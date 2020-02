Americký velvyslanec vydírá české politiky. Brání tak Google a Apple

Je Česká republika protektorátem USA nebo nezávislou zemí? Přesně tyto drsné myšlenky člověka napadají, když vidí, jaké nehoráznosti si dovoluje americký velvyslanec v Praze. Ten předešlý dostal od prezidenta Zemana za vyučenou? A pan King? Zatím nic.

Horor od Stephena Kinga

O co jde? Americký velvyslanec v Česku Stephen King zaslal členům rozpočtového výboru české Poslanecké sněmovny dopis, ve kterém označil zvažovanou digitální daň za diskriminační. Zmíněná daň, o které přemýšlí česká vláda a aktuálně její návrh leží v rozpočtovém výboru, by se měla týkat předních světových společností jako Google, Facebook, Amazon či Apple.

Jak uvádí česká média, King v dopise českým poslancům označil sedmiprocentní sazbu za mimořádně vysokou. „Navíc, jak jsem již sdělil předsedovi vlády panu Andreji Babišovi a dalším ministerským úředníkům, Spojené státy si ponechávají právo přijmout příslušná opatření na obranu našich inovačních firem, což by mohlo zahrnovat odvetná opatření,“ stojí v dopise amerického velvyslance.

Digitální daň by se podle návrhu ministerstva financí měla vztahovat na internetové firmy v ČR s globálním obratem nad 750 milionů eur (asi 19 miliard korun), které budou mít v tuzemsku roční obrat za uskutečněné zdanitelné služby minimálně 100 milionů korun. Do státního rozpočtu by daň měla přinést zhruba pět miliard korun ročně.

Jak se vám, drazí čtenáři, líbí tón amerického velvyslance? Diplomat, prý spřátelené země, na férovku našim politikům říká: když budete hájit dál své zájmy, tak vám to spočítáme. Pokud by něco takového udělal ruský nebo čínský velvyslanec, naše média hlavního proudu by chytl amok a referovala by o ovlivňování českých politiků cizí mocností. A co slyšíte? Nic. Protože Washington je prý přítel.

Ale to přátelství je jen jednostranné. A vypadá dokonce jako vazalské, nebo protektorské. Dokud tancujeme podle amerických pravidel - nakupujeme zbytečné vrtulníky, posíláme vojáky do marných zahraničních misí - tak jsme pánům z Washingtonu dobří. Když zvedneme hlavu proti jejich zájmům, hrozí nám sankce jako Venezuele, Íránu nebo Rusku.

Bude zajímavé sledovat, jak se zachová česká vláda. Rozpočtový výbor si vzal čas na rozmyšlenou. K digitální dani se vrátí až v polovině března. Dopadne to jako s výdaji na obranu? Nejdřív premiér Babiš prohlásil, že Američany požadovaná dvě procenta Česko vynakládat nebude. Po pár dnech obrátil. Obrátí i v případě daně na Google?

Pamatujete, když americký velvyslanec v Praze Andrew Schapiro prohlásil, že by český prezident neměl jet do Moskvy na oslavy 70. výročí konce 2. světové války, jaké z toho bylo pozdvižení? Schapiro dostal od Zemana zákaz vstupu na Pražský hrad. Jeho nástupce King je za mnohem závažnější zásah do naší suverenity tolerován.

Dokud děláme, co chtějí, tak v pořádku. Pokud ne…

Sputnik o situaci s digitální daní hovořil s Filipem Zachariášem, politologem a členem širšího vedení KSČM.

„Pan velvyslanec by si měl v první řadě uvědomit, že je v suverénní zemi a ne v protektorátu. Psát podobným tónem kdokoli jiný - nedej bože někdo z Ruska - tak by tady bylo haló nevídaného rozsahu,“ říká k dopisu politolog.

Znamená to, že pro USA jsme spojenci jen odsud posud? Jen když plníme americké zájmy? „Zatím to tak vypadá. Dokud říkáme a děláme, co oni chtějí, tak v pořádku, pokud ne, nastupuje síla,“ míní expert.

Takže? Podlehne český stát tlaku ze zámoří? Srazíme paty, poslušně se ukloníme a digitální daň zrušíme, jen abychom se vyhnuli hrozbě sankcí? Pan Zachariáš si myslí, „že zlu by se nemělo ustupovat“.

Známého politologa jsme se také zeptali, co si sám myslí o digitální dani. Měla by být uvalena na Facebook, Amazon a další nadnárodní digitální korporace?

„Podniky, které vydělávají neskutečné peníze - a to platí nejen na americké giganty - by měly platit odpovídající daně tak, aby to umožňovalo rozvoj země, její infrastruktury i obyvatel. Je třeba říct dost platům, za něž by zaměstnanci jmenovaných firem v domovských zemích ani nevstali z postele. ČR nesmí být rájem pro zlatokopy levné práce,“ říká Filip Zachariáš.

