Česko národ ochlastů? A může za to reklama. Prý

Víte, proč chodíte v pátek na pivo, drazí čtenáři? A proč si někdy zpestříte večer lahvinkou ryzlinku? Může za to reklama. Jste překvapeni? To my také. Ale tvrdí to české ministerstvo zdravotnictví. A teď chce reklamu na alkohol radikálně omezit.

Češi jako jeden z nejvíce pijících národů?

Ministerstvo zdravotnictví by rádo výrazně omezilo reklamy na alkohol. Nový návrh teprve projednává, hlavním důvodem ale podle resortu je snaha o snížení spotřeby alkoholu v Česku. Nově by tak v takových reklamách nesměly vystupovat živé bytosti nebo by nesměla nabádat k nezřízenému pití.

Tak zní oficiální zpráva. Nejde o nic nového. O omezení reklamy na alkohol se hovoří dlouhodobě. Je tu totiž ta zmíněná statistika. Podle loňských statistik Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj je Česko z hlediska roční spotřeby alkoholu na obyvatele na čtvrtém místě na světě.

I když ono to čtvrté místo je trochu relativní. Znamená spotřebu 11,3 litru stoprocentního lihu na hlavu. To je trochu víc než v Rusku (11,1 litru) a skoro stejně jako třeba v Irsku, Maďarsku, Lotyšsku a bezmála jako ve Francii. Nejvíc panáčky padají do obyvatel Litvy (12,3 litru). Ale to je už jiný příběh. Vraťme se k našemu tématu.

Ministerstvo zdravotnictví nemá zatím přesnou představu, jak má zákaz vypadat. Ale některé úvahy jsou na pováženou a brojí proti nim nejen výrobci alkoholu, to je jasné, ale také další organizace.

Pokud bude zakázána vizuální propagace alkoholu, doplatit na to mohou třeba hendikepovaní spoluobčané, sportovci nebo návštěvníci hudebních akcí. Všichni, kteří výměnou za sponzoring nosí loga výrobců alkoholu.

Arogance ministerských úředníků dokonce nakrkla české vinaře. „Víno a kultura pití vína má u nás tisíciletou tradici a patří mezi největší hodnoty nejen Jihomoravského kraje. Hluboce se mě dotýkají snahy líčit Čechy a Moravany jako národ alkoholiků, jako jakési lidské trosky, které si samy se sebou nevědí rady a kterým musí začít životy řídit stále nové a nové státní nařízení a zákazy,“ uvedl na valné hromadě Svazu vinařů ČR jeho prezident Tibor Nyitray.

Na zasedání si svaz odhlasoval, že bude prosazovat stávající stav reklamy alkoholu a v tomto směru hodlá spolupracovat se sektorovými kolegy - výrobci piva a lihovin.

Jižní Morava v ohrožení?

Znamená to snad, že by dokonce i z oblíbeného filmového muzikálu zmizela píseň Když mám tekutou révu? Co rozvíjel Otec vlasti, nad tím se dnes rouhají ministerští úředníci. V dobré víře, zajisté.

K zákazu propagace alkoholu Sputnik získal komentář předsedy Poslaneckého klubu KSČM a místopředsedy zemědělského výboru sněmovny Pavla Kováčika.

„Zákaz reklamy na víno je zástupný problém. Rozhodování o návrhu ministerstva zdravotnictví je zařazeno do kolonky, kterou vinaři zásadně odmítají. Adam Vojtěch je papežštější než papež. Víno a pití vína mají v České republice dlouhodobou tradici. Jižní Morava je u nás kolébkou vinařství. Vinice lidi odjakživa živily, byla a je kolem nich tvrdá práce. Zákaz reklamy na víno i dalších aktivit s ním spojených, například vinobraní, košty vín i turistika po vinných sklepích způsobí nemalé finanční problémy všem, kteří se vinařstvím zabývají. Toto opatření navíc otevře trh dovozovým levným, nekvalitním vínům. Pití vína je pro mnoho lidí obřad, tradice, kultura i chvilka k zamyšlení u skleničky tohoto, u nás tradičního, moku,“ říká politik.

Předseda Poslaneckého klubu KSČM upozorňuje, že ministr zdravotnictví zjevně nemá lichotivé mínění o Češích.

„Ministr Vojtěch by si měl uvědomit, že nejsme národ alkoholiků potácejících se ulicemi obcí a měst. Je mi líto i tvůrců filmů a seriálů. Ty, které propagují víno, půjdou do trezoru? Jde také o nápoj liturgický. Možná by měl ministr zavítat mezi lidi a vzít v potaz i názor vinařů, odborníků, kteří vinařství dostali na dnešní vysokou úroveň. Zákaz reklamy může podstatně ohrozit prosperitu jižní Moravy a mohlo by dojít k zániku některých vinařství, která budovali předci současných majitelů. Říká se, že ve víně je pravda, a to by měl vnímat i ministr Vojtěch. Zákazy nejsou nikdy krokem k docílení pozitivního efektu. Dnešní doba by měla dát lidem volnost rozhodování i výběru. Toto anoncované opatření navíc nepříjemně zasáhne do svobodného podnikání, může v některých případech připravit lidi i o práci a možnost výdělku,“ říká Pavel Kováčik.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.