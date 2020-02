Foldyna se katapultoval z ČSSD. Už to není ta strana, kterou bývala. Prostě „zoranžověla“…

Exkluzivní rozhovor Sputniku ČR poskytl pan Jaroslav Foldyna, který oznámil, že po řadě let opouští ČSSD, prý to již není ta strana, do které vstupoval. Nabízíme vám video z prostor Parlamentu České republiky. Následujícím textem se vracíme k hlavním bodům, které Foldyna ve videu rozvádí…

„Vstoupil jsem do jiné politické strany, než Sociální demokracie svými činy a vystoupeními dneska je…“ (Jaroslav Foldyna)

„Sociální demokracie v okolních zemích má ve znaku červenou barvu. U nás zoranžověla. Současná růže vypadá spíše jako karfiol. Lidé nechápou proč ČSSD volit a koho v ČSSD volit…Sociální demokracie se stala stranou přílišných kompromisů se svými soupeři.“ (Jaroslav Foldyna)

Poznámka: Celé interview můžete zhlédnout ve videu. Doprovodný text je zkrácen.

Ve videu nás zajímá, proč Jaroslav Foldyna po 30 letech vystoupil z ČSSD, již od prosince roku 1989 spoluobnovoval. Foldyna říká, že dobře rozuměl původnímu znaku ČSSD, na kterém byla ozubená kola a klasy, rozuměl i epigramu na logu, že se jednalo o „stranu slušných lidí“. Bývalý sociáldemokratický straník k logu říká, že „každému bylo jasné, koho tato strana zastupuje“. Foldyna uvádí, že bylo znát doznívající ideály první republiky, což bylo dobře. „Pod vedením Miloše Zemana, se tato strana dokázala vzepřít proti tomu, co se tady odehrávalo, této straně lidé rozuměli,“ říká Foldyna.

Doba změny symbolů a přeměna myšlení, k horšímu…

„Šmarda, Petříček, Veselý se klidně dohadují s Milionem chvilek pro demokracii, které nikdo nevolil…tím jdou proti vlastní vládní koalici, v niž sestávají členem, tím nahrávají pánům Miroslavům Kalouskům či Pirátům…Vadí mi, že se kolegové seriózně baví s dekoncentráty, placených z peněz daňových poplatníků. Baví se s lidmi, kteří usilují o pád demokraticky zvolené vlády.“ (Jaroslav Foldyna)

„Kdykoli jsem se pravdivě ozval, začali říkat – Foldyna lže. Kdyby se radši paní Maláčová starala o své ministerstvo…Byl jsem i místopředsedou, i předsedou úspěšného okresu…Nakonec jsem rezignoval na všechny funkce. Není to kvůli mně, proč padají ČSSD preference…“ (Jaroslav Foldyna)

Foldyna hovoří o transformaci symbolu ČSSD v „nicneříkající“ růži, vadí mu, že ze znaku „zmizela modrá a bílá“… Foldyna důrazně odsoudil chvilkařskou kampaň proti Stanislavovi Křečkovi, dlouholetému členu ČSSD. Foldyna poznamenává: „Křeček pro ideu sociální demokracie udělal mnoho…, nechápu, proč se máme obtěžovat tím, co si myslí neziskové organizace, Milion chvilek či Člověk v tísni aj." Jaroslav Foldyna vyzývá k respektování voleb a pokud se to někomu nelíbí, má vyvíjet takovou aktivitu, aby se v příštích volbách status quo změnil a karty byly rozdány jinak.

„Zažil jsem i neúspěchy…Byl jsem ale zvyklý dělat koncepční politiku, to se vytratilo z politiky ČSSD. Xkrát se mi něco nedařilo, není to tak, že po 30 letech jsem se sebral a bouchl dveřmi. Prospěl jsem ČSSD v roce 2008 v Ústeckém kraji, vlastní strana mě tehdy hodila přes palubu. Nikdy jsem nezahořkl. Ale k dnešnímu dni jsem dospěl k tomu, že v rámci ČSSD už nemám, co bych dělal, co bych ke své činnosti dodal. Neměnil se Foldyna, změnila se ČSSD. Vadí mi, když ministr zahraničí jede do Afriky, tančí s oštěpem v ruce kolem ohně a rozdává peníze daňových poplatníků… (Jaroslav Foldyna)

Závěrem: Jaroslav Foldyna by si přál větší důraz na domácí politiku, na méně zrady ve vlastních řadách, odmítá bratříčkování se ČSSD s neziskovkami a hlavně rozmělňování naší politiky buď margináliemi, nebo nezdravou angažovaností ČR v cizích projektech na vzdálených územích… (Afghánistán, Sýrie atd…)

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.