Tak zdraží se nebo zlevní se pivo? Přinášíme hlas z hospody

A tenhle znáte? „Nelejte to pivo z oken, pak nevím, jak ho účtovat.“ Vtipy a veselé obrázky o nové sazbě DPH na pivo se šíří po sociálních sítích. Zaslouženě. Je to pěkná fušeřina. Daňový zmetek. Několik sazeb nepřináší ani tak zlevnění jako chaos při účtování.

Netuší někdo z vás, jaká sazba DPH je v České republice stanovena pro tento způsob konzumace piva? pic.twitter.com/aFoU44CGpX — Plaváček (@plavacek) February 6, 2020

​O co jde? O nové sazby DPH na pivo. Z nich se stává malý rébus. Do snížené sazby DPH 10 % bude nově od 1. května spadat položka „stravovací služba a podávání nápojů včetně točeného piva“. Pokud tak zákazník v rámci restauračních služeb požívá točené pivo, nealko pivo, limonádu apod., všechny tyto položky budou nově v sazbě 10 %.

No dobře, ale když si dáte točené pivo ve stánku třeba na fotbalovém zápase, DPH u něj bude ve výši 21 procent. Když si dáte ve stánku nealko pivo, bude na něj sazba 15 procent.

Hasit situaci musel sám premiér Andrej Babiš, který „bramboračku“ se sazbami vysvětlil na své stránce na Facebooku.

„Opakuju, žádnej bordel se nechystá. Vy, co chodíte na pivo nebo si ho kupujete domů, neřešíte nic. Nemusíte spekulovat, jak a kdy si pivo dát, abyste ho neměli dražší. Neřeší to logicky ani hospodský, který není plátce DPH. Při snižování DPH na točené pivo jsme mysleli hlavně na malé hospůdky na vesnici odvádějící DPH, kde se nevaří a k pivu se nabízí jen hermelín nebo utopenec,“ napsal šéf české vlády.

Snaha zlevnit daň na pivo je dobrý krok, ale vzniká otázka: proč tak klikatým způsobem? Jakoby nové sazby vymýšlel nějaký zlomyslný finančák, a ne ministr, který hlásá, že chce zjednodušit život podnikatelům.

Protože myslet to dobře a dělat to dobře jsou často úplně rozdílné věci. Teď aby se paní Schillerová pokaždé strachovala, jestli ji hospodský neplivl do piva. A takové reakci by se ministryně nemohla divit, že.

Záměr pomoct hospodám, který rok od roku přichází o štamgasty, je dobrý. Způsobem, který zamotá hospodským hlavu a spotřebitel změnu nepocítí? No, to je opravdu prazvláštní způsob.

Názor z pivovaru

Sputnik hovořil o změnách sazby DPH na pivo s Jiřím Janečkem, bývalým poslancem za ODS, pražským radním a dnes jednatelem společnosti Naše pivovary provozující pivovar a tři restaurační zařízení.

„Je to opravdové zoufalství této vlády, oni opravdu netuší, co vlastně potřebuje dnešní podnikatel a neustálými zákony mu komplikují život. Jak znám českou náturu, tak mohli rovnou udělat na všechno pivo 10% daň, protože věřím, že se najdou fígle, aby bylo pivo jen za toto nejnižší DPH,“ myslí si pan Janeček.

Jak se nové sazby DPH na pivo odrazí přímo na restauratérech? Uleví se hostinským? Jednatel Našich pivovarů si myslí, že se lidem na výčepu ulevit může, ale problém je někde jinde. „Určitě to uleví hostinským, ale raději bych ocenil jedno DPH na vše. Třeba 15 %,“ míní expert.

Pan Janeček jedním dechem dodává, že snížení daně z přidané hodnoty na pivo zákazník nepocítí. „Určitě nedojde k zlevnění piva. České hospody jsou dlouhodobě podfinancované,“ říká.

A teď přímá otázka. Co by navrhl vládě, aby dělala s DPH na pivo? Expert říká, že je nutné změnit celkový přístup k daním.

„Stačila by jedna sazba na všechno, a to 15 %. Přestalo by se šmelit, podvádět, složitě počítat a pomohlo by to mladým lidem k bydlení. A vyházet třicet tisíc úředníků, co tam nalezli za vlády ANO. Zrušit krajské úřady. Jen v Praze máme 57 městských nebo obecních úřadů, to je taky k smíchu. V Mnichově jich mají 22 a myslím, že jim to tam funguje. A mohl bych pokračovat dál,“ říká Jiří Janeček.

