Karel Sýs: Ombudsman je cizí slovo. Češi – jako bychom byli předpos*aní před panskou rasou

„Pořád se chlubíme, jaký jsme demokratický stát, je vidět, že demokracie platí jen pro někoho…“

(Karel Sýs)

Duši má každý svoji, musí si ji ovládat sám aneb Když nepomůže nikdo, ani ombudsman…

Postava ombudsmana by měla zavazovat jak ombudsmana samého, tak ty, kteří s ní přichází do styku. Cítíme zde prvek nutné autority, jakéhosi prostředníka i arbitra, naději… Nový ombudsman se ještě ani neohřál ve funkci a už aby proti němu demonstrovala ulice? Ťukáme na dveře Ing. Karla Sýse, jehož široký profesní záběr snad vnese lucidní moment do věci a la „ombudsman po česku“.

Ombudsman je slovo cizí. Potřebuje ČR osobu ombudsmana?

Sýs: Cize znějící slovo skoro budí dojem, že se na občana chystá „bouda“. Nicméně angličtina je světový jazyk. Na řadě plakátů ke kulturním akcím máte dvě tři česká slova, ostatní je cizí řeč… Viz nedávno jsem takový plakát viděl a jediná česká slova na něm byla „Ostrava“ a „vstupenky“…

„Ombudsman? Metaforicky vzato – tato funkce by měla vázat, nikoli svazovat“ (Karel Sýs)

Funguje náš systém, když je potřeba platforma ombudsmana?

Společnost je rozhašená. Klidně bych to mohl říct i jiným slovem. Jedna osoba s takovým podivným názvem nemůže nic udělat. I tak vidíte, že se na takovouto osobu veřejně útočí. (Chvilkaři) zase chtějí svrhávat (úředníka/politika), možná ani sami nevědí proč, resp. mám na mysli onu masu, která poslouchá výzvy.

Takovéto vášně vzbuzuje nejen ombudsman, ale i prezident, premiér, Koněv. Máme tu přejmenovávání náměstí, viz nám. Pod Kaštany před velvyslanectvím RF…Máme tu postavu „řeporyjského vládce“ a jeho aktivity. Je to jedna událost za druhou, která má za účel rozložit společnost. Jaký je účel? Můžeme se jen dohadovat.

Zas tu máme kádrování. Kam jsme se to dostali od revoluce?

Já říkám, že šlo o převrat. Milion chvilek jsou obdobou svazáků z 50. let. Až na to, že tehdejší svazáci stavěli „Trať mládeže“, chodili na brigády… Něco dělali pro tuto zemi. Kdežto tihleti (Chvilkaři) se jenom schází a křičí a vlastně nemají program, kromě ještě většího rozkladu společnosti. Bránit ombudsmanovi ve funkci ještě než se v ní ohřeje, to je šílenství. Za těch posledních 30 let jsme toho zažili tolik, že je pro mě záhadou, že místo aby se naše společnost postupně usazovala, dělí se a tříští v bouřlivých a sprostých sporech. Dokonce se už operuje i se smrtí. Věk klíčových osob se diskutuje a přetřásá. To je už snad to poslední, kam až může společnost klesnout. Že přeje svým zvoleným představitelům smrt.

Je postava ombudsmana politickou trafikou? Můžeme od ombudsmana něco čekat?

Očekávat nemůžeme nic. Jeden člověk, zvlášť v této zemi, nemůže nic zmoct. Ani mu to nedovolí…

