„Předseda Senátu vrazil nůž do zad české diplomacii.“ Experti okomentovali rozruch kolem dopisu čínského velvyslanectví

Začátkem týdne nový předseda horní komory parlamentu RNDr. Vystrčil požádal ministra zahraničí o ráznou reakci na dopis z čínského velvyslanectví. Navíc se senátor ptal prezidenta Miloše Zemana, zda a jak na tento dokument reagoval. Po setkání se senátorem ministr označil dopis velvyslance za nestandardní a zdůraznil, že na tchajwanské misi by se měli v březnu shodnout všichni ústavní činitelé.

Dokument senátor označil za „výhrůžný až vyděračský“ a postoj Číny za vměšování se do vnitřních záležitostí České republiky. Svůj postoj k této kauze a k názoru hlavy Senátu pro Sputnik vyjádřili publicista a bývalý europoslanec Jan Keller a Petr Štěpánek, hudebník a člen strany Trikolóra. Oba se shodli na tom, že k problému by se měli jednotně postavit vedoucí politici České republiky a předejít tak zbrklému jednání.

K žádosti Vystrčila ohledně vyjádření prezidenta Zemana sociolog poznamenal: „Senátor Vystrčil v podstatě požaduje, aby prezident hasil konflikt, který sám nezpůsobil.“ Kritiku bývalého europoslance sklidil i samotný Senát. Podle něho se poslední dobou stalo zvykem, že někteří členové Senátu „způsobují více problémů, než kolik jich jsou schopni řešit“. Připomněl zejména otevřený dopis o stažení nominace české ekonomky Hany Lipovské do Rady České televize. Jejich postoj označil za protest proti tomu, aby se ve svobodné společnosti ucházeli o veřejné funkce občané, kteří nejsou skupince senátorů z nějakých důvodů sympatičtí. „Takto by pojistka demokracie rozhodně fungovat neměla,“ zhodnotil Keller.

Možná příčina dopisu

Podle Kellera důvodem k zaslání dopisu posloužilo především rozhodnutí Kubery o cestě na Tchaj-wan . „Vše začalo tím, že bývalý předseda Senátu ČR si usmyslel, že o své vůli navštíví Tchaj-wan. V podstatě tím vrazil nůž do zad české diplomacii a ztrapnil ministerstvo zahraničních věcí a vládu České republiky, která jediná má právo rozhodovat o tom, s kým budou a s kým nebudou provozovány vztahy na nejvyšší úrovni,“ okomentoval sociolog možnou příčinu k zaslání dopisu.

Profesor Keller uvedl, že podle něho Kubera překročil své kompetence, protože úlohou Senátu je „působit jako pojistka demokracie uvnitř České republiky“. Zároveň sociolog upozornil na to, že si toho měla dle jeho slov nejprve všimnout česká strana: „Jestliže jako taková pojistka nepůsobí, nemůže to ‚napravovat‘ tím, že bude podnikat svévolně kroky v oblasti zahraniční politiky. Je smutné, že na to musí upozorňovat čínská strana, protože česká politická reprezentace nedokáže uplatnit společnou linii.“

Cesta předchozího předsedy Senátu na Tchaj-wan již byla předmětem jednání nejvyšších ústavních činitelů. Na tuto skutečnost upozornil diplomat a ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky ve svém příspěvku na Twitteru. Cestu Jaroslavu Kuberovi nedoporučoval z několika důvodů jak prezident Miloš Zeman, tak premiér Andrej Babiš a předseda parlamentu Radek Vondráček.

Hudebník a politik Petr Štěpánek se hodnocení samotného dokumentu zdržel, jelikož jeho obsah dosud nebyl zveřejněn. V komentáři pro Sputnik tvrdí, že se nejprve musí zhodnotit, kdo napsal a podepsal dopis a je-li oficiálním vyjádřením Číny k cestě tehdejšího předsedy Senátu na Tchaj-wan. Politik zároveň připomněl, že ho Čína považuje za vlastní provincii.

„Obchodu nebrání, ale je citlivá na legitimizaci státnosti Tchaj-wanu. Demonstrativní návštěvu našeho druhého nejvyššího ústavního činitele asi považuje za provokaci. Na otázku, zdali taková návštěva pomůže našim obchodním vztahům s brzy již největší ekonomikou světa, si jistě umí každý odpovědět sám,“ zdůraznil Štěpánek.

Další vývoj

Podle obou expertů o budoucím vývoji situaci, stejně jako česko-čínských vztazích a postavení českých obchodníků v asijské zemi, je prozatím brzy hovořit. Petr Štěpánek přitom upozornil, že postoj Číny ke vnitropolitickým otázkám je nutné respektovat a brát v potaz i historické a kulturní odlišnosti.

„Vůbec nejhorší pro vztahy nejen států, ale i lidí, je, když si navzájem dělají naschvály. Jestliže nechci, aby někdo něco dělal mně, třeba aby mi mistroval a radil, co a jak mám ve své zemi dělat, nesmím to dělat ani já jemu,“ upozornil politik. Dodal, že Čína má jinou historickou, kulturní, společenskou tradici než Česká republika, ovlivněnou císařstvím, konfuciánstvím i maoismem a kvůli tomu si své problémy řeší jinak.

„Měli bychom to respektovat, ne jí nutit naše euro-atlantické recepty. Ostatně, jak to s našimi recepty v jiných civilizačních okruzích dopadá, vidíme po sérii revolucí arabského jara, které jsme pomáhali iniciovat a jejichž jediným výsledkem je rozvrat zemí severní Afriky a Blízkého východu,“ upozornil na závěr Štěpánek.

Sociolog Keller také připomněl, že svévolné kroky jednotlivých českých politiků (něco podobného si navykl činit už i primátor Prahy a další pražští lokální politici) neprospívají zájmům českých firem a mohou ještě více znevýhodnit Českou republiku v globalizované konkurenci. „Osobně tipuji, že případné omezení aktivit českých firem v tomto směru Čínu nijak fatálně ekonomicky neohrozí. Bylo by dobré, kdyby si to uvědomoval i nový předseda Senátu,“ řekl Jan Keller.

