Praha má náměstí Borise Němcova. Nesouhlas vyjádřil osamocený bojovník – Jiří Černohorský. Foto

„Název náměstí tu je od roku 1870…a nějaký p*dělaný Pirát si to přejmenuje jen proto, protože chce...toto náměstí jméno Němcova dlouho neponese…“

(aktivista Jiří Černohorský, třímající vlajku ČR; reprezentant těch, kdo nesouhlasí s přejmenováním náměstí. Černohorský přišel vyjádřit svůj názor, byl ve svém odhodlání nicméně osamocený a dalšími, stejně myslícími nepodpořen. Sympatizanti s novým jménem náměstí naopak nechali rozevlát vlajky EU.)

„Doufám, že Češi nebudou litovat, že nazvali náměstí jménem mého otce, a to navzdory Vladimirovi Žirinovskému (předseda Liberálně-demokratické strany Ruska, která má třetí největší zastoupení ve Státní dumě, pozn. red.), který napsal primátoru města Prahy dopis…Rusové, již nyní vděčni, budou v budoucnu vděčni mnohem více.“

(Žanna Němcovová, dcera Borise Němcova)

Zdeněk Hřib: Vážená paní Němcovová, vážený pane starosto, dámy a pánové, jsem rád, že vás zde mohu přivítat…náměstí Pod Kaštany ode dneška ponese jméno Borise Němcova, ruského opozičního politika, který byl před pěti lety úkladně zavražděn.

Boris Němcov byl vědec, vicepremiér Ruské federace, politik, liberální politik, odmítal válku na Ukrajině a byl zastánce lidských práv. V době, kdy demokracie, občanská společnost či tisk jsou ohrožovány dokonce na životě, je velice důležité si tyto lidi připomínat. Pojmenování vnímám jako vyjádření solidarity s ruskou opozicí a hnutím za lidská práva.

Opozice je základem fungování demokracie. Pluralita názorů je zásadní pro vedení svobodné diskuse a demokratické směřování obecně. Důležité je naslouchat opozici, i když s ní nemusíme souhlasit. Pohled jednotlivce nemůže obsáhnout vše. Opozice je tu proto, aby nám rozšířila obzory… Proto přejmenováním náměstí jsme se připojili k takovým metropolím, jako je Washington, Vilnius či Kyjev, které tak učinily již dříve.

Dobrou zprávou je, že v těchto postojích nejsme sami. Jsem rád, že jsme tímto krokem završili iniciativu občanů, kteří o přejmenování tohoto náměstí usilovali poslední čtyři roky. Uctili jsme tím naši českou lidskoprávní tradici. Ať je nám náměstí Borise Němcova připomínkou, že ani dnes nejsou lidská práva samozřejmostí. Musíme na tom neustále pracovat.

Žanna Němcovová: Děkuji, kdo souhlasí s přejmenováním náměstí a mají z toho radost. Děkuji i těm, komu se to nelíbí, to je ta správná demokracie. Ať jsou slyšet všechny názory. Proto vás chci požádat, dokud tu dnes takto jsme, nechme i opoziční hlasy mluvit (narážka, ať neumlčují aktivistu Černohorského, lidé v davu chtěli, aby byl Černohorský policií vyveden, pozn. red.). Neumlčujte je. O tom to celé jé.

Chtěla bych poděkovat primátoru Hřibovi i všem aktivistům, kteří se zasadili o změnu názvu náměstí, kdo za přejmenování bojovali. Je to důležité nejen pro Rusko, ale i pro mě osobně. Dnes je dnem 5. výročí od vraždy mého otce. Chci se s Vámi dnes podělit o to, co cítím.

Pro mě to byla osobně velká tragédie, jednalo se o mého otce. Nebyl to ale jen můj otec. Byl to ruský opoziční politik. Po jeho vraždě jsem měla před sebou důležité a těžké rozhodnutí. Co budu dělat? Budu mlčet? Nebo se ozvu? Rozhodla jsem se nemlčet, mluvit. Celou dobu jsem měla velký strach. Účast ve vyšetřování vraždy otce byla děsivá zkušenost. Měla jsem veliký strach, když jsem podepisovala papíry, na nichž se psalo, že se bude vyslýchat vůdce Čečenců Ramzan Kadyrov nebo Viktor Zolotov (šéf Ruské gardy, pozn. red.). Přesto vše musím říct, že to stálo za to.

Můj otec byl v 90. letech gubernátorem Nižněgorodské oblasti. I tam ho dnes k mému překvapení vzpomínají. Nicméně jsem měla strach nejen při vyšetřování, ale i když jsem zakládala Fond Borise Němcova. Bylo to děsivé. Nakonec jsem se rozhodla, že toto vše podstoupím, včetně založení fondu. Proč jsem to všechno udělala? Svého otce velice miluji. Nikdy ho milovat nepřestanu. Protože láska, ta nesnese žádnou nemorální volbu a chování. Věřím, že má rozhodnutí byla ta správná. Nehledě na chyby, kterých jsem se v průběhu mohla dopustit.

Že na Borise Němcova vzpomínáme, je důležité, že tak činí jeho oponenti i spolupracovníci…Všichni, kdo si na něj dnes vzpomněli zde či kdekoli v Rusku, vzpomněli si takto na humanismus. Boris Němcov byl představitelem humanismu v ruské historii, takových bylo málo, na rozdíl od představitelů tyranie, kterých máme v naší historii velice mnoho. Lidé kdekoli na zemi chtějí žít v humánní společnosti. To se Rusku nelíbí, cítí se tím ohroženo. Děkuji všem, že jste se tu dnes sešli. Věřím, že Praha nebude litovat toho, že učinila krok ten, že přejmenovala náměstí Pod Kaštany na náměstí Borise Němcova. Děkuji.

Petr Kutílek (iniciátor petice): Dobrý den, děkuji za slovo a panu primátorovi za přivítání a paní Němcovové za osobní vzpomínku… Chci se podělit o dvě emoce: zaprvé o vyjádření úcty Borisi Němcovovi i Anně Politkovské, dle které zanedlouho nazveme alej. Zadruhé se chci podělit o naději, která plyne z naší iniciativy.

Naši kampaň jsme s přáteli spustili před čtyřmi lety. Když jsme začali, někteří lidé nám říkali, že jsme se asi zbláznili, že to nepůjde. Tak to jde…Vidíte, dnes tu po čtyřech letech stojíme a budeme odhalovat pojmenování tohoto místa po Borisi Němcovovi…

Věc nebyla jednoduchá. Byli jsme občané prvního města, kteří takovouto iniciativu vyvinuli. Byli jsme inspirováni (v tu dobu již rozběhnutým) stejným procesem ve Vilniusu , Kyjevě či Washingtonu. Podávali jsme podnět v roce 2017 paní Krnáčové, která jej nevyslyšela. V roce 2018 jsme oslovili demokratické strany kandidující do pražského zastupitelstva. V roce 2019 jsme předložili podnět znovu, tentokrát novému panu primátorovi Hřibovi, kterému tímto děkujeme, že se podnětu během minulého roku ujal a pomohl jej dovést k realizaci.

Dovolte širší úvahu – tím, co dnes děláme, vyjadřujeme naše hodnoty, úctu k lidským právům a k demokracii všude na světě. Je to věc (demokracie), která je jednou z nejlepších tradic naší země. Pan prezident nedávno řekl, že je to (iniciativa za změnu názvu, pozn. red.) čecháčkovská upatlanost za bukem... Vidím tu však plno hrdých občanů ČR, kteří si uvědomují, že tohle je to nejlepší, co chceme a že máme v tradici na co navazovat.

Prioritou naší zahraniční politiky je podporovat lidské životy a demokratická práva ve světě. Pana prezidenta bych vyzval, aby se zadíval do zrcadla a přestal se hrbit před Pekingem a Kremlem a choval se jako prezident ČR. Vládu ČR bych vyzval, aby se začala chovat odvážněji tváří v tvář téhleté (ruské, pozn. red.) ambasádě na kopci, která je dle našich zpravodajských služeb předimenzovaná.

Jiří Černohorský: Hlavně, že tu americkou hlídají policajti 24 hodin denně…Kdo se tady bojí, kdo tady má strach? Proč před tou ruskou nejsou ti policajti? Čemu chceš (ke Kutílkovi) děkovat? Svévoli moci?

Kutílek: Věřme, že pokud najdeme, co je nám společné, a budeme to dělat vytrvale a systematicky, odvážně, zase jednou budeme dál. Děkuji vám…

Co bylo dále

Následoval akt odhalení nového názvu náměstí. Ještě předtím byli všichni vyzváni, aby bez ohledu na názor, vzdali hold člověku, který zemřel předčasně…Památka Borise Němcova byla uctěna symbolickou minutou ticha… Vlastně vyšlo najevo (z řeči Němcovové, pozn. red.), že primátor Hřib dostal od Vladimira Žirinovského dopis, na který ani tentokrát před veřejností a novináři nezareagoval…

Vzkaz Vladimira Žirinovského (viz audionahrávka v odkazu na náš dřívější článek):

„V Praze nazvali náměstí před naší ambasádou jménem Němcova. Napsal jsem jim dopis (zastupitelům) – neztrapňujte se, radní Prahy. Němcov způsobil Rusku spíše újmu, a to když byl gubernátorem Nižněgorodské oblasti, nebo když byl vicepremiérem. Kolik lži a pomluv vylil na hlavy všech našich občanů. Takže jeho jméno propůjčit náměstí? Pak se stejně náměstí bude muset znovu přejmenovat. Bratři Slované dávají názvy (pojmenovávají), pak zas přejmenovávají. Buď památníky instalují, nebo je opět demontují. Jsou to všechno slovanské neduhy…“

Vražda Němcovova

byl zabit v noci na 28. února v centru Moskvy. Soud odsoudil pět vykonavatelů vraždy na odnětí svobody v rozmezí od 11 do 20 let. Soud odsoudil vraha Zaura Dadajeva na 20 let vězení, Anzora Gubaševa na 19 let, jeho bratra Shadida na 16 let, Temirlana Eskerchanova na 14 let, Chamzata Bachajeva na 11 let. Na seznamu hledaných je Ruslan Muchudinov, který je podle vyšetřování organizátorem, obviněn byl v nepřítomnosti.

Vyšetřování dalších spolupachatelů a objednavatelů pokračuje. Podle vedoucího vyšetřovacího týmu, generála Nikolaje Tutěviče organizátory a objednavatele zatím nenašli – vyšetřování je periodicky prodlužováno, naposledy bylo prodlouženo do května.

