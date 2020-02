Praha 17.2.2020: Kosovo je Srbsko. Volfová: „Madlenko, jsi prachsprostá zlodějka“

„Patřila jsem mezi 11 poslanců ČSSD kteří odmítli hlasovat pro tzv. humanitárnímu bombardování…Proč tedy dnes nechceme přiznat také práva Kataláncům? Víme, jak se překrucují dějiny. Nechci, aby mé děti jednou slyšely, že nás osvobodila americká armáda a že Pražany osvobodil Vlasov. Budeme sem chodit tak dlouho, dokud Kosovo nebude opět Srbsko. Krvavá Mary (Albrightová, pozn.) by měla vrátit Telecom. Vše způsobil americký boj o majetek…“

(Jana Volfová)

„Masaryk jezdil vyjednávat o ČSR a měl přitom srbský pas v Kapse.“

(Jaroslav Foldyna)

„Srbové, kteří na Kosovu zůstali, čelí nepřetržitému útisku. Jsou uchyceni kolem klášterů a kostelů.“

(Václav Dvořák)

Položili jsme otázku ještě před akcí: Může se ještě někdy Kosovo vrátit k Srbsku? Je tato otázka dnes ještě aktuální? Odpověď poskytli jak někteří aktivisté, tak někteří z řečníků…

Myslím, že je to aktuální pořád. Stal se tam mezinárodní zločin. Bezdůvodně tehdy ukradli kus území suverénního státu, s cílem ten stát rozbít. Všechny důvody byly vylhané. Nevidím důvod, proč by to nemohlo být vráceno nazpátek. Je to srbské území, tam začíná srbský stát.

Chtějí to vše samotní Srbové?

Václav Dvořák (režisér): „Europejců“ je menšina. Snad by to vzdali právě „Europejci“, kteří se chtějí integrovat v Evropě, těch je menšina, ti odpouštějí NATO (bombardování Jugoslávie, pozn.). Většina Srbů je jiného názoru. To je jako kdyby vám chtěli vzít Prahu, je to to samé.

Věra Řezníčková (aktivistka): Všichni bychom si přáli, aby se Kosovo zpět připojilo k Srbsku. Politická situace je jiná…

Dejan Randjelovič (aktivista): Politická situace se mění, určitě… (dojde na zlepšení stavu).

Václav Dvořák: Scházíme se tu už tradičně, abychom protestovali proti uloupení Kosova Srbskému státu. Celé to bylo protiprávní. Vzniklo to na základě neomluvitelné agrese států NATO. Kosovo bylo, je a bude stále srbské. Teď přechodně je okupováno cizími silami.

Na Kosovu došlo k podobné situaci jako u nás v roce 1938. Srbové byli donuceni, aby opustili Kosovo. Bylo jim slíbeno, že se po nějakém čase budou moci vrátit. Byl to podvod. V roce 2008 kosovští Albánci vyhlásili protiprávně svůj stát, který nemůže existovat bez cizí pomoci. Je to stát nefunkční, všechny významnější státní funkce obsadil organizovaný zločin. Od prezidenta přes premiéra. Mise OSN i EU v dané oblasti selhaly.

Albánští zločinci nebyli postaveni před soud. Soudní instance byly paralyzovány, aby nemohly soudit válečné zločiny Albánců v letech 1998-1999, konkrétně je-li o genocidu Srbů. Prokurátoři byli obviněni, že berou úplatky. Žijeme v době, kdy se např. o židovském státu nesmí říct nic špatného a kdy naopak o srbském státu se může vyslovit jakákoli pomluva. Mezinárodní soud pro bývalou Jugoslávii není soudem v pravém slova smyslu. Vynášel rozsudky, které jsou jasně protisrbské.

Kosovo je kolébkou srbského státu i křesťanství…V původních soupisech obyvatel na Kosovu nebylo ani jedno albánské jméno. Toto teritorium bylo slovanské…Nebyl tam ani jeden Albánec. Dostali se tam postupně za turecké okupace…Albánci kolaborovali jak s Mussoliniho Itálií, tak s Hitlerem. Prohráli, stáhli se. Kosovo bylo vždy částí Srbska. Až diktátor Tito udělal z Kosova autonomní republiku, byť tato oblast neměla na autonomii žádný nárok. Tito stejně tak vytvořil subjekty jako Bosna a Hercegovina či Vojvodina. Dodneška je srbský národ rozdělen mezi čtyři státy. Je to důsledek agrese jak Rakouska-Uherska, tak Německa, tak států NATO.

Jaroslav Foldyna (poslanec): My Češi a Slováci jsme tohle zažili v roce 1938, když nás západní spojenci zradili a prodali nás Hitlerovi. Co udělali se Srbskem? Samozřejmě ho zradili, zlikvidovali a prodali ho mafii. My jsme si tohle všechno prožili, vše se to opakuje, když se podíváte na genezi událostí, kdy Albrightová a její nohsledi pozvali Albánce a Srby do Rambouillet, obě delegace pak nepustili ani k sobě. Jednou z podmínek bylo, že Srbsko bude okupováno, kde se (západní síly) budou svobodně pohybovat, mysleli si (spojenci v NATO), že Srbsko si tohle jak národ nechá líbit. Nenechalo.

Následovala agrese států NATO. Poškodily se naše vztahy. Musíme se za to stydět. 12.3. 1999 jsme vstoupili do NATO, abychom se 24. 3. stali součástí agrese a útoku na Srbsko, tehdejší Jugoslávii, kde zahynulo 2 500 lidí. Zločinci mají toto na svědomí.

17. 2. 2008 vzniklo samostatné Kosovo samovyhlášením. Byly porušeny všechny mezinárodní smlouvy, viz helsinská smlouva a všechny další ujednání. To vše si český a slovenský národ prožili v minulosti, kdy jsme se potýkali i s nacisty a fašisty. Proto jsme přišli vyjádřit podporu srbskému národu, že Kosovo český národ nikdy neuzná. Možná, že to uznali naši politici, pan Nečas a Schwarzenberg a tehdejší vláda. Neuznal to však národ jako takový.

Pamatujeme si, kdo našemu národu pomáhal v dobách nejtěžších. Když Tomáš G. Masaryk jezdil a vyjednával samostatné Československo, měl v kapse srbský pas. Když nám Němci ukradli Sudety, byli to Srbové, kteří byli připraveni jít bojovat za naše národní záležitosti. Máme co vracet. Každý rok budeme připomínat, že porušení mezinárodního práva vede k destabilizaci toho, co kolem sebe vidíme. Kosovo je srbské!

