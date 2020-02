Pan Metnar šťouchá do vosího hnízda. Názor

Bude realizován scénář útoku na evropskou zemi, která je součástí NATO. Krizové ředitelství bude usilovat o boj proti dezinformacím, sabotážím, hrozbě teroristických útoků a kybernetickým útokům. Zajímavé je, že mezi hybridními hrozbami, je zde také uvedena demonstrace.

Bude Česko cvičit proti veřejným protestům? S takovou otázkou se Sputnik obrátil na vojenského analytika podplukovníka Ivana Kratochvíla.

Kratochvíl: Musím pana Metnara pochválit, protože šťouchá do vosího hnízda. Armáda od vzniku ČR přípravu na mobilizaci, tedy reakci na vojenské ohrožení republiky, neprováděla (přede dvěma lety cvičila česká armáda mobilizaci, ale podle expertů se ukázalo, že na ni není připravena, pozn. red.). Neexistují doplňovací velitelství, záložáci zestárli a noví nejsou, protože je nikdo necvičí. Krizové řízení v ČR je úkolem vlády a ta dosud, a to i legislativně, tuto problematiku řeší především cestou ministerstva vnitra. Armáda zde má úlohu výrazně pomocnou. To se na veřejnosti projeví především tím, že na veřejný pořádek dohlíží smíšené hlídky policie a vojáků. V krizovém řízení armáda zřizuje krizový štáb, který slouží jako zdroj lidí, techniky a materiálu podle potřeb z ministerstva vnitra. Pojďme se tedy podívat, co se má na cvičení řešit. Podle slov mluvčího: „…boj proti dezinformacím, sabotážím, demonstracím, hrozbě teroristických útoků a kybernetickým útokům.“

Boj proti dezinformacím . Armáda v tomto směru nemůže udělat nic. Budou brát lidem počítače a mobily? Odpojí internet? Proti dezinformacím je jediná obrana. Pravda. Pravdivá informace. Ale to je úloha pro ČT, ČR a ČTK. Ne pro armádu.

Boj proti sabotážím. Proti sabotážím toho moc armáda nezmůže. Sabotáž většinou provádí člověk místní, dobře znalý místních podmínek. A takového odhalit, to je oříšek pro policii. Voják stojící na stráži a kontrolující propustky spíše naštve lidi, kterým komplikuje život. Ale že by odhalil sabotéra, který „sype písek“ do soukolí národního hospodářství? Tomu nevěřím.

Boj proti demonstracím. Tento bod by měl zvednout parlamentní i neparlamentní opozici ze židlí a ta by měla okamžitě požadovat demisi pana Metnara. To se armáda chystá nacvičovat střelbu do demonstrantů? Střílet do vlastních lidí? Jinak totiž armáda proti demonstracím zasahovat nemůže. Armáda nemá těžkooděnce, jízdní jednotky a antikonfliktní týmy. Armáda má útočné pušky, Pandury a dělostřelectvo.

Hrozba teroristických útoků. Jak chce armáda zabránit hrozbě teroristických útoků? Budou vojáci na hlídkách střílet na každého, o kom si budou myslet, že je terorista? Vojáci mohou maximálně posilovat uzávěry policie tam, kde už k útoku došlo, aby zabránili přístupu nežádoucích živlů chystajících se rabovat. Ale to není boj s hrozbou. S hrozbou bohužel armáda nic neudělá.

Kybernetická hrozba. Proti kybernetické hrozbě může armáda bojovat maximálně kontrolou svých PC sítí. Víc toho asi neudělá. Takže když to shrneme, položme si otázku: Co vlastně budou vojáci nacvičovat? Při dodržování zákonů ČR logistické zabezpečení akcí PČR a hasičů chemickými družstvy a polní nemocnicí, posílení hlídek PČR vojáky. K ostatním deklarovaným úkolům není zákonem určena.

Kdo je ten potenciální nepřítel, který by podle vás mohl zahájit hybridní válku proti České republice? Dovedete si ho představit?

NATO opakovaně prohlašovalo, že „stále agresivnější Rusko“ je výzvou pro Alianci. A přestože prezident Macron ujistil , že ani Rusko, ani Čína nejsou protivníkem NATO, ve skutečnosti je cvičení obrany 2020 namířeno proti Rusku. Toto štábní cvičení není nic jiného, než příprava na přepravu vojsk NATO přes naše území, veřejná legalizace dnes zde již rozmístěných amerických jednotek (asi jde o vojáky z amerického konvoje, kteří přespávají v českých kasárnách, pozn. red.) a umístění dalších. Hlavní úlohu zde sehraje letiště Ostrava Mošnov, které je již pro potřeby US Army a USAF (United States Air Force) plně připraveno včetně navazující infrastruktury pro tažení na východ.

A co dnes skutečně hrozí nebo může ohrozit Českou republiku? Není to například muslimský terorismus, Covid-19 atd.?

Jednoznačně ano. Když pomineme sebevražednou snahu NATO vyvolat válku s Ruskem, tak největším ohrožením pro Českou republiku je Evropskou unií řízená a všemožně podporovaná migrační vlna Afričanů a Arabů převážně muslimského vyznání. Odsud pramení opravdu vážné ohrožení naší existence jako lidí i jako národa.

