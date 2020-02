Hannig o bytové krizi v Praze a krátkodobých pronájmech turistům: Je to mor

Pane magistře, v politice od revoluce slýcháme termín deregulace nájemného. Jak uvolnění cen nájmů bytů hodnotíte vy?

Bylo by to adekvátní, kdyby byl zákaz nákupu nemovitostí cizinci. Ti se většinou snaží vytěžit z majetku co nejvíce, dalo by se říct vyždímat do poslední kapky, protože nemají žádné vazby na místní společenské vztahy a je jim fuk, co si kdo o nich myslí. Absolutně žádná empatie s místními lidmi. Své místo by tu mohla mít proto i korupce…

Ve Švédsku (Dánsku) je regulované nájemné… Pokud by se stavěly nové byty tak, jak mají, co byste řekl na regulaci nájmů obecně, zejména pak u nás?

U nás by to jistě bylo dobré.

V centru Prahy už nebydlí starousedlí Pražané, resp. je jich tam čím dál míň, typickou ukázkou může být situace na Malé straně.

Je to pravda. Já bydlel v Nerudově ulici. Absolutně žádná občanská vybavenost, všude se jenom prodávají kýče pro cizince, turisty. Žádné obchody se základními potravinami. Absolutně bez občanské vybavenosti. Ovšem Pražané si za to mohou sami, že volí ty strany, co volí. Problém je, že je nemožnost žít v Praze vytlačí na venkov, ale tam neopustí své volební zvyky a i na venkově se vytrácí zdravý rozum českého člověka.

Lidé si dnes stěžují, že chybí sousedské vztahy. Ve vedlejších bytech jsou krátkodobé pronájmy turistům. Pokaždé míjíte nikoli známého souseda, ale neustále nové a nové lidi…

Je to nejenom špatně, je to mor. Jeden můj známý si kdysi koupil byt za velké peníze v centru Prahy. Celý dům je plný turistů, kteří nezamykají, tropí hluk, rozbíjejí přetěžováním výtah, znečišťují společné prostory.

Praha se změnila, k lepšímu?

K horšímu.

Má smysl vrátit se k regulaci nájemného?

Ano

Zajímavé je, že na Západě se tak úplně nezříkají státního sektoru. Regulace cen bytů asi má logiku, jak to vidíte? Například známý ekonomista Pavel Kohout psal v Lidovkách: „Ve Stockholmu vypadají starosti s bydlením poněkud jinak. Nájmy jsou centrálně regulované do takové míry, že socialistické Československo bylo v tomto srovnání tržní džunglí.“ Takže regulovat?

Pokud by vše jinak fungovalo tak, jak má, pak ano, Souhlasím…

Jak si Prahu pamatujete z minula? Jaký máte pocit ze starých a nových fotografií, můžete-li srovnat, ať už fotek soukromých či těch v médiích a knihách?

Praha je teď hezčí, to se musí nechat. Ale pomalu ale jistě přestává sloužit původním obyvatelům.

Co písničky o Praze. Píšou se ještě dnes nějaké takové? Obecně?

Poslední písnička o Praze, již si vybavím na požádání, byla "Praha volá", kterou můžete slyšet ve filmu Vesničko má středisková.

Je Praha Čechů ráj (citace prvorepublikové písně, pozn.)?

Tradice je tradice. Je. Stále je krásná a nezaměnitelná. Já sice nejsem Vltavou křtěný, vyrůstal jsem na březích Labe, ale žiji zde již 58 let, tak by se dalo říct, že už jsem naturalizovaný. Mimochodem i já jsem napsal písničku o Praze v roce 1973 a jmenovala se "Žiji v Praze 9 let". Zpíval ji indonéský zpěvák Rony Marton.

Děkujeme za rozhovor.

