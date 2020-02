Sputnik zadal dotaz k náměstí Borise Němcova. Připojujeme názory lidí. Video

„Dnes jme přijali na radě usnesení k pojmenování veřejných prostranství, především přejmenování náměstí Pod kaštany na náměstí Borise Němcova. Navazujeme na petici občanů, kteří požadovali toto přejmenování. Připojujeme se k mezinárodní iniciativě ve Washingtonu a Kyjevě. Připomínáme tím osobnost, která se stala předmětem politického násilí a která položila život za demokracii a lidská práva…“ (primátor Zdeněk Hřib)

Na tiskovce zaznělo, že podobnou logikou jako s Němcovem se magistrát řídí i na Praze 7 – Bubeneč, kde má být tamní promenáda pojmenována po Anně Politkovské. Politkovská byla rovněž z kruhu opozičního novinářů kritizujících ruskou vládu…

Igor Rybakov, vedoucí oddělení Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR: Změna názvu náměstí Pod kaštany, na němž se nachází Velvyslanectví Ruské federace v České republice, na náměstí Borise Němcova Magistrátem Hl. města Prahy, je výhradně politická iniciativa, prosazená v roce 2016 americkým senátorem za Floridu Marcem Rubiem.

Ruská federace oficiálně odsoudila vraždu občana Ruské federace Borise Němcova. Rusko Němcovovu vraždu vyšetřovalo, načež byli odsouzeni vykonavatelé daného zločinu. Rusko vyjádřilo přece lítost nad spácháním každého aktu násilí proti libovolnému občanovi Ruska, a to nehledě na jeho politickou či jinou příslušnost.

Nicméně – Boris Němcov nebyl nijak přímo spojen s Českou republikou. Je politováníhodné, že je jeho jméno zneužito v rámci jakýchsi politických her. Těchto her, namísto konstruktivního dialogu, využívají místo institutu řádných voleb někteří tzv. „ruští opozičníci“, žijící za hranicemi své země. Je politováníhodné, že do těchto her byli zataženi i někteří čeští občané, pro které se iniciativa amerického senátora stala důležitější, než stanoviska vlastních občanů či některých občanů Ruska žijících v České republice.

Spravedlivou reflexi těchto her poskytl již zvolený prezident ČR pan Miloš Zeman, který jménem svých voličů, tedy části českého národa, jednoznačně odsoudil změnu názvu náměstí před ruským velvyslanectvím. Přál bych si, aby se vztahy Čechů a Rusů vyvíjely k lepšímu, ať už se někteří lidé snaží rozhoupat loďku, jak chtějí…

„Top 09 uvítala, že v Praze bude veřejné místo, které ponese název po opozičním ruském liberálním politikovi Borisi Němcovovi. Je třeba si připomínat politiky, kteří bojují za lidská práva a svobodu a je nutné si je připomínat i tím, že po nich občas pojmenujeme veřejné prostranství. Podporují tuto iniciativu zastupitelé Spojených sil pro Prahu. Místo, které bylo vybráno, má symbolický význam.“ (Jiří Pospíšil)

Reportér Sputniku získal též vyjádření pana JUDr. Jiřího Vyvadila:

„Primátor Hřib je nejméně populární „hlavou“ samostatného kraje, kterým Praha je. Dokazuje každičkým krokem, že Piráti, alespoň za mého života, s ohledem na své politické šílenství, nemohou být a nebudou minimálně i pro příští volby ve vládě České republiky. To je dobrý vzkaz pro Rusko. Každý, kdo chce znát, ví, že Borise Němcova, zavraždili čečenští džihádisté pro jeho pozitivní podporu redakce Charlie Hebdo. Redakce, aniž musela, šťouchla do islámského hnízda. Sice máme v Evropě svobodu slova, ale jsou jisté věci, které, ač pronesené (v Paříži, pozn. red.) svobodně, nejsou vůbec inteligentní. Co se stalo s redakcí Hebdo, víme. Radní by měli vědět, že do některých záležitostí je lépe se nevkládat…“

Zeptali jsme se primátora Zdeňka Hřiba, zda odpoví na dopis, který napsal Hřibovi ruský liberálně demokratický politik Vladimir Žirinovskij? Hřib odpověděl, že byl na dovolené, a zatím takové psaní z Ruska na svém pracovním stole nezaznamenal. Kdyby se tak stalo, dopisem by se zabýval. Stejně tak jsme se za Sputnik zeptali primátora, jaké záslužné činy Borise Němcova jsou pamětihodné. Primátor odpověděl: „Byl proti anexi Krymu k Rusku.“

