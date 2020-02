Ovlivňuje Česko volby na Slovensku? Náznaky tu jsou

Ve státě X se budou konat volby. Předvolební kampaň má svá pravidla. Třeba zákaz zveřejňování průzkumů voličských preferencí. A v sousedním státě Y na tato pravidla kašlou a cizí průzkumy zveřejňují. Je to zasahování do záležitostí sousedů? Co myslíte, drazí čtenáři?

Co je dovoleno Česku, není dovoleno Rusku

Aby bylo jasno, o co jde. Poslední únorovou sobotu se na Slovensku konají parlamentní volby. Bojuje se o hodně. A situace se jeví tak, že současná vláda se odporoučí. Našemu nejbližšímu sousedovi hrozí buď povolební pat, nebo vláda liberálů. Není jasné, co je horší konstelace.

Anebo tady je třetí varianta, že si volební vítězství uzmou Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko. Vlastenecká strana zatím obsazuje, k hrůze liberálů a slovenských sluníčkářů, kteří mají oporu v Prezidentském paláci, třetí místo. Předpovídají to předvolební průzkumy veřejného mínění. A o ty právě jde.

Od poloviny února platí na Slovensku moratorium na zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů, aby nedošlo k ovlivňování voličů. V České republice platí pouhé tři dny. A proč to moratorium vůbec je? Protože průzkumy se dají vysvětlovat různě, nejsou stoprocentně přesné. A také platí, že zadavatel si může objednat takový průzkum, který mu půjde na ruku a bude mást voliče.

Před slovenskými volbami se dvakrát v českém tisku objevily předvolební průzkumy. Průzkumy si zaplatilo ze sbírky více jak devět tisíc Slováků. Ale unikly do českého tisku. Záhy se objevily titulky jako třeba: Průzkum, který Slováci nemají vidět: Směr po 15 letech není nejsilnější. A jasně, že je uvidí. Česky číst Slováci umí a pomocí českých médií je zákaz obcházen. Co na to Milion chvilek pro demokracii a liberální Slováci? Ticho po pěšině.

A teď si představte takovou situaci: Rusko zveřejní před parlamentními volbami v Česku volební průzkum, který favorizuje konkrétní stranu. No to by byl virvál. To by chvilkaři hned vyhlásili mobilizaci a z Letné si udělali Majdan. A z médií hlavního proudu bychom každou hodinu slyšeli obvinění Moskvy ze zasahování do českých záležitostí.

Jenže v případě slovenských voleb a českého zasahování se nic neděje. Sluníčkáři a chvilkaři dělají, že se nic neděje a s chutí hlásají konec dříve dlouhodobě nejsilnější slovenské politické strany. A to je těší.

Na hraně etiky. Ale z tržního hlediska…

Jde skutečně o ovlivňování slovenských voleb? Na to se Sputnik zeptal známého politologa Tomáše Doležala.

„Na tomto příkladu je dobře patrné, že v současné době, při současném modelu nastavení komunikační techniky, sociálních sítí, nových médií atd. jsou obdobné zákazy prakticky nevynutitelné a nevymahatelné. Čímž nemá být řečeno, že zveřejňování průzkumů volebních preferencí (ať už férových či záměrně manipulativních) nemá nepřiměřený - a do velké míry škodlivý - vliv na svobodnou politickou soutěž a svobodu volby, zejména u subjektů, které se v těchto průzkumech pohybují poblíž uzavírací klauzule, procentní hranice hlasů, která je pro politické strany a jejich koalice - v dané zemi potřebná pro vstup do příslušné parlamentní komory. Na Slovensku se toto týká velmi vysokého počtu subjektů, kromě Směru, OLANO a LSNS prakticky všech. Samozřejmě, že jde o chování z tržního hlediska pochopitelné, možná pokrytecké a alibistické, na hraně etiky. Těžko posoudit, zda je i nezákonné - to by bylo na posouzení justičními orgány, jestli je pro konstatování porušení zákona nutná i teritorialita, v situaci, kdy média, zejména elektronická, takříkajíc ‚neznají hranic‘,“ říká k situaci expert.

Dá se hovořit o ovlivňování slovenských voleb z Česka? Je přeci jasné, že zakázané průzkumy Slováci čtou v českých médiích, které o nich troubí do světa.

Rovní a rovnější

„Určitě ano, ale výsledek voleb v každé zemi ovlivňují tisíce faktorů, mimo průzkumy i další události a jevy, včetně dehonestujících a difamačních mediálních zpráv, publikovaných lží, což je ještě horší než úniky průzkumů, které si navíc často protiřečí a existuje v jejich rámci i značná rozdílnost a pluralita. Ale pochopitelně, a letos na Slovensku zvlášť, rozhoduje faktické chování jednotlivých stran a politiků, jejich minulost a současnost, jejich postoje v desítkách konkrétních situací. Zveřejnění tohoto průzkumu je tedy jen jedním střípkem v celé předvolební mozaice,“ míní pan Doležal.

A teď zásadní otázka. O licoměrnosti. Není to ze strany českých médií pokrytecké? Kdyby výsledky zveřejňovalo Polsko nebo nedej bože Rusko, na titulních stranách by byly texty o zahraničním ovlivňování slovenských voleb.

„Ano, v zásadě to platí, ale hodnota svobody projevu či svobody šíření informací by zde měla stát taktéž hodně vysoko - a to ve smyslu ‚padni, komu padni‘. Bohužel v praxi tomu tak nebývá a existují zde rovní a rovnější. Podstatné je i to, aby byl znám autor průzkumu, aby se k němu přihlásil a nesl tak určitou odpovědnost. Současně je, i na tomto příkladu jasné, že česko-slovenské vztahy jsou vztahy zvláštními - a díky jazykové blízkosti vždy budou, že nebudeme nikdy vzájemně cizinci v klasickém slova smyslu,“ soudí expert.

Podle jeho mínění budou letošní slovenské volby do velké míry přelomové – a to i z hlediska podoby a stylu vedení předvolební kampaně, kde úniky průzkumů jsou jen jedním, a nikoli plně rozhodujícím, nástrojem a parametrem.

„Můžeme připomenout úniky mnoha odposlechů, videí, kde komunikují političtí leadeři s osobami z podsvětí atd. Ale i vypjaté televizní debaty, kde si vedoucí kandidáti zásadně tykají a obviňují se z masivní korupce a styky s mafií. V tomto světle bude i zajímavé sestavování povolební koalice. A celkové hodnocení slovenských volebních výsledků a povolebních vyjednávání bude pro politology ohromnou výzvou," říká politolog Tomáš Doležal.

