Káva s Hitlerem. Proč česká společnost ztrácí zábrany?

Brzy oslavíme 75. výročí konce 2. světové války. Většina z nás, o tom jsme přesvědčeni, bude slavit porážku hnědého zla. Byla poražena nacistická bestie, která plánovala vyhladit takzvané podřadné rasy, mezi něž se počítali i Slované. Ale najdou se určitě i někteří, kteří 8. května budou pít z hrnku s Hitlerem.

Policie skládá ruce do klína

O co jde? Nejde o novou věc. Ale situace je na pováženou zejména v letošním roce. Nakladatelství Naše vojsko si získalo velmi kontroverzní slávu. Prodává totiž produkci s nacistickými zločinci. Hrnky a trička. V nabídce je Adolf Hitler, českými vlastenci zlikvidovaný Reinhard Heydrich nebo jeden z předních strůjců holokaustu Adolf Eichmann.

Po stížnostech tyto „upomínkové předměty“ z internetové stránky zmíněného nakladatelství zmizely. Jak se ale nedávno přesvědčil hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, jsou normálně k dispozici zákazníkům v kamenných obchodech Našeho vojska. Jako podpultovka.

„Co se týče prodejů našich hrnků, tak všeobecně vede Hitler a jeho parta. Co se jeví zakázané, tak je prodejné. Co víc k tomu dodat,“ řekl loni v létě médiím ředitel nakladatelství Emerich Drtina.

A co na to příslušné orgány? Překvapivě nic. Prodávat zboží s podobiznami nacistických pohlavárů není protiprávní. Vyplývá to ze závěrů pražské policie k případu nakladatelství Naše vojsko. Pokud policie prodej předmětů s portréty nacistických zločinců vyhodnotí jako komerční aktivitu, nejde o trestný čin.

Prý je policie na prodejce s nacistickými zločinci krátká, protože je k nim legislativa benevolentní. Jen si představte ten nesmysl. V dnešní době se dá prodávat a spekulovat s ledasčím. I s naší historickou pamětí.

Návštěva Osvětimi. Povinná

„S distribucí hrnků samozřejmě nesouhlasím. Uráží to mojí rodinu, pozůstalou po obětech germánského nacismu. Je to hyenismus,“ řekl Sputniku Jiří Jaroš Nickelli, známý historik a člen Společnosti Edvarda Beneše, jehož rodinu nacistické běsnění přímo zasáhlo.

O názor na prodej produkce s nacistickými zločiny jsme poprosili rovněž poslance za KSČM a předsedu sněmovního podvýboru pro svobodu slova a média Lea Luzara.

„Informace, že s tím policie nemůže nic dělat, je mylná. Samozřejmě se jedná o propagaci nacismu a jeho symboliky. A na to paragrafy existují,“ říká známý politik.

Není ostudné, že 75 let od konce 2. světové války se takové zboží prodává? Nebylo by načase zakázat prodej takových předmětů?

„Druhá rovina je morální nebo spíše amorální přístup těch, co to vyrábí a prodávají. Nezbývá nic jiného než znovu otevřít archivy a začít zveřejňovat fotografie a filmy ‚továren na smrt', ve kterých probíhal holokaust. Aby si každý uvědomil hrůzostrašnost činů těchto nacistických zločinců. A výchovný trestem pro všechny ty, kteří chtějí na tomto zboží vydělávat, by byla povinna návštěva Osvětimi, aby viděli a v duchu prožili ty hrůzy tohoto tábora,“ míní pan Luzar.

A nakonec důležitá otázka. Proč si myslí, že se takové předměty vůbec prodávají? Je po nich poptávka? Je vůbec myslitelné pít kávu z hrníčku s Hitlerem nebo Heydrichem?

„Společnost ztrácí zábrany a morální hodnoty, pozorujeme to na každém kroku. Netuším, co je motorem, zda frustrace nebo nuda, ale lidská společnost jako celek rezignovala na svou společenskou úlohu vůči jednotlivci. Ti potom mají pocit, že vše je dovoleno a vlastně na obdiv veřejnosti vystavují vlastní nicotnost. A čím větší zvrhlost, tím více si užívají. Bude třeba opět říci jasné NE,“ zdůrazňuje poslanec za KSČM Leo Luzar.

