Bitva o „Moskvu“: Politika brání vrácení historického názvu české lodi

Náměstek primátorky města Brna Petr Hladík (KDU-ČSL) společně se svými kolegy Jaroslavem Suchým a Tomášem Koláčným (Piráti) navrhl vyloučit původní jméno z elektronického průzkumu a ve druhém hlasování navrhnout jedno ze jmen, které vybrali politici, a to Bratislavu nebo Moravu.

K incidentu s novým názvem lodi došlo poté, co Dopravní podnik města Brna uspořádal online hlasování o jménu lodi na své stránce na Facebooku, jelikož se blíží konec rekonstrukce plavidla.

Z 1200 voličů Celkem 804 (67 %) lidí souhlasilo se zachováním původního jména. Je třeba poznamenat, že anketa nenabízela alternativní jména pro loď.

Výsledek hlasování vzbudil nespokojenost politiků. Kritik původního jména Moskva Petr Hladík řekl: „Každým pojmenováním vysíláme nějakou zprávu, nějakou hodnotu. Nevnímám žádný důvod, proč pojmenovávat loď po hlavním městě Ruska.“ Jeho názor podpořil i kolega z Pirátů Jaroslav Suchý, který se domnívá, že je „loď pojmenována v nějakém historickém kontextu, který dnes už neoslavujeme“.

Jako řešení politici magistrátu města navrhli uspořádat druhé hlasování, ze kterého chtějí vymazat historické jméno lodi Moskva a nabídnout dvě možnosti: Bratislava (partnerské město) a Morava (název byl jednou z prvních lodí v brněnské přehradě). Všimněte si, že Moskva je stále partnerským městem Brna.

Dallas dvakrát v Brně

Samotná loď, které se nabízí nový (nebo starý) název, se nyní jmenuje Dallas. Došlo k tomu následovně. Lodní doprava se objevila na brněnské přehradě již ve 30. letech minulého století. Po krátké přestávce ve válečných letech byla lodní doprava obnovena a nyní má mezi konečnými body 9 zastávek. K dispozici je 5 jednopodlažních a dvoupodlažních lodí, které jsou spravovány Dopravním podnikem města Brna (DPMB). Loď číslo 4805 byla postavena v roce 1955 na brněnské přehradě a až do roku 1993 byla nazývána Moskva, poté byla přejmenována na Dallas. Loď byla třikrát zrekonstruována: poslední oprava začala v únoru 2019.

Potřeba změnit název vznikla po plánované obnově lodního parku. Jak vysvětlil Sputniku ředitel DPMB Ing. Miloš Havránek, když došlo v letech 2010 až 2013 k obnovení vozového parku, koupilo se 5 nových lodí. Jedna z těch nových lodí dostala název Dallas z toho důvodu, že původní loď se stejným názvem ztratila technickou způsobilost a nemohla být provozována. Byla vytažena na břeh a zakonzervována. Jmenovala se pořád Dallas, ale i přesto, že se pořád jmenovala Dallas, pojmenovali novou loď také Dallas. Máme vlastně teď dvě lodě s tímto jménem.

„V tuto chvíli je loď ještě v opravě. Měla by do Brna přijet na přelomu února-března a budeme jí dodělávat na brněnské přehradě. Na vodu by měla jít někdy v červnu.“

„Čekáme na rozhodnutí vedení města, jak se ta loď bude jmenovat. Ona se třeba nemusí jmenovat vůbec. Podle plavebního řádu loď nemusí mít jméno, ona může mít číslo. To znamená, že není tlak na to, aby loď do uvedení do provozu měla nějaký název. Pro nás je důležitější, že ta loď se opraví,“ řekl. (Vyhláška o pravidlech plavebního provozu č.67/2015 Sb., část 2, paragraf 8).

Rusko je fuj

V rozhovoru se Sputnikem poznamenal bývalý námořník a organizátor mezinárodních výletních plaveb Námořníci Petr Pravoslav Švihovec, že průzkum jasně ukázal touhu měšťanů vrátit jméno Moskva lodi a nesouhlas úřadů pouze potvrzuje politizované motivy jejich jednání.

„Když už se tedy jednou o názvu lodi hlasovalo, tak nevidím důvod, proč by se neměla jmenovat Moskva. Ale jestliže náměstek primátorky Hladík uvedl, že každým pojmenováním vysíláme nějakou zprávu, nějakou hodnotu a že nevnímá žádný důvod, proč pojmenovávat loď po hlavním městě Ruska, dal tím jasně najevo, že je to rozhodnutí politické, a že dnes zkrátka fandíme druhé straně a Rusko je prostě fuj. Podle mého je špatně, když se i takové věci, které patří do kultury a historie, ideologizují a politizují. Možná by si nikdo té lodi nevšiml, ani by ji neřešil, ale podobných případů je za poslední dobu opravdu nějak moc. Je to vlastně úplně stejná lajna s děním okolo sochy maršála Koněva, neubytováním ruských turistů v hotelu a chystané změně názvu náměstí před ruskou ambasádou v Praze,“ uvedl.

Název Moskva je logický

Sputnik zjistil názor na název lodi od ředitele brněnské pobočky Národního památkového ústavu (NPÚ) PhDr. Zdeňka Váchy. Ve svém komentáři uvedl oficiální postavení ústavu: „Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, jakožto regionálně příslušná odborná organizace státní památkové péče, považuje za logické, aby předmětná památkově obnovená loď nesla název MOSKVA.“

Jako argument uvedl PhDr. Vácha skutečnost, že v současnosti probíhá její obnova s cílem prezentovat loď v podobě co možná nejvíce autentické vzhledem k době jejího vzniku. Ministerstvo kultury navíc v roce 2015 udělilo tomuto plavidlu status historické památky, takže spadá pod odpovídající program ochrany kulturního dědictví, zák. č. 20/1987 Sb., O statní památkové péči, v platném znění).

Podle jeho názoru by mělo být rozhodnutí o názvu plavidla přijato s ohledem na názory odborníků. „Ve městě Brně je celá řada tzv. paměťových institucí, resp. akademických pracovišť, … jež by bylo možné ze strany reprezentace města požádat o stanovisko … k této věci.“

„Pořádat anketu ve věci pojmenování lodi, kulturní památky, není dle mého názoru vhodné, jde o manipulativní populismus. Mělo by to být v rukou reprezentace města, ovšem rozhodnutí by mělo být kompetentní,“ řekl Vácha.

Podle něj není žádný důvod hledat takzvané kompromisy, ale stojí za to najít optimální řešení, nejlépe z něj vyloučit ideologii a politiku, například za pomoci odborníků mimo radnici. Doktor Vácha připomněl, že v Brně je mnoho institucí (Moravské zemské muzeum, Muzeum Města Brna, Masarykova univerzita, Moravský zemský archiv, Národní památkový ústav apod.), jež by bylo možné ze strany reprezentace města požádat o stanovisko (a návrh způsobu řešení) k této věci.

Demokratická nekompetentnost

Kromě portálu DPMB provedl průzkum také portál iDnes. V online dotazníku, který nabídl výběr ze tří jmen, více než polovina respondentů hovořila o původním jménu: 1521 z 2662.

Oficiální hlasování by se mělo konat do konce března na portálu brnoid.cz nebo při osobní účasti občanů s trvalým pobytem v Brně. Podle bývalého námořníka Petra Pravoslava Švihovce, je změna názvu lodi zcela běžná. Nové jméno je obvykle spojeno s novým majitelem lodi, ale ne s politikou, řekl.

„Třeba moje první výletní loď změnila název hned šestkrát. Ale určitě to nikdy nebylo z politických důvodů! Ostatně i po rozkradení Československé námořní plavby nezůstaly našim lodím původní názvy. O názvu lodi vždy rozhoduje její majitel,“ uvedl.

Podle odborníka slouží v této situaci spory o jméno lodi jako způsob získání dalších politických bodů. Kromě toho se spolubesedník Sputniku, který žije v Praze, domnívá, že tento problém není hlavním problémem města Brna.

„Opravdu mi nepřísluší hodnotit osazení brněnské radnice, na to mají právo pouze brněnští voliči. Ale štítit se názvu lodi Moskva, o kterém rozhodli v anketě sami Brňané, mi přijde hloupé. Od členů některých stran mě to ale poslední dobou nepřekvapuje. Často jde právě o politiky, kteří se nejvíce ohánějí slovem demokracie. Jako by dotyční tušili, že v dalších volbách nebudou jejich šance na úspěch nikterak velké, snaží se přeorat, co se dá. Podle mého tím vším pouze zakrývají svoji neschopnost. A samozřejmě si všimli, že podobnými hloupostmi získávají větší pozornost médií. Navíc si nemyslím, že největším problémem města Brna je zrovna název lodi.“