„Svést vinu za holokaust na Čechy.“ Bývalý diplomat promluvil o sebevražedných pokusech českých politiků přepsat dějiny

Blíží se 75. výročí vítězství nad nacisty a úměrně přibližování se tohoto data zesiluje i kampaň na přepisování dějin. Co stojí za pokusy obvinit SSSR z rozpoutání 2. světové války a proč jsou snahy českých politiků se do tohoto trendu zapojit nebezpečné? Sputnik se na to zeptal bývalého velvyslance v Rusku a na Ukrajině Jaroslava Bašty.