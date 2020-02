Skála: Koronavirus? Proč se český stát vzdal „tajné nemocnice“?

Někteří kritici by jistě řekli, že jsme zase vytáhli konspirační kartu. Co vás vede k tomu si myslet, že koronaviru někdo pomáhá?

PhDr. Josef Skála: Zaprvé ty články docela prestižních médií uváděly, že se nejedná o věc, která se objevila teď (zčistajasna), ale že se jedná o věc, kterou někdo kultivoval, vyvíjel protilátky. Jsou názory, kteří v koronaviru spatřují záležitost zcela cílenou, na této úrovni se připouští, že tyto viry lze kultivovat, například na lidi určité barvy pleti. Pokud by bylo 1 % z toho všeho pravda, jsme na prahu nebezpečné etapy dějin civilizace.

Možná viru pomáháme i nepřímo. Nadužíváním antibiotik třeba. Méně toho vydržíme, virus mutuje přirozeně, a tak to celkově má snazší. Takže nakonec člověka ohrožuje více než dříve, zejména když jsou méně účinná běžná farmaka. Nemusí to být nakonec ani vojenská záležitost. Vy sám ale říkáte, že za dob ČSSR jsme byli daleko zdravější, připravenější technologicky i infrastrukturně k řešení nečekaných krizí. Povězte nám o tom.

Jistě tu padají kostlivci ze skříně. ČSSR mělo před desítkami let několik záložních nemocnic, připravených na krizové situace, počínaje pandemiemi, válečným konfliktem konče. Uvedu vám dva příklady. Máme na Orlickoústecku údajně podobnou nemocnici schopnou pobrat 500 mimořádných pacientů v Těchoníně, dle médií stála 3 mld korun a ve chvíli, kdy o tom hovořila média, stále nebyla dokončena . Na druhé straně na Berounsku v obci s pozoruhodným názvem Hředle byla v 70. letech postavena nemocnice pro taktéž 500 běžně udržovaných pacientů, a která v krizové chvíli by pacientů pojala až tisíc. Nemocnice byla navržena pro desítky let trvající provoz, což by přitom vyžadovalo minimální náklady. Někdy v roce 2017 byla prodána za prachsprostých 26 milionů korun. Byla vlastně blízko Prahy, hned u dálnice, člověk si klade otázku, jak je možné, že stát nakládá s podobnými pojistkami pro vážné krizové situace takto neuvěřitelně nezodpovědně.

Domníváte se, že tu hraje roli načasování. Virus propukl v Číně během tamních svátků, kdy mnoho lidí bylo v pohybu. Je zde i letecká doprava, v letadlech jsou uzavřené cirkulace vzduchu, ona loď s karanténou u břehů Japonska působí jako „umělý inkubátor na koronavirus“…. Lidé byli v karanténě tak dlouho, až tam nákaza skutečně začala propukat.

Tato úvaha by byla pozvánkou do další dlouhé diskuse. Dovedu si představit, že čínský ekonomický zázrak začíná zastiňovat ekonomického konkurenta za oceánem, ten je z toho velmi znepokojen. Dovedu si představit, že na prahu nové ekonomické krize by koronavirus byl dobrým alibi. Dalo by se na něj svést mnoho věcí, které by měly přitom úplně jiné důvody a vysvětlení. Letadlo, kanceláře, lodě, kde jsou štosováni lidé, kde je umělá ventilace, v jakémsi koloběhu tam obíhá vše, co je ve vzduchu, to je ideální prostředí pro šíření koronaviru.

Zatím se pořád více méně nehovoří o zjevné světové pandemii. Španělská chřipka, která nás v minulosti postihla, byla souběžně se světovou válkou, lidé byli oslabeni. Slyšeli jsme, že svět měl být ohrožen ptačí chřipkou, SARSem (Severe Acute Respiratory Syndrome), prasečí chřipkou… Teď vládne podobná „hysterie“. Lidé se tenkrát vrhali útokem na lékárny a nakupovali Tamiflu. Nakonec je ticho po pěšině. Nemůže se tu jednat zase o nezdravý efekt, který bohužel živí média?

Musíme si dát pozor na to, abychom se nestali užitečnými idioty, šířícími paniku. Tohle jistě někomu vyhovuje. Dovedu si představit, že BIG Pharma – farmaceutický business by mohl pomocí „paniky“ dosáhnout toho, že už nebude nic bránit tomu, aby byly do oběhu vrženy velké šarže léků za miliardy a miliardy dolarů. Tržní cena preparátů by při takové poptávce jistě dalekosáhle převyšovala cenu výrobní. Chci věřit, že klubko, kde je mnoho neznámých, bude jednou rozmotáno. Že to bude velké poučení pro budoucnost.

Sputnik se dotázal lékaře, zdali cestovat letadlem či se případné cesty do zahraničí nyní vzdát:

doc. MUDr. František Liška: Jde-li o letadla, zatím bych to tak dramaticky neviděl. Koronaviru je v Evropě stále málo. Je větší škoda ušlých turistických šancí. Prostě stačí dodržovat hygienu a nešahat si zbytečně rukama do obličeje.

Trocha konspirace na závěr. Názor MVDr. Šafáře na artificiální povahu koronaviru:

Mnoho lidí (na ulicích i po hospodách) se zabývá současnou infekcí wuchanského dárku – koronaviru – Covid 19. I mě se několik přátel ptalo, co si o tom myslím. Jako zvěrolékař pracuji již léta s vakcínami pro skot i prasata, které koronavirus obsahují. Obecně vzato tedy lze s viry pracovat tak, že se oslabují jejich infekční účinky, a vznikají vakcíny, ale samozřejmě se s nimi dá pracovat také v opačném gardu a zvyšovat jejich virulenci a tedy infekčnost. Zrovna minulý týden jsem v jedné takové diskusi na toto téma mluvil s nejmenovaným archeologem a ten mi tvrdil, že před nějakými lety se našly mrtvoly vojáků z 1. sv. války, které byly uvězněny v alpských ledovcích a na povrch se dostaly po jejich roztátí. V jejich plicích byly nalezeny pozůstatky právě koronaviru, tudíž můžeme předpokládat, že jeden z možných infektů španělské chřipky by teoreticky vzato mohl být i koronavirus, který u oslabené válečné populace Evropy by způsobil miliony úmrtí.

