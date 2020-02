Povinná solidarita? Nový migrační podvod EU

Brusel chce mermomocí vnutit uprchlíky všem unijním státům. Česku nevyjímaje. Unijní byrokraté pro to vymysleli nový termín: povinná solidarita.

Filutové z Bruselu zkouší, jestli jim to projde. Ano, řeč je opět o migrantech. Evropská unie zkouší vnutit racionálně uvažujícím státům uprchlíky. Nabízí jim novou pohádku s ohraným obsahem. Místo kvót půjde o solidaritu. Povinnou.

Překlad z bruselštiny do češtiny

Není to tak dlouho, co do Prahy přijela eurokomisařka pro vnitřní věci a pro migraci Ylva Johanssonová. Nešlo o náhodnou a už vůbec ne zdvořilostní návštěvu. Paní Johanssonová páchá turné po evropských zemích, zejména těch, které se brání kulturnímu obohacení prostřednictvím uprchlíků.

Eurokomisařka vystoupila v České televizi a byl to velice záživný rozhovor, který obnažil myšlení do funkce nedávno jmenovaných vysokých unijních byrokratů. Paní Johanssonová zastává úřad, který by z logiky věci měl bránit uprchlíkům vstoupit na evropskou půdu. Opak je pravdou.

„Myslím si, že potřebujeme určitý mechanismus povinné solidarity. V Evropské unii by solidarita neměla být ničím na výběr. Máme zde různé zeměpisné reality, situace, a proto musíme pomáhat členským státům, těm, které se čas od času ocitnou pod tlakem nezákonné migrace... Solidaritu můžeme sdílet. Je to něco jiného než kvóty na relokaci, ale musí to dávat smysl pro tu zemi, která je pod tlakem. Je třeba, aby se takové zemi dostalo pomoci. Ostatní členské státy jí musí pomoci,“ prohlásila v rozhovoru pro ČT Johanssonová. A je vymalováno.

Byrokratické slovíčkaření, unijní newspeak. Říkejme tomu třeba bruselština. Podstata je jen jedna: národním státům se bude zdát, že rozhodují o své bezpečnosti, přitom budou muset souhlasit s povinnými uprchlickými kvótami. Pod jiným názvem, ale se stejným obsahem.

O povinné solidaritě a jejím dopadu na Českou republiku Sputnik hovořil se známou poslankyní za SPD Karlou Maříkovou.

Vítejme 30leté sirotky

„Myslím si, že Česká republika tím, že věnuje mnoho miliónů na migraci a opatření s ní související, je solidární až dost. Uvědomme si, že tyto peníze, které vláda takto vynakládá, jsou občanů České republiky, kteří v naší zemi vytváří hodnoty a ne migrantů, kteří této zemi nijak nepřispěli. Je solidarita a sebevražda, nech si každý stát určí, jak solidaritu bude poskytovat, pokud některé státy chtějí páchat sebevraždu v rámci solidarity, nechť tak činí, ale nevyžadují to po nás,“ míní známá politička.

Eurokomisařka, která za nápadem stojí, prý nechce nic ČR diktovat. Česká republika by však měla zvážit třeba přijímání dětských uprchlíků. Není to takové manipulativní podsouvání migrantů?

„Ylva Johanssonová má snad na mysli ty osmnáctileté až třicetileté sirotky, se kterými by přišli další členové rodiny? Zřejmě jí nestačí, jak dopadla její vlast Švédsko, kde je znásilňování a kriminalita způsobená migranty na denním pořádku,“ říká poslankyně.

Jak by se Česko mělo postavit k migrační krizi? Může i nadále trvat na odmítání uprchlíků? Nesemele nás Brusel? Paní Maříková si myslí, že se naše republika vydala nebezpečnou cestou.

„EU postupně nutí přijímat členské země směrnice a úmluvy, které skrytě otevírají dveře migraci. Příkladem toho je Istanbulská úmluva, pokud se do ní začtete, zjistíte, že otevírá dveře migraci, protože domácí násilí či nucené sňatky hrozí 500 milionům žen z muslimských zemí. A stát, pokud žena řekne, že je obětí domácího násilí či jí hrozí nucený sňatek, ji bude muset poskytnout azyl o tom varoval třeba poslanec za ODS Marek Benda. Názory právníků na jeho varování se rozešly, pozn. red.). Pokud by ji Česká republika ratifikovala, tak není cesty zpět, protože je nevypověditelná (text úmluvy obsahuje článek 80, v souladu s nímž by se ji dalo vypovědět , pozn. red.),“ zdůrazňuje vlastenecká politička.

Ale zkusme to vzít z opačného konce. Není debata o uprchlících v ČR zbytečně vyostřená? Sluníčkáři by mohli namítnout, že nám tu migranti příliš neřádí. Nejsme zmiňované Švédsko.

„Sluníčkáře musíme brát s rezervou, protože ty žijí s páskou na očích. Česká republika je tranzitní zemí, není to tak dlouho, co byli na Sokolovsku zadrženi běženci. Je otázkou času, kdy země jako je Německo, nepojmou množství přijatých migrantů a EU bude vytvářet větší nátlak na členské státy, aby se podílely na přerozdělení migrantů. Musíme si uvědomit, že máme otevřené hranice a tyto osoby se mohou volně pohybovat. Česká republika nemůže nad migrací přivírat oči a dělat, že se nás ten problém netýká. Je to problém celé Evropské unie a my jsme stále bohužel její součástí,“ říká poslankyně za SPD Karla Maříková.

