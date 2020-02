Apokalypsa: Koronavirus maří obchod USA s Čínou

Četné podniky v Číně včetně dodavatelů Samsung a Apple a také Huawei, Xiaomi, Vivo, ZTE, Lenovo prodloužily prázdniny pro zaměstnance a udělaly pracovní pauzu do 10. února. Mnozí experti jsou přesvědčeni, že ani tohle není definitivní termín. Podle odhadu ekonomů z Morgan Stanley mají škody způsobené růstu průmyslové výroby ČLR dosáhnout v lednu a únoru 8 %.

V důsledku toho se, podle dat agentury Bloomberg, snížila denní spotřeba ropy v zemi k začátku února o 20 %, tedy o tři miliony barelů. Kvůli tomu klesají světové ceny ropy. Například, cena etalonní značky Brent se snížila za měsíc o 13 dolarů, na 55,5 dolaru za barel.

Ještě horší je situace s dovozem zkapalněného plynu. Minulý čtvrtek oznámila čínská státní korporace China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) události z vyšší moci a zrušila nákup LNG od tří dodavatelů, píše Reuters. Podobné rozhodnutí očekávají také od Sinopec a China National Petroleum Corporation (CNPC).

Média připomínají, že se to dotklo především amerického LNG, nejdražšího pro Číňany kvůli velkým výdajům na dopravu. Může to zmařit obchodní dohody mezi Washingtonem a Pekingem dosažené v polovině ledna a zařazené do „první etapy obchodní dohody“. Jednou z hlavních podmínek je dodatečný nákup od USA zboží za 200 miliard dolarů v průběhu dvou let. Přičemž čtvrtina této částky připadá na energetické suroviny.

Když celý tento plyn zůstane na domácím trhu, zvýší se přebytek nabídky a ceny padnou.

Před rokem a půl, v září 2018, činila cena plynu v USA 11 dolarů za MMBtu (milion britských palivových jednotek). Dnes činí 1,8 dolaru. Do prosince může zlevnit ještě na dvojnásobek, varuje BofA.

Situaci komplikuje také skutečnost, že v břidlicovém průmyslu prudce roste množství vedlejšího plynu. Podle dat poradenské společnosti Rystad Energy spalovaly loni podniky v největších ložiscích Marselus a Bakken víc plynu než spotřebují takové země jako Maďarsko, Izrael, Ázerbájdžán, Kolumbie, Rumunsko.

Ohrožuje to také perspektivy dodávek LNG do Evropy. Viceprezident generálního ředitelství Eurokomise pro energetiku Klaus-Dieter Borchardt nedávno prohlásil, že EU hodlá prověřit všechny výrobce na intenzitu výronů kysličníku uhličitého včetně úniku metanu a spalování plynu v tryskách. Jinými slovy, EU nekoupí LNG od firem neefektivních z ekologického hlediska.

V odvětví vypukla taková panika, že se výrobci mezi sebou rozhádali. Například, majitel největšího amerického terminálu LNG Sabine Pass, společnost Chenire, žalovala u soudu operátora jiného projektu zkapalnění plynu, Tellurian. Hlavní obvinění spočívalo v tom, že bývalý šéf Chenire Charif Souky financoval společný podnik a založil Tellurian, který buduje exportní terminál Driftwood LNG v Mexickém zálivu.

Experti říkají, že americké plynové odvětví samo sebe přechytračilo.

„Ropný a plynový průmysl padl za oběť vlastního úspěchu. Máme přebytek nejen v USA, ale také v Evropě, Asii, po celém světě,“ je přesvědčen analytik z Morgan Stanley Davin McDermott.

V důsledku své neprozíravé politiky stálého zvyšování výroby nevydělají podniky nic a jejich dluhy stále rostou. Jedna z největších plynárenských společností Chesapeake Energy varovala již v listopadu, že ji čeká brzký bankrot, protože dluží 9 miliard dolarů. Její hlavní konkurent EQT Corp nedávno sdělil, že v nejbližší době ztratí hodnotu až 1,8 miliardy dolarů.

Problémy čínského energetického trhu neovlivnily zatím dovoz plynu z Ruska. Zástupci společnosti Novatech, největšího domácího vývozce LNG, prohlásili, že k žádným změnám nedošlo.

„Odesílání produkce z projektu Jamal LNG probíhá podle plánu v souladu se smlouvami uzavřenými s asijskými státy. Všechny strany svědomitě plní převzaté závazky,“ sdělili Sputniku zástupci společnosti Novatech.

Dodávky plynu z plynovodů se rovněž zachovají na stejné úrovni. Podle zpráv v médiích se čínská CNPC neobrátila na Gazprom s návrhem ohledně změn v přečerpání paliva novým plynovodem Síla Sibiře.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.