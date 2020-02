Svět se ocitl na prahu konce boomu: je odmítán tekutý plyn

Zdálo by se, že přebytek na trhu a běžné super nízké ceny zkapalněného plynu mají zchladit stavbaře nových závodů na LNG. Jistý psychologický vliv tato situace skutečně má, avšak účastníci trhu si současně uvědomují dlouhé termíny výstavby, a proto i velkou setrvačnost procesů.

Přesycený trh

I když masové výstavby v letech 2011-2015 (australské a pak americké podniky) zajistily dnešní přebytek na trhu, propad investic v letech 2016-2018 však způsobí když už ne nedostatek, tak alespoň velkou vyváženost trhu v letech 2021-2024, protože v první polovině dvacátých let nebude otevřen velký počet nových výrobních podniků.

Jedeme dál. Rekordní investice roku 2019 mají zajistit nový prudký skok nabídky v roce 2025. Bilance závisí samozřejmě na poptávce, která se dá těžko předpovědět. Například v případě desetiprocentního ročního nárůstu dojde za pět let také k nedostatku LNG. Je to samozřejmě velmi optimistický scénář (tím spíš, že Čína začne v této době dostávat velké množství ruského plynu z plynovodu). Například Shell předpovídá ve své poslední prognóze pouze čtyřprocentní roční tempo růstu poptávky po LNG na 20 nejbližších let.

Když tedy v letošním roce spustí společnosti výstavbu několika dalších podniků o kapacitě desítek miliard krychlových metrů, vytvoří tím potíže nejen pro sebe, ale i pro ostatní účastníky trhu. Ideálně by měla být tato investiční rozhodnutí posunuta na léta 2021-22, aby nová nabídka byla „rozmazána“ rovnější vrstvou na druhou pětiletku dvacátých let.

Ceny se normalizují

O které projekty, jež zůstaly na papíru loni, ale jsou nicméně aktuální, vlastně jde? Je to především Katar, pak Mozambik a také řada amerických výroben. Hlavní zájem spočívá v USA a Kataru, protože mají největší potenciální kapacity.

A teď přišly zprávy z Kataru: Qatar Petroleum odkládá o několik měsíců výběr západních partnerů svých nových projektů LNG, což automaticky znamená, že se odkládá také přijetí investičních rozhodnutí o výstavbě. Katar plánuje velmi vážné rozšíření svých podniků na výrobu LNG, na 126 milionů tun oproti nynějším 78 milionům. Nehledě na to, že nové podniky budou spuštěny postupně, jde stejně o velký nárůst. A skutečnost, že Katar trochu odkládá výstavbu nových podniků, má pozitivní význam pro střednědobou bilanci na trhu LNG.

Jak to vypadá v USA? Mají tu jako vždy spoustu projektů. Nízké domácí ceny plynu (které nejsou samozřejmě stabilní kvůli problémům s těžbou břidlicového plynu) jenom zvyšují zájem o nové projekty ve sféře LNG. Podnik na výrobu zkapalněného plynu se ale buduje 4 roky a je jasné, že to bude pak již jiná situace: plynařské společnosti nemohou pracovat pořád se ztrátami, prostě sníží těžbu a ceny se normalizují. Všichni účastníci trhu si to samozřejmě uvědomují, avšak jistá euforie z nízkých domácích cen, které učiní konkurenceschopnými také exportní dodávky, přece jen existuje.

Na druhé misce vah máme běžnou situaci na trhu, kdy může dojít dokonce k poklesu dodávek LNG i z fungujících podniků. Připomeňme, že současné spotové ceny LNG již dávno neporývají plné výrobní náklady, ale export pokračuje.

Částečně to může souviset s tím, že obchodníci, odběratelé amerického LNG (kvůli domácím cenám) znovu prodávají palivo v rámci obchodních smluv s ohledem na ceny ropy.

Jednoduchá matematika

Avšak to hlavní, o čem se již nejednou mluvilo, je to, že export bude pokračovat dokonce i tehdy, pokud ceny LNG pokryjí jen operační výdaje (bez ohledu na kapitálové výdaje na zkapalnění). Do poslední chvíle to bylo právě tak. Ale doslova v těchto dnech přišla následující zpráva.

Španělská společnost Naturgy (bývalá Gas Natural Fenosa), která působí jako trader, odmítla dvě zásilky LNG od americké Cheniere Energy (průkopník exportu a majitel četných podniků LNG v USA). Společnost má přitom v každém případě zaplatit za zkapalnění (podle podmínky „zkapalni nebo plať) 2,5 dolaru za jeden milion britských tepelných jednotek (BTU), tedy přibližně 90 dolarů za jeden tisíc krychlových metrů. Platila je samozřejmě také dřív. Ale tyto povinné výdaje byly aspoň částečně pokryty z prodeje LNG.

Je zajímavé, že společnost Naturgy si jako jeden z prvních kupujících amerického LNG tím zajišťovala zaručenou téměř minimální cenu zkapalnění. Když se také další účastníci trhu, kteří uzavřeli smlouvy později, začnou zříkat LNG, budou muset zaplatit velkou stanovenou částku za zkapalnění, až 3,5 dolaru za jeden milion BTU (125 dolarů za jeden tisíc metrů krychlových).

Odpověď na otázku, proč svět nepotřebuje LNG, je prostá. Domácí ceny obyčejného plynu činí dnes v USA průměrně 2 dolary za jeden milion BTU, plus je třeba 15 % z této částky vydat na zkapalnění. Přibližně jeden dolar stojí doprava do Evropy (do Asie je dražší). Činí to již 3,3 dolaru, zatímco ceny na světových trzích se drží na úrovni 3 dolary za jeden milion BTU. Pro srovnání uvedeme, že plná cena LNG (spolu s 2,5 dolaru povinné platby společnosti Naturgy kvůli kapitálovým výdajům na výstavbu podniku) by činila v Evropě 5,8 dolaru.

Odkládání investic

Shrneme si to. Všichni si uvědomují, že běžné ceny (kromě toho, že nepokryjí výrobní náklady) vůbec nedokáží ovlivnit bilanci na trhu po pěti letech. Jenže dnešní nejednoduchá situace na plynovém trhu nutí společnosti k odložení nových investičních rozhodnutí. Není to špatné, protože loni bylo spuštěno dost nových staveb, proto malá pauza je žádoucí, abychom nenarazili v polovině desetiletí na další přebytek.

Je příznačné, že ne ve všech dlouhodobých plánech se mluví o dvou ruských projektech. Je to za prvé Obský LNG společnosti Novatek. Rozhodnutí o výstavě tu bude schváleno nejdřív v příštím roce.

Za druhé je to Baltský LNG za účasti Gazpromu. Společnost ve svých posledních plánech prohlásila, že hodlá dosáhnout úplné kapacity již v roce 2024. Jenže to bude pravděpodobně později. Výstavba ještě nebyla zahájena a má trvat minimálně 4 roky. Navíc připomeneme, že jde o integrovaný projekt s rafineriemi. Na jednu stranu to zkomplikuje výstavbu, na druhou stranu bude za příznivé situace na plynovém chemickém trhu tento integrovaný projekt méně záviset na situaci na trhu LNG.

