Strach na ČT? Britská změna poplatků by mohla fungovat i v ČR

Tak a teď, když vidí, co se děje ve Velké Británii, musí mít novináři našeho předního média hlavního proudu stažené jedno konkrétní místo. A vůbec nejde o brexit, jak byste si mohli, drazí čtenáři, myslet. Jde o BBC, a tedy i o Českou televizi a Český rozhlas. Proč?

Johnsonova pomsta

Vláda britského premiéra Borise Johnsona plánuje radikální změnu. Chce zrušit koncesionářské poplatky a místo nich zavést předplatitelský poplatek. Vypadá to jako kosmetická změna názvu? Chyba lávky. Mainstream se třese. Změna by měla na stanici BBC obrovský dopad.

Koncesionářský poplatek ve Velké Británii činí 154,5 libry (asi 4 610 korun) ročně. Pokud by byl zrušen, přišla by BBC o 75 procent svých příjmů. Předplatné by totiž na rozdíl od poplatku bylo nepovinné.

Veřejnoprávní televizní i rozhlasová stanice by tak musela značně osekat počet svých kanálů a pořadů. Počet zaměstnanců by se razantně zredukoval a s ním i celkový dosah obsahu. „Musí se zavést předplatitelský model. Mají stovky rozhlasových stanic a obří web. Celé to potřebuje masivně osekat,“ prohlásil nejmenovaný vládní zdroj britskému tisku.

Experti ve změně vidí odplatu britského premiéra Johnsona za to, jak kanál BBC informoval o posledních volbách do parlamentu, jež se konaly v prosinci loňského roku. Johnsonovi se nelíbí útoky a podpásovky liberálních novinářů. A je tu ještě jedna věc. Brity pobuřuje, že moderátorské hvězdy BBC si platově vydělávají nemalé peníze, a to i externí prací.

Měl by Západ být naším vzorem…v něčem dobrém?

A co ve změně financování BBC může vidět obyvatel Česka? Třeba inspiraci. V naší republice se také dlouhodobě debatuje o financování veřejnoprávních médií a souběžně o jejich službě pro obyvatele země. Odpovídá kvalita pořadů, třeba zpravodajství, těm penězům, co veřejnoprávní média vysávají z našich kapes? A co nestrannost České televize? Vyhovuje vám, drazí čtenáři?

Ono se řekne, 135 korun měsíčně televizního poplatku za domácnost není moc. Úhrnem to ale dělá víc jak 6,5 miliardy korun ročně. A to jsou už nějaké peníze. A co za ně vzniká? Často pořady, které vás nakrknou anebo nezajímají. Kdyby si Česká televize alespoň vzpomněla, jak točit pohádky...

Takže? Proč by britský předplatitelský model nemohl být inspirací pro Česko? Chvilkaři se s chutí organizují na náměstích, dělají to prý zadarmo a s elánem. Dobře, tak by neměli mít problém platit si své médium hlavního proudu, že? Jen ať si platí tendenční pořady, které i tak většinou stojí na jejich straně.

A ostatním lidem by nemuselo být líto, že se z jejich výplaty strhává televizní daň na produkci, která neodpovídá jejich zájmu. To je přeci fér? Anebo novináři z ČT předem tuší, že by je ta hrstka z náměstí nezafinancovala a byl by to jejich konec?

Na plán britského premiéra změnit koncesionářské poplatky a na inspiraci pro Česko Sputnik hovořil s Janem Hrnčířem, poslancem za SPD a místopředsedou sněmovního rozpočtového výboru.

„Diskuse na toto téma je legitimní, protože historický koncept BBC jako mediálního molocha financovaného převážně z povinných plateb občanů je v současném vysoce konkurenčním prostředí neudržitelný,“ říká známý český politik k návrhu Borise Johnsona.

A co ty naše koncesionářské poplatky? Co s nimi? Pan Hrnčíř navrhuje oprostit se od přímého financování veřejnoprávních médií občany. Peníze na ně by měly jít z jiného konkrétního zdroje.

„My v SPD dlouhodobě prosazujeme zrušení koncesionářských poplatků a změnu veřejnoprávních médií na státní příspěvkovou organizaci pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu. Pokud by Česká televize a Český rozhlas byly placeny přímo ze státního rozpočtu, výrazně by se tak ušetřilo za správu a výběr poplatků. Takto ušetřené peníze v řádu sta milionů korun by se mohly investovat třeba do kvality rozhlasového a televizního vysílání. Je to i logické, protože pokud si stát objednává u těchto médií nějakou službu pro své občany (výchovně - vzdělávací, zpravodajskou atd.), měl by za to i sám platit,“ říká poslanec za SPD Jan Hrnčíř.

