Exprezidenta Kisku dohání kauza z minulosti. Názor

V debatě mezi těmito dvěma aktéry kromě jiného zaznělo, že Andrej Kiska v devadesátých letech kupoval pozemky, o nichž věděl, že jsou kradené, a nijak ho to nevzrušovalo. Je sice zjevné, že uniklé video mělo primárně sloužit k vydírání exprezidenta Kisky, obsah debaty však potvrdil to, co mnozí tušili a čemu byla věnována i investigativní relace RTVS Reportéři v několika svých vydáních.

Přibližně před dvěma lety Slovensko napjatě sledovalo proces mezi Andrejem Kiskem a zubařem Jánem Francem o pozemky ve Velkém Slavkově. Poškozený Ján Franc čirou náhodou zjistil, že pozemky, o nichž byl přesvědčený, že jsou jeho, v devadesátých letech za velmi pochybných okolností získal Andrej Kiska. Následoval soudní proces, v němž nakonec prokázal své vlastnictví, a pokus o podvod z devadesátých let se v tomto případě nepodařilo dovést do konce.

Právě investigativní relace RTVS Reportéři naznačila, jak celý mechanismus nelegálního získávání cizích pozemků fungoval. Velký Slavkov byl původně osídlený karpatskými Němci, kteří byli po roce 1945 na základě Benešových dekretů nuceni odejít. Za socialismu spravovali jejich ornou půdu státní statky. Po revoluci tuto zemědělskou půdu spravovala společnost AGRAS. Firmě se však nedařilo a po čase se dostala do konkurzu. V té době tuto zkrachovanou firmu (bývalý státní statek) získal blízký obchodní partner Andreje Kisky Michal Šuliga. Firma AGRAS však pozemky nikdy nevlastnila, pouze je užívala. Michal Šuliga využil svoje kontakty na katastru a u notáře a pozemky, které firma AGRAS užívala, „byly ověřené“, to však znamená podvodně vydržené a samozřejmě potom prodávané dále.

O tomto schématu, jak se dostat k lukrativním pozemkům, věděli podle Michala Šuligy všichni zainteresovaní. Aby se to celé ještě zamlžilo, konkrétně tento Kiskův pozemek byl nejdříve napsán na bílého koně. Ten získal pozemek ve středu a už v pondělí byl přepsaný na Andreje Kisku. K takovému závěru může dojít každý, kdo se podívá na sérii reportáží o této kauze a zároveň se znalostí kontextu zhlédne uniklý dialog mezi Milanem Reichelem a Michalem Šuligou.

Po zveřejnění této informace je možné, že Michal Šuliga bude čelit žalobě za pomluvu, ale zároveň se dá předpokládat, že disponuje sérií důkazů, které jeho tvrzení dokáží podpořit. Michal Šuliga sa tak dostal do nepříjemného postavení, protože v diskuzi s Milanem Reichelem zaznělo, že u soudu s Kiskou ve věci Francova pozemku vypovídal ve prospěch Kisky, to znamená, že mátl soud a křivě vypovídal.

Jelikož tato kauza „vybouchla“ těsně před finišem kampaně před parlamentními volbami, dá se očekávat, že ovlivní závěrečné televizní debaty volebních lídrů. Volební lídr strany Vlasť Štefan Harabin právě v souvislosti se zveřejněným videem podal trestní oznámení ke generální prokuratuře. Naopak Andrej Kiska z celého komplotu proti své osobě obvinil, samozřejmě bez jakýchkoliv důkazů, Roberta Fica. Celá kauza vybuchla téměř ve chvíli moratoria na zveřejňování předvolebních preferencí, proto bude těžké odhadnout, či a v jaké míře se tato negativní publicita projeví na poklesu preferencí Kiskovy strany Za ľudí. Už dnes je však jasné, že původní ambice Andreje Kisky být lídrem budoucí pravicové koalice se výrazně snížily.

Ve zbylých dvou týdnech začaly prudce stoupat preference strany OĽANO Igora Matoviče. A právě strany PS/Spolu a Za ľudí bojovaly o pověstné druhé a třetí místo v pelotonu opozičních stran. Je vysoce pravděpodobné, že podobná reputace se projeví i na preferencích strany Za ľudí.

Andrej Kiska je dosud vyšetřovaný i za nedovolené krácení daní v jeho firmě KTAG, z čehož vyplynuly otázky, je-li vhodné pověřit ho sestavením vlády i v případě, že by Za ľudí byla nejsilnější stranou koalice. Tato skutečnost stranu Za ľudí diskvalifikuje i z ambice řídit ministerstvo vnitra či spravedlnosti a v případných povolebních koaličních vyjednáváních bude osoba Andreje Kisky pro subjekt Za ľudí velkou přítěží. No a jak se s celou kauzou vypořádají voliči Kiskovy strany, si budeme muset počkat do 29. února 2020.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.