Zavrhl mainstream svého generála? Kde je Pavel?

Ztratil se nám generál. Zní to jako název divadelní taškařice. A ano, situace je groteskní. Pravdoláskaři se zhlíží v pánovi v mundúru a mediálně ho prosazovali. Jenže se jim ztratil. Všimli jste si, drazí čtenáři?

Loni na podzim si média hlavního proudu našla novou hvězdu. Stal se jí bývalý náčelník generálního štábu, který dokonce načas sloužil na vysokém postu v NATO Petr Pavel. Hvězda padala vzhůru. Po pár projevech pravdoláskaři a jím spřízněná média začala hovořit o tom, že by se Pavel hodil do prezidentského úřadu. Samozřejmě, až jej opustí současný prezident Miloš Zeman.

Zrada pravdoláskařů

Vypadalo to komicky. Za Havlovy fanoušky měl kandidovat generál se zkušenostmi z ostrých akcí. Nejvýše postavený muž organizace, která na lidská práva moc nehledí. I když, i ten humanitární bombarďák přestával být lidumilem, když šlo o vývoz takzvaných demokratických hodnot jiným kulturám.

Média hlavního proudu vykreslovala Petra Pavla jako protivníka Andreje Babiše a opak Miloše Zemana. Jako opravdového chlapa. Hrdinu. „Budu něco jako blanický rytíř. Půjdu do voleb v případě, že budou na prezidenta kandidovat lidé, kteří představují pro tuhle zemi nebezpečí,“ prohlásil armádní generál.

A pak pan Pavel zmizel. Nepropadl se hanbou pod zem. Nestáhl se do soukromí. Jezdí po republice a přednáší o demokracii a mezinárodní situaci. Tu na univerzitě, tu v regionálním divadle. Vzdáleně to může připomínat tour Miloše Zemana. Má to jeden zásadní háček. Média hlavního proudu ho přestala vyhledávat.

Proč byla na pana generála s prezidentskými ambicemi uvalena mediální klatba? Proč chvilkaři jeho portréty nenosí na demonstrace? Kde jsou obrázky na jeho podporu? Třeba to bude tím, že si pravdoláskaři přečetli Pavlův životopis.

Pravdoláskaři v něm našli, že generál byl před rokem 1989 členem KSČ. Pavel to nepopírá, omlouvat se za členství v partaji prý nebude, protože byl vzorný jako pionýr a nikomu neublížil.

Zpravodajský web Echo24 upozornil, že Pavel začal sloužit v armádě jako syn vysokého důstojníka ČSLA. Koncem 80. let se vzdělával u vojenských špionů, kteří měli působit v týlu nepřítele.

A tím si asi ublížil. Pravdoláskaři, kteří nemohou cítit premiéra Andreje Babiše za jeho možné angažmá v StB, nemohou přenést přes srdce, že by jejich vysněný prezident - druhý Havel - sloužil komunistické moci. A také moc dobře vědí, že by to Pavlovi jeho prezidentští protikandidáti dali pěkně sežrat.

Takže konec prezidentských ambicí? Možná ano. Možná pro teď. Ale třeba se pravdoláskaři předvedou a vymyslí pro Pavla nějakou hezkou legendu, kterou zaretušují jeho nevhodný kádrový profil.

Kdo hodí Pavlovi rukavici?

O situaci ohledně možného zavržení generála Pavla pravdoláskaři Sputnik pohovořil se známým politickým aktivistou a předsedou Občanského sdružení Jeden domov Pavlem Pešanem.

„Zřejmě zvítězila určitá soudnost těch, co jsou hybateli za touto možnou kandidaturou na prezidenta České republiky. Minulost generála Pavla jako člena Komunistické strany Československa a důstojníka, který přísahal věrnost komunistickému režimu, by byla ve všelidové prezidentské volbě těžko průchodná,“ říká politický aktivista.

Je to tak, že snad dohnala Pavla komunistická minulost, kterou nejsou pravdoláskaři ochotni skousnout?

„To si úplně nemyslím, protože mezi ‚pravdoláskaři‘ je mnoho ultralevicově orientovaných lidí, ale ti nejsou těmi zásadními hybateli v pozadí. Pravděpodobně též dochází ke střetu generací a jako kandidáta si mnozí z těchto kruhů budou přát třeba současného senátora Marka Hilšera, je to pro ně mnohem přijatelnější kandidát nežli bývalý komunistický ‚lampasák‘. Hilšer však kvůli svým ‚polonahým excesům‘ na podporu banderovského režimu Ukrajiny a antidemokratickým projevům při pokusu znemožnit kandidaturu euroskeptické ekonomce Haně Lipovské do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání bude mít též vážný problém získat podporu většiny občanů,“ míní pan Pešan.

Nabízí se otázka, jestli by bylo vůbec dobře, aby na Pražském hradě seděl armádní generál. Pavel není Ludvík Svoboda.

„Nebylo by dobré, aby na Pražském hradě seděl tak ohebný člověk, kterým zjevně bývalý člen KSČ a důstojník Varšavské smlouvy a nyní přesvědčený vysoký představitel útočného vojenského paktu NATO je. Pro ukázku zde uvedu jeden z jeho názorů: ‚Rusko je nebezpečnější než Islámský stát a hrozba terorismu a uprchlíků byla v České republice přeceňována.‘ Tento člověk nemůže být nikdy morální autoritou, ani zárukou hájení českých zájmů,“ říká expert.

A poslední otázka, která netrápí nás, ale pravdoláskaře. Očekáváte, že média hlavního proudu najdou za Pavla náhradu? Koho byste si tipl, že budou pravdoláskaři prosazovat jako prezidentského kandidáta?

„Je velice pravděpodobné, že média recyklují neúspěšného prezidentského kandidáta senátora Jiřího Drahoše (přezdívaného pan Nevím) a případně uvedeného eurofilního senátora Marka Hilšera. Ale to mi nepřijde tak důležité, než jako to, kdo bude stát proti nim a svede s nimi vítězný boj v zájmu naší republiky,“ říká známý politický aktivista Pavel Pešan.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.