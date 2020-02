Rána pro sebevědomí chvilkařů. Tento průzkum se jim líbit nebude

Komu čest, tomu čest. Jsou to dobří komedianti. Umí to válet s médii hlavního proudu i českou společností. Jenže tato čísla jim dělají čáru přes rozpočet. Ano, jde o spolek Milion chvilek pro demokracii a jejich podporu.

Těžká rána pro chvilkaře

Nedávno CVVM zveřejnilo průzkum o vztahu Čechů k Milionu chvilek pro demokracii. Jenže tento průzkum přišel pro chvilkaře v tu nejnevhodnější dobu. Zrovna, když se na ně valí jeden problém za druhým. Už o nich začínají pochybovat někteří opoziční politici. A teď se klepou, kolik jim přijde na nedělní demonstraci stoupenců.

Návštěvnost první březnové demonstrace proti premiéru Babišovi, prezidentu Zemanovi, ombudsmanovi Křečkovi, Polsku a Maďarsku si netroufneme odhadnout. Snímek z nedávného chvilkařského dýchánku v Plzni, na který přišlo pár stovek lidí, který se Milion chvilek snažilo uměle nafouknout, ale asi o něčem svědčí.

Jsou tady ale tvrdá čísla. Takže? Sociologové zjistili, že demonstrace pořádané spolkem Milion chvilek pro demokracii podporuje přibližně třetina českých občanů (32 %), nadpoloviční většina (52 %) je naopak nepodporuje.

„Větší podporu demonstracím pořádaným spolkem Milion chvilek pro demokracii vyslovují mladí lidé ve věku do 30 let, občané s vysokoškolským vzděláním, dobrou životní úrovní, studenti, vyšší odborní zaměstnanci, dotázaní, kteří se sami zařazují na pravou stranu politického spektra, obyvatelé Prahy a Královéhradeckého kraje a z hlediska stranických preferencí voliči ODS, TOP 09, Pirátů a STAN. S menší podporou a naopak častějším odmítnutím se tyto akce setkávají u lidí nad 45 let věku, se středním vzděláním bez maturity a vyučených, důchodců a kvalifikovaných dělníků, u respondentů, kteří se na škále politické orientace sami zařadili do středu nebo k levici, obyvatel Plzeňského a Libereckého kraje a voličů ANO a SPD,“ píše se v závěrech výzkumu CVVM.

A teď tato čísla dejme do souvislosti s politickou mapou naší republiky. Milion chvilek má fanoušky z řad ODS, TOP 09, Pirátů a STAN. Když se podíváme na aktuální preference pouze těchto stran, tak podle CVVM se dohromady pohybují okolo 34 %. A to nechme stranou KDU-ČSL a preference Zelených a dalších neparlamentních sluníčkářských stran. Co nám vychází? Že chvilkaři sotva mohou získat plnou podporu zastánců liberálních politických celků.

Prezidentovi Zemanovi podle dalšího průzkumu nedůvěřuje 46 % Čechů. A zase. Ne všichni Češi, kteří nedůvěřují hlavě státu, jsou chvilkaři. Tak za koho tedy mluví Milion chvilek? Vypadá to tak, že jen za úzkou zájmovou skupinu sluníčkářů.

Objeví se nový Martin Šmíd?

Na důvěru Čechů k Milionu chvilek se Sputnik zeptal zastupitele Prahy 11 a experta na politické dění Roberta Vašíčka.

„Na průzkum CVVM je třeba se dívat dvěma pohledy. Jedná se o státní sociologickou agenturu při Akademii věd. Mohou tam tedy působit vládní vlivy, které se budou snažit Milion chvilek pro demokracii statisticky bagatelizovat. Protože věda potřebuje peníze od vlády, nikoli od pouličního spolku nebo opozice. Na druhé straně výsledky odpovídají procentuální podpoře demobloku (neformální koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, pozn. redakce) mezi voliči. Ono to tak nějak skutečně bude,“ říká politik.

Nabízí se jednoduchá otázka: kde udělali lidé z Milionu chvilek chybu?

„Jsem hluboce přesvědčen, že skutečným zakladatelem Milionu chvilek pro demokracii je Andrej Babiš a jeho marketingová divize v čele s Markem Prchalem a dalšími komunikačními esy. Nesdílím tedy váš názor, že by Milion chvilek byl neúspěšný. On je naopak extrémně úspěšný, protože se mu pravidelně před volbami daří mobilizovat voliče hnutí ANO kolem Andreje Babiše. Veškerá pravidla antikampaně a mobilizace jsou splněna. Střelba jde do Andreje Babiše, na pódiu se střídají lidé, kteří s Andrejem soupeří ve volbách, a přiznejte si, že vás už někdy napadlo litovat ho, nebo přemýšlet o následující, ale velmi důležité zadávací otázce: je horší demoblok nebo Andrej Babiš? Právě jste splnili cíle projektu. Taková masová antikampaň totiž ničí ostatním stranám voliče - nejvíce bere SPD, KSČM ale i ČSSD, protože jejich voliči namísto, aby hledali naplnění politických požadavků u svých straníků, uvažují o Andrejovi. To je geniální!,“ glosuje pan Vašíček.

Ale teď na vážnější téma. Mohou vůbec oslovit těch 52 % Čechů, kteří s Milionem chvilek nesouhlasí?

„Nikdy nemůžou, to by musel Andrej Babiš rozehnat demonstraci vodním dělem, nechat zabít pár studentů a být chycen při dotačních podvodech. Navíc Milion chvilek nemá pozitivní program. To je pořád samý Andrej a anti něco. Kde je pozitivní program? A vůbec, jak tento spolek pomáhá demobloku? Vždyť se ty strany vzájemně požírají na každé z těchto demonstrací. Ukažte mně jediného nového voliče demobloku na základě Milionu chvilek,“ říká politický expert.

Poslední otázka se sama dere na povrch. Jaká budoucnost čeká Milion chvilek? Za demonstraci 1. března to schytali i od parlamentní opozice. A teď se objevili i podezření na podvod s fotkami z akce v Plzni.

„Milion chvilek umře po volbách krajských 2020, sněmovních 2021, komunálních 2022, případně prezidentských 2023. To už možná bude Andrej Babiš prezidentem. Všimněte si, že prezidenty se stávají nepopulární osobnosti - Klaus, Zeman, příště může být Babiš. Kdybych Andrejovi na slovo věřil, vlastně bych za ně byl rád. Já si ale velmi často kladu otázku, zda to, co dělá Andrej, má hlubší smysl, než je sám Andrej. A hospodářská krize nám velmi brzy předloží účet jeho vlády,“ říká politik Robert Vašíček.

