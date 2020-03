Petr Hájek: Zapomenout na sankce kvůli COVID-19? Rusko a Evropa musí bojovat společně

Petr Hájek: Tak za prvé, to, co čtete v médiích, tak podle mých zkušeností to tak není. Všechny supermarkety, ve kterých jsem byl, jsou normálně zásobené. Já si myslím, že tady někdo chce vyvolávat paniku. A to zcela záměrně a dlouhodobě. Česká televize ještě předtím, než se tady včera objevily první případy, už 14 dní jede vysílání, jako bychom byli před morovou ranou nebo španělskou chřipkou z roku 1918. Jsou to záměrně vyvolávané paniky. Samozřejmě budou místně úspěšné, to znamená, že se místně může stát, že lidé někam jedou a nakoupí si absurdně nesmyslné zásoby. To je jedna věc. Druhá věc je, že si myslím, i když já to vůbec nedělám. Lidé by obecně měli mít v trvanlivých potravinách částečnou nějakou zásobu na 3-5 dní, protože nám ani tak nehrozí koronavirus jako jiná nebezpečí, například blackout způsobený větrníky z Německa. Takže si myslím, že nějaká zásoba, zvlášť zásoba vody na osobu dva litry, je velmi racionální, ale jinak je to naprosto nesmysl a ten, kdo tady vyvolává tu paniku, z toho chce mít nějaké volební preference.

Panika v Česku

Dá se to porovnat s dobou existence Sovětského svazu, kdy byl v obchodech všeho nedostatek, a každá rodina uchovávala zásoby pro budoucí použití?

U nás to samozřejmě také z části bylo takové, ale tam to mělo nějaký důvod, protože existovaly ty výpadky v zásobování. Já si myslím, že v tomto případě je to nesmysl.

Dnes o koronaviru jednala Bezpečnostní rada státu. Bylo přijato několik opatření zaměřených na prevenci šíření koronaviru, a to včetně pozastavení leteckého spojení s Jižní Korejí a severní Itálií, Světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě zase proběhne bez diváků. Je to rozumné?

Sankce proti Rusku

Já zrovna nejsem fanoušek české vlády, ale myslím si, že v tomto případě ano. Zatím postupují zcela racionálně, to, co mohlo být vysvětleno, tak vysvětleno je. Byl bych proto, aby se ta panika nešířila. Nová nemoc nebude mít v evropských měřítcích žádné takové fatální výsledky jako v Asii a nebude mít ani takové následky jako při běžné chřipce.

V České republice jsou tři nemocní koronavirem, v Moskvě dnes bylo informováno o jednom nemocném, který se vrátil z Itálie. Pokud se situace bude vyvíjet negativním směrem, stojí za to, aby se Rusko a Evropa spojily v boji proti této epidemii. Mohly by si třeba vyměňovat informace, lékařské materiály atd.

Myslím si, že samozřejmě spolupráce na jakékoliv infekci, která má globální charakter, potřebuje globální spolupráci nejen v tom zdravotním smyslu slova, ale i koordinačním a politickém. To nepochybně ano. Jenom opakuji, že jsem přesvědčen o tom, že nebezpečnost tohoto viru je mediálně přeceňovaná a že hlavním důvodem toho je, aby vznikala v Evropě panika. Takže spolupráce určitě, ale myslím si, že přijdou epidemie daleko dramatičtější, než je tato.

Neměly by se západní země po dobu boje proti koronaviru vzdát sankcí, aby byla spolupráce účinnější?

Sankce dopadají více na Evropu než na Rusko. Z hlediska politického oni se sankcemi teď ještě nic neudělají, je to naprosto jasné. Ani Německo neví, jak se jich zbavit. Francie neví, jak se jich zbavit. Politicky to ještě stále musí držet, ale myslím si, že koronavirus nebude důvodem ke zrušení sankcí, ale bez ohledu na koronavirus sankce umírají a jejich dny jsou sečtené. Takže do tři čtvrtě roku očekávám, že žádné sankce nebudou.

Klasická obyčejná chřipka je pro všechny daleko nebezpečnější, obzvlášť pro všechny, kteří mají nějakou chronickou chorobu. Připomíná, že Česko teď prodělalo docela velkou epidemii. A nikdo se o to nezajímá. U nás na chřipku ročně umře asi 2 000 lidí a nikdo z toho nic nedělá, protože ta chřipka přisedne na nějakou stávající chorobu a způsobí další komplikace. Ale ten koronavirus je nesmyslná panika,“ vysvětluje Hájek.

