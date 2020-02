Náměstí Pod kaštany přejmenují, ale… ne na dlouho. Názor

Víme, že jste jedním z iniciátorů petice proti přejmenování náměstí Pod kaštany na náměstí Borise Němcova. Mohl byste říct, kolik lidí již dokument podepsalo?

Novotný: Teď je to 467 lidí.

Kolik podpisů potřebujete, aby vaše názory byly vyslyšeny pražskými úřady a aby to ovlivnilo jejich konečné rozhodnutí? Stačí 4 500 podpisů? Tolik zatím získala petice požadující přejmenování náměstí před ruským velvyslanectvím na náměstí Borise Němcova, což před několika lety inicioval zastupitel Prahy 4 Petr Kutílek.

Ne, to nestačí, protože to je elektronická petice. Takže elektronické petice mají pouze takový upozorňující význam. Elektronická petice nemůže být brána v potaz, to bychom museli rozběhnout petici papírovou, tam jsou přesně ze zákona dány podmínky. Ale na to není čas. My jenom chceme upozornit magistrát a zastupitele hlavního města Prahy, že si občané nepřejí, aby se přejmenovával tradiční místopis, který není vázán se žádným jménem a který je tady už od roku 1925. Proto je ta petice vypsaná, ale to je jenom rychlá elektronická petice, která se ověřuje alespoň přes adresy těch počítačů. Ale nemá vlastně ten vynucovací charakter, jde pouze o to, aby si páni zastupitelé uvědomili, že jsou povinni se také přiklánět k názorům obyvatel.

Jedním slovem, neočekáváte, že nějak ovlivníte rozhodnutí zastupitelstva Prahy, které je vedené Zdeňkem Hřibem?

Budeme se snažit ho ovlivnit mediálně. To znamená, aby si lidé uvědomili, že jim chtějí zase vnutit nějakou figuru, přes kterou chtějí dělat svoji hloupou politiku. A že naopak místopis, který je nezávislý na nějakých politických změnách, protože když se něco jmenuje Pod kaštany, tak je to samozřejmě příjemně přirozené a nezávisí to na nějakých politických změnách, tak že si tohle prostě nepřejeme. A ještě navíc si nepřejeme takovou kontroverzní osobu, jakou je pan Němcov.

Všechny argumenty pro a proti přejmenování náměstí Pod kaštany již byly vysloveny. Co si myslíte, pokud zastupitelé dospějí k rozhodnutí a náměstí přejmenují, měla by Moskva nějak reagovat? Zatím nedošlo k žádné oficiální reakci…

Nevím, to je samozřejmě na Moskvě, jestli bude nějakým způsobem reagovat. V každém případě by se k tomu ale měla vyslovit naše vláda, protože je to již poněkolikáté, kdy tady vlastně politici na komunální úrovni předvádějí nějaké extempore a narušují nějakou rozumnou zahraniční politiku České republiky. Takže já bych si spíše přál, aby na to reagovala naše vláda. Již včera bylo pozdě, protože nevím, proč máme narušovat vztahy takovými nesmysly, že tady budeme po jednom mafiánovi přejmenovávat náměstí, když je to ještě navíc naprosto zbytečné vůči Rusku, něco takového dělat.

Pane Novotný, jaký další krok mohou pražští radní podniknout, aby vyjádřili svůj nepřátelský postoj vůči Rusku? Co si myslíte? Byla tady kauza kolem pomníku maršála Koněva, teď přejmenování náměstí před ruskou ambasádou, co můžeme čekat dál?

Já nevím. Neustále mohou něco přejmenovávat, to jsou asi všechny jejich zbraně. Bohužel se mohou vypovídat všechny různé smlouvy, které mají s Ruskem na komunální úrovni. Všechno je to jenom symbolické vyjadřování nepřátelství a ničení naprosto normálních vztahů mezi oběma zeměmi. Já nevím, co ještě dále mohou udělat, ale moc těch možností nemají. Těžko si mohou hrát na nějakou mocnost, která má za sebou armádu

Čím tato nepřátelská kampaň vůči Rusku může skončit? Jak to ovlivňuje rusko-české vztahy?

Určitě se to vždycky může nějakým způsobem odrazit v obchodě nebo nějakých normálních kulturních vztazích, kde to třeba ani nic nestojí, ale když někdo vyjadřuje taková gesta, tak ten druhý také nějakým svým gestem vyjádří svůj pocit.

Tak či onak vypadá, že vedení Prahy dosáhne svého cíle a zhorší vztahy mezi Ruskem a Českou republikou…

Já nevím, je třeba možné, že ještě v poslední chvíli zruší své rozhodnutí. Já si také myslím, že se může stát to, že se rozhodnou pro přejmenování toho náměstí a potom, jak je dáno periodicitou dějin, bude to náměstí znovu přejmenováváno. Všichni jsme na to zvyklí, že se za pár let ty věci zase mění. Já doufám, že pokud to náměstí přejmenují, tak to nebude na dlouho.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.