se Sputnikem zkušený politik, bývalý poslanec Evropského parlamentu Jiří Maštalka.

Maštalka: Když má Praha pouze starosti o to, jak přejmenovávat ulice po člověku, který se, pokud vím, v Rusku dopustil i machinací s financemi (oficiálně Němcov nikdy nebyl odsouzen, ale list Kommersant třeba psal, že předvolební kampaň politika v roce 1995 financoval podvodník Andrej Klimenťjev. Klimenťjev později obviňoval Němcova z úplatkářství, pozn. red.), tak si Praha opravdu dělá velmi dobrou vizitku. Já jsem si myslel, že do důchodu půjdu už v době, kdy se ulice nebudou přejmenovávat. Jak vidím, hlupáků na radnici v Praze je dost na to, aby přejmenovávali. Je to samozřejmě provokace, je to nesprávné. Pro porovnání – v Moskvě existuje metro Pražskaja (Pražská), a to nehledě na to, že elity mají mezi sebou napjaté vztahy. Metro Pražskaja ale zůstává. Zůstává ulice Julia Fučíka, zůstává ulice Jaroslava Haška. Na tom je vidět, že pražské vedení, primátor a koalice chtějí vidět černo-bíle. Do jejich mozků, jestli vůbec nějaké mozky mají, já nevidím. Můžu nanejvýš vyjádřit osobní protest.

Stručně řečeno, vedení Prahy se rozhodlo obnovit pořádek ve městě, očistit ho od všeho, co připomíná Rusko, chtějí zrušit památník Koněvovi, chtějí přejmenovat náměstí, kde stoji ruská ambasáda a podobně. Tak to vypadá z pohledu z Moskvy.

Chlapci, kteří chtějí zrušit památník Koněvovi, by měli mít aspoň jednu tisícinu odvahy, co měl maršál Koněv, když osvobozoval ať už Ukrajinu, nebo Osvětim, a bral Berlín. Jenomže tito chlapci mu nesahají ani po paty jeho vojenských bot. Nedělám si žádné iluze. Možná, že je to přání pana plukovníka Koudelky z kontrarozvědky, že je potřeba rozpoutat takovou hysterii, a to zrovna v roce, kdy je 75. výročí osvobození. Chovají se hůř než malí chlapci ve školce.

Ne, opravdu, proč se tím vůbec zabývají? Proč to dělají?

Protože dělat tato gesta je podstatně snazší a mediálně přijatelnější, než dělat pořádnou práci. Kdyby udělali dvě směny ve slévárnách, nebo dvě směny v šachtě, v nemocnici, tak by udělali podstatně víc, než když dělají tato hloupá a neopodstatněná rozhodnutí, která samozřejmě budou mít dopady na naše vzájemné vztahy. Jsou to nezodpovědní politici. Nezodpovědní hlupáci, kteří si nevidí ani na špičku nosu.

