Okamura pro Sputnik: Kdyby ČR mobilizovala občany, většina z nás by šla na smrt

Pane Okamuro, sociologická data občas nestraní SPD. Mohl byste něco říct k těmto datům, která vy sám někdy považujete za předpojatá?

Můžeme se podívat na čísla státem placené agentury CVVM. Je to agentura státem placená; před sněmovními volbami 2017 nám dávali 5–7 %, během stejného měsíce byl náš výsledek 10,64 %. Odsekli nás značným způsobem. Cílem bylo, aby manipulativně ovlivnili voliče, jelikož zřejmě vadí konzervativní SPD. Stejná agentura nám vloni před volbami do parlamentu EU dávala cca 5 %, náš výsledek byl zatím 9,14 %. Buď je to vše podvod, nebo nejsou profesionálové.

CVVM dává 8 % ČSSD. Přitom měla něco přes 3 %. Odkud vítr vane? CVVM je placena z daní občanů. Oni pak přitom podvádí a lžou. Agenturu vede paní Paulina Taberyová, je to manželka Erika Taberyho, což je šéfredaktor Respektu, jenž platí Zdeněk Bakala. To je ten, co vytuneloval v privatizaci OKD. Je to přesně ta privatizace, již podepsal Bohuslav Sobotka (ČSSD).

SPD je kritikem dané privatizace OKD. Hájíme zde práva lidí, které privatizace OKD poškodila. Kritizujeme Zdeňka Bakalu, tedy chlebodárce šéfredaktora Respektu. Tak se nám mstí, protože zastupuje médium českého miliardáře; o jeho manželce jsem již hovořil. Jdou na ruku ČSSD. Díky ČSSD mohl Bakala vytunelovat OKD. Za každou manipulací vždy něco je, proto díky za dotaz. Je důležité, aby lidé věděli, odkud vítr vane.

Výsledek CVVM berte tudíž s rezervou. Jejich čísla týkající se preferencí SPD můžeme rovnou násobit dvěma. Žádná agentura nám nikdy nedávala realistické odhady. Náš volební výsledek byl vždy lepší. A tak se jen ptejme cui bono? Komu toto všechno prospívá? Důležité je přijít k volbám, nenechávat se obelhávat různými průzkumy, jimiž někdo záměrně manipuluje…

Existuje vůbec něco jako objektivita v politice, politická objektivita, nemanipulovaná?

Určitě se můžeme snažit zajistit větší objektivitu. Na Slovensku mají delší lhůtu, kdy agentury před volbami již mlčí. Je to zhruba deset dnů. To proto, aby voliči nebyli před volbami právě manipulováni. Na Slovensku teď běží diskuse, že by moratorium mohlo trvat až 50 dní. Uvědomili si, že nebýt toho, docházelo by k manipulaci a pošpinění nepohodlných politických stran.

Ještě letmo k objektivitě – je známo, že váš bratr zastává jiné názory než vy. Lze čekat shodu v politice, když lidé nejsou politicky za jedno v rodinách?

Mám rád oba své bratry. Nevím, proč mě tupí můj starší bratr. Dávám mu práci. Pracuje u nás v cestovní kanceláři jako tlumočník. Mám ho rád. Rád ho podpořím. Nemá smysl se k jeho názorům více vyjadřovat, je to můj bratr.

Jeho názory ostatně vyhodnotili jeho spolustraníci v KDU-ČSL; 3x kandidoval za KDU-ČSL, ani jeho spolustraníci jej nevolili ani do sněmovny, ani do Evropského parlamentu či do senátu. Neuspěl ani na vnitrostranickou funkci uvnitř pražské KDU-ČSL. Ani jednou nebyl nikam zvolen. Není potřeba, abych jej hodnotil. Mám ho rád a přeji mu vše nejlepší. Přeji mu, aby šířil dobrou náladu, lásku, porozumění a spolupráci, nikoli opak.

Ještě k agenturám, které dělají falešné průzkumy. Užívají tím taktiky šmejdů, za což by měly být sankcionovány; za účelem vlastního prospěchu a zisku klamou spotřebitele. Mohl by být přijat zákon o profesionálně přijatelné odchylce v předpovědích těchto agentur. Je to každopádně otázka k diskusi.

Nyní celospolečenská otázka – Milion chvilek pro demokracii. Mikuláš Minář se snaží hovořit v tom smyslu, že mluví za jakýsi málem klastr politických stran, což by mu mělo dodávat kredibilitu. Je toto hnutí již vyčpělé, nebo ne?

Hnutí je propojeno s některými politickými stranami. Diváci si to jedním klikem dohledají, jak se pan Mikuláš Minář (občas pomluví SPD, atd…), viděl jsem ty fotky, jak se před demonstracemi radí s předsedou ODS Fialou, s předsedou za Piráty Bartošem, s paní předsedkyní za TOP-09 Pekarovou-Adamovou, jak se radí s panem předsedou KDU-ČSL Výborným či předsedou za hnutí STAN… Opakovaně se radí, fotky jsou veřejné, s poslancem za KDU-ČSL panem Čižinským…

Tyto strany stojí za demonstracemi Milion chvilek. Kooperují tam. Dělají to společně. Tito lidé jsou proti demokracii. Zaujalo mě, že chtějí odvolávat politiky, ale zároveň všechny tyto strany zde ve sněmovně blokují zákon o referendu či o odvolatelnosti politiků. Na demonstraci navenek říkají, že chtějí odvolatelnost. Je to taková lež, že to snad ani není možné. Výše uvedené zákony SPD prosazuje. Demonstrace se nezakládají na pravdě. Kdyby chtěli demokracii, tak by podpořili zákony, které prosazuje SPD. Taková je realita, absolutně jim nevěřím.

Vrcholem bylo, že Milion chvilek svolává demonstrace s argumentem, že volba Stanislava Křečka ombudsmanem vrhá demokracii v ČR do ohrožení. Kandidáty na tuto funkci navrhuje senát a prezident. My ve sněmovně můžeme vybírat pouze z návrhů přišlých ze senátu a od prezidenta. V tajné volbě ve sněmovně se pak volí ombudsman. Je to ještě demokratičtější volba než běžné standardní hlasování ve sněmovně. Sněmovna sama o sobě nemůže zde nic moc ovlivnit. Sněmovna těžko ovlivnila prezidenta či senát. Když mi někdo řekne, že zpochybňuje takovouto volbu, tak to zavání totalitou. Za SPD uděláme vše proto, abychom zabránili zpochybňování demokracie v ČR.

„Chvilkaři“ nechávají na demonstracích splývat sovětské symboly s nacistickými. Viktor Orbán nedávno řekl, že Evropa se musí bránit nebezpečí ze Západu i Východu. Která to jsou? Co by tu mohlo České republice hrozit?

Aby si organizace jako tyto zdůvodnily existenci, musí uměle vytvořit nepřítele, toho pak onálepkují, aby jej mohly dehonestovat a pošpinit. Pak se proti němu bojuje. Podobně to bylo při nástupu Hitlera ve 30. letech 20. století.

SPD upozorňuje na reálné hrozby, viz migrace či islám. Jako první jsem na to osamoceně upozorňoval již v roce 2013. Ostatní (vláda, opozice) dlouho říkají, že nám nic nehrozí, když pak tu ale ta hrozba je, pak už jen koukají, oči široce dokořán… Urychleně se pak o něco snaží, to už je pozdě. Tohle přece není správná a prozíravá politika.

K Orbánovi bych dodal, že je potřeba zintenzivnit práci v rámci států V4; máme v regionu více společných zájmů i delší úsek společné historie (než s jinými zeměmi EU). Hrozby z Východu jsme zažili v roce 1968. Jde-li o Západ: vzpomeňme si na Mnichov. Musíme se proto spoléhat na sebe a na své spojence z našeho vlastního regionu. Už jen Polsko má 40 milionů obyvatel. Krásné by bylo, kdyby se k V4 přidalo Rakousko, pak by šlo o desítky milionů obyvatel… To je ta cesta. Tedy nikoli globalizace, ale decentralizace (EU). Na tomto poli bychom mohli dosáhnout dohody, jelikož EU se rozpadne tak, jako se rozpadl sovětský blok či jak vzaly za své velikášské plány Napoleona.

© Sputnik / Vladimír Franta Demonstrace Milionu chvilek. Plakát se symboly komunizmu, nacizmu a rovnítkem

Řádící koronavirus, ale i migrace mohou v extrémním případě donutit lidi chovat se jinak, když například budou muset začít vyloženě bránit své majetky, je tu i tato hypotetická možnost. Je správné v nynější fázi podporovat domobranu či nechat občany, aby se ozbrojili?

Z EU je tu tlak na odzbrojování občanů. Na omezení legálního držení zbraní. Diktát EU začíná být pro mě neúnosný. Říkám, hlasuji pro vystoupení z EU cestou referenda. Vidíte, Británie vystoupila. Bude teď spíše posilovat. Nyní má problémy EU, viz jednání o rozpočtu po brexitu. EU chce udržet stejný rozpočet i počet byrokratů, ačkoli Británie odešla. Bouří se proti tomu Rakousko, Holandsko, Dánsko. EU je šílený moloch.

Nelegální držitelé zbraní, to je jiný problém. Já jsem legálním držitelem zbraně 20 let. Jsem sportovní střelec na terč, trénuje mě olympijský vítěz… Jsme normální chlapi, střílíme v rámci hobby. A oni nás chtějí omezovat? Říkám dost EU. Byrokrati šikanují legální držitele zbraně. To je otřesné. Snažíme se alespoň oddálit směrnice EU, které nakonec budeme muset přijmout buď jak buď. Západní státy nás přehlasovávají.

My jinak podporujeme domobranu. Není třeba se lekat. To nejsou nelegální bojůvky. Domobrana musí být ošetřena zákonem jako branný spolek. Ať si klidně dělají branné soutěže a ať jsou součástí branných záloh. Ať jsou součástí armády ČR. Naše armáda kvůli NATO je zaměřena expanzivně, v případě potřeby však nedokáže bránit občany ČR. Pojďme registrovat zbraně, přidat odpovídající status domobraně jako brannému spolku.

Neprosazujeme žádnou povinnou základní vojenskou službu. Jen dobrovolný 6týdenní výcvik v místě bydliště; už jsme to prezentovali v předvolební kampani. Já bych si takovýto výcvik rád absolvoval i v mých sedmačtyřiceti letech. V okamžiku, kdyby nás ČR mobilizovala, občané musí nastoupit. Občané na to zapomínají. Většina z nás by šla (bez předešlého výcviku) na smrt. Stát určité věci zanedbal. Je třeba motivovat člověka k vlastenectví, pojďme vrátit vlasteneckou výchovu do škol…

V souvislosti s výchovou…se školními osnovami: již proběhlo hlasování v EU o deklaraci z 19. 9. 2019. Je zde tendence položit rovnítko mezi nacistické Německo a SSSR. Znamená to, že se překope celá historie a události od Jalty a Postupimi neplatí? Jen Kateřina Konečná z KSČM zvedla ruku proti této směrnici, která jinak prošla. Generál Blaško (SPD) se omlouval, že hlasoval pro tuto směrnici…

Je to všechno jinak. Kateřina Konečná lže o SPD, jak když tiskne. Asi ji mrzí nízké volební preference KSČM. Bod 3 deklarace říká:

„Nacistické a komunistické režimy prováděly masové vraždění, genocidu a deportace a zapříčinily ve 20. století ztráty na životech a omezení svobod rozsahem nevídané v celé lidské historii; dále připomíná děsivý zločin holocaustu spáchaný nacistickým režimem; co nejostřeji odsuzuje akty agrese, zločiny proti lidskosti a masové porušování lidských práv, jež páchaly nacistické, komunistické a další totalitní režimy.“

Paní Konečná svým hlasováním vlastě odmítla odsoudit nacistické masové vraždění atd. Jako jediná z českých europoslanců odmítla odsoudit nacistický holokaust. Všichni (čeští) poslanci EU si vyhodnotili, že je potřeba právě toto odsoudit, tedy vraždění, deportace, holokaust. V deklaraci byla (bohužel) nešťastná formulace ohledně paktu Ribbentrop-Molotov.

Explicitně nebylo napsáno, že 2. světovou válku rozpoutal SSSR. To je dedukce paní Konečné, aby ospravedlnila své chybné a zoufalé hlasování. Gen. Blaško se vysloveně neomlouval. On vysvětloval, že on jako voják, jako generál, musel odsoudit nacistické zločiny a genocidu. Bohužel v bodě 2 deklarace se hovoří o paktu Ribbentrop-Molotov. Není tu výslovně ale napsáno, že SSSR je původcem 2. světové války. Naši europoslanci si vyhodnotili napříč stranami, že rezoluce má mnoho stran, že je potřeba se přihlásit k odsouzení nacistických a komunistických zločinů a odsouzení holokaustu páchaného nacistickým režimem.

Naproti tomu Kateřina Konečná neodsoudí toto vše, tzn. ani nacistickou genocidu a deportace, ba bude hlasovat o paktu Ribbentrop-Molotov, kde není explicitně obviněn SSSR za začátek 2. světové války. Ivan David (SPD) řekl, že rezoluce EU jsou tak fikaně napsané, že by se člověk nejradši často zdržel hlasování. Proto bylo hlasování (bohužel) takové, jaké bylo. Za SPD: nemůžeme zjednodušovat historii. Já jsem tedy v šoku, že se Kateřina Konečná nezdržela (měla-li pochybnosti).

Podívejme se na naši domácí scénu. Kromě tendence reinterpretace historie tu máme problém se změnou klimatu. Někteří hovoří, že ano, jiní tvrdí, že k oteplování planety nedochází. Je zelená, ekologická cesta správná pro ČR? V Německu se třeba vzdali jádra… Nepoškodí ekologická politika ČR?

V SPD odmítáme neomarxismus a aktivismus vanoucí od neziskovek a různých aktivistů EU, kteří se chtějí napakovat. Upozornil bych, jaký je obsah CO2 ve vzduchu. Většina lidí to neví, ale díky kampaním mají pocit, že jsou ho ve vzduchu desítky %. A jaká je realita? Je ho přítomno pouhých 0,04 %. Za posledních 100 let stoupla koncentrace o jednu setinu. To je realita.

Další realitou je, že i nositelé Nobelových cen se ohrazují, včetně českých vědců, proti tzv. klimatické hysterii, která je uměle vytvořená a nemá racionální základ. Měli jsme tu dobu ledovou. Ve středověku se na Hradě pěstovalo víno, bylo tepleji. Zkrátka se tu střídají fáze oteplování a ochlazování. Je to normální fenomén. Přehnaná hysterie mimořádně poškodí ekonomiku ČR.

30 % veškerých emisí se vytváří v Číně. V EU je velkým emitentem emise Německo. Platit by tedy měli Němci, za ekoprogramy... Proč bychom je my měli platit z našich peněženek? Ať se přinutí Čína a Němci… Díky klimahysterii se zdražuje i výstavba nových domů v České republice. Zdražují se potraviny, nezvyšují se platy, jen daně. Je to katastrofa. Ve Francii už zdražují i auta. Snižuje se odbyt v automobilovém průmyslu… Stáváme se svědky eko-klima-aktivismu, který přejde v ekoterorismus. Připomíná mi to nástup zelené totality.

Odmítám EURO-bolševismus. Je nepřípustné, aby aktivisté/byrokraté málem počítali, kolikrát si spláchnete či se jdete s prominutím „vykadit“. SPD je pro rozumnou ochranu přírody, která vychází z vědeckých poznatků. Aktivistům vzkazuji – kolik jste vysázeli stromků? Každý z demonstrantů by měl za svoje peníze vysadit aspoň jeden stromek. SPD taky demonstruje, ano, ale zároveň předkládáme zákony. Jsou za námi činy. Neziskovky si ale přitom zatím mastí kapsy.

Poslední otázka: 27. 2. dojde k přejmenování náměstí Pod kaštany na náměstí Borise Němcova. Dělá se to tak trochu natruc Rusku, Boris Němcov byl opoziční politik. Primátor Prahy Hřib se tím připojuje k mezinárodnímu trendu, neboť jménem Němcova jsou pojmenovány i prostory před ruskými velvyslanectvími ve Washingtonu či Kyjevě. Primátor Hřib, lokální politik, tak ovlivňuje mezinárodní agendu. Co tu máme v ČR za politické klima, že se tu minimálně dublují funkce představitelů státu?

Pan primátor Hřib se možná snaží překrýt korupci na magistrátu ze strany pirátů. Zastupitel Pirátů Němec (za Prahu 2) veřejně řekl, že zastupitelka na magistrátu Krausová (Pirátka) korupčně ovlivňovala dosazení dozorčí rady Obecního domu, což je pražská akciová společnost spravující Obecní dům. Víte, Piráti, jak paní Krausová, tak její nástupce, neuvedli na pirátském fóru, na transparentním webu, schůzky s obviněným panem Tenzerem, který má na starosti reklamu v Praze. Tento člověk je souzený za korupci, je obviněn z korupce. Tyto schůzky neuváděl ani nástupce paní Krausové. Piráti flagrantně obelhali voliče. Říkali, že budou uvádět styky na internetu. Přitom se schází potajmu s lidmi obviněnými a souzenými za korupci. Fotky kolují po internetu, byly odhaleny. Hřib nevysvětlil, že bylo manipulováno výběrové řízení Piráty na členy dozorčí rady u Pirátů. Piráti by měli vyšetřit korupci ve vlastní straně, takže jednoduše odvádí pozornost.

Vzpomeňme, jak Piráti v dozorčí radě Kongresového centra pořizovali drahé telefony a následně se to pokoušeli žehlit… Piráti se z peněz pražského magistrátu snaží vysát maximum. Počet poradců primátora? Snad největší v historii. Je primátor nekompetentní, že potřebuje tolik rádců?

Piráti – KDU-ČSL – TOP09 zdražili, co mohli (vodné stočné, svoz odpadu…). Přitom v jakém dezolátním stavu jsou komunikace i v centru Prahy! Na Praze 6 nejsou místa v mateřské školce. Mladí v Praze nemají startovací bydlení. To samé se týká seniorů, nemají důstojné bydlení. A Hřib zatím řeší Čínu a přejmenovávání náměstí. Pro mě je to marginální věc.

Chci mít bezpečnou Prahu a také, aby naši voliči měli dobrou infrastrukturu a péči. Kdy bude velký okruh kolem Prahy? Výstavba se zastavila. Radši by měli výše jmenovaní odvádět lepší komunální práci. Zpět k jádru otázky: přejmenování ulic by se mělo dít s určitým historickým odstupem. Náměstí Pod kaštany byl pěkný název. Máme spoustu hezkých názvů v Praze, které jsou historicky a lokálně opodstatněné. Mělo by se to vše řešit i na úrovni obvodů městských částí, aby o tom rozhodovali i lidé, kteří tam žijí. Jinak to zavání politickým zadáním.

Děkujeme za rozhovor.

