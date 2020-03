Demisi! Hrozí „vlasovci“ Novotnému, že se proti němu bude demonstrovat na Letné?

Ruka ruku myje. To je heslo, které platí pro chvilkaře. Soud pravomocně odsoudil starostu Řeporyjí Pavla Novotného. Odstoupit z funkce nehodlá. A samozvaným obráncům to je překvapivě jedno.

Demisi! Demisi! Toto pokřikování znělo na nedělní demonstraci Milionu chvilek pro demokracii. Bylo adresováno premiérovi Andreji Babišovi. Ale výzvu by měl podle četných názorů vyslyšet miláček chvilkařů a „řeporyjský vlasovec“ Pavel Novotný. Starosta byl totiž pravomocně odsouzen za vyhrožování.

Rovni a rovnější

Městský soud v Praze potvrdil, že se řeporyjský starosta Pavel Novotný dopustil nebezpečného vyhrožování a musí uhradit peněžitý trest. Novotný v roce 2016 policii napsal, že chystá vraždu kontroverzního podnikatele Marka Víta. Rozsudek je pravomocný, Novotný to však nepovažuje za důvod, aby ve funkci skončil.

Pravomocně odsouzený řeporyjský starosta musí uhradit státu peněžitou sankci ve výši 66 600 korun. Pokud tak neučiní, čekají ho dva měsíce vězení.

Tak z ní oficiální zpráva sdělovacích prostředků. Kdyby se někdo těšil, že Novotný skončí na krátkou dobu v teplácích a bude obšťastňovat humory spoluvězně, tak marně. Starosta pražské městské části slíbil, že pokutu zaplatí. Ale hodlá také podat dovolání k Nejvyššímu soudu.

Ono je docela jedno, co pan Novotný spáchal. Do očí bijící je mlčení chvilkařů. Jo, když se hádal s ruskými novináři , nebo se zasazoval o zřízení pomníku vlasovcům, tak to byl jejich geroj. Teď dělají, jakoby nějaký starosta Novotný neexistoval. Chvilkaři jeho demisi požadovat nebudou, na to vezměte jed.

Jakoby Novotný neexistoval, dělá i jeho domovská strana ODS. Straně Petra Fialy logicky vadí předseda vlády, který je podezřelý z vážných trestných činů. Je v opozici, proto mu to vadí. Ale ke svým spolustraníkům, zejména k těm, kteří dělají reklamu ODS, je smířlivější.

Pana Fialy se novináři zeptali, co tedy bude s panem Novotným, když soud o jeho vině rozhodl a stanovy strany hovoří, že pravomocné odsouzení může vést k vyhazovu. A předseda ODS nechal rozhodnutí na místním sdružení v Řeporyjích. Tam sedí Novotného kamarádíčci, kteří ho přes palubu nehodí. Takže zase ruka ruku myje.

A tak se to má s bojovníky za demokracii v České republice pokaždé. Ke svým protivníkům se chovají jako inkvizitoři, jakmile jde o jejich bratra ve zbrani, tak klopí zrak a nejsou tak zásadoví. Existuje pro to takový termín. Říká se tomu licoměrnost.

Politika ODS: ani ryba ani rak

Svůj názor na dvojí pojetí demokracie Sputniku sdělil známý člen SPD, držitel medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 2. stupně, bývalý rektor Vysoké školy Evropských a regionálních studií Lubomír Pána.

„Rozhodnutí soudu mě nepřekvapilo. Navíc pan Novotný bude u dalších soudů čelit dalším závažným trestním oznámením (třeba za svůj příspěvek, v němž napsal, že by si přál, aby poslanec za KSČM Zdeněk Ondráček visel, pozn. red.). A protože jsou podobného charakteru tomu, zač byl pan Novotný již odsouzen, domnívám se, že soudy budou rozhodovat obdobně,“ říká k rozhodnutí soudu expert.

K vynesení rozsudku došlo minulý týden, a ticho po pěšině. Nikdo nepožaduje Novotného demisi, nikdo netlačí na ODS, aby Novotného ze strany vyhodili. Čím to? Protože kope za „správnou věc“, která chvilkařům a sluníčkářům nevadí?

„Domnívám se, že na rozdíl od soudů, které jsou nezávislé ve svém rozhodování, všichni ostatní mlčí ze dvou důvodů. Buď se bojí vystoupit a říci pravdu o počínání pana Novotného, aby se jich nedotklo osočování, vulgární výrazy a nevybíravé útoky na jejich osobu. Nebo si přejí vulgarizaci naší politické scény, kdy je jedněm dovoleno vše (včetně fackování a fyzických útoků na novináře, kteří mají jiné názory) a na druhé směřují nepodložené útoky a osočování s nelichotivými přívlastky, které však neodpovídají skutečnosti. Přeci tím, že má někdo jiný názor, ještě není například nácek, fašista, demagog… Žijeme v pluralitní společnosti a ne v diktatuře,“ říká bývalý rektor Vysoké školy Evropských a regionálních studií.

Situace s panem Novotným je taková, že se nabízí otázka: měl by starosta Řeporyjí podat demisi?

„Nechci a nebudu panu Novotnému radit. Ale ODS bude určitě postupovat podle svých stanov. Pro tyto případy má výkonná rada ODS svůj poradní organ ‚výbor pro členství‘, který podle stanov ODS ‚shromažďuje podklady pro výkonnou radu ODS pro rozhodnutí o zrušení členství‘. A protože aféry pana Novotného přesáhly úroveň místního sdružení ODS v Řeporyjích, kde je pan Novotný předsedou, předpokládám, že se jeho kauzami bude zabývat výkonná rada ODS, která vedle místního sněmu ODS v Řeporyjích jako jediná může rozhodovat o zrušení členství. Vždyť vedle vulgarizace místní politiky pan Novotný zasahuje do mezinárodní politiky a permanentně provokuje a uráží dva státy, které jsou stálými členy Rady bezpečnosti OSN. A ODS si určitě uvědomuje, že právě zahraniční politika by měla být prioritním konsensem mezi koalicí a opozicí,“ říká politik.

Poslední otázku vezmeme trochu ze široka. Je naopak Novotný „politik nového střihu“, jak o něm pár jeho příznivců tvrdí?

„Celá historie ODS od nástupu do předsednické funkce pana Topolánka je charakteristická postupným hlubokým štěpením. ODS je na rozcestí a musí si vybrat, zda bude stranou křiklounů, nedospělosti a nevyspělosti (i když i to některé voliče přitahuje) anebo bude stranou úspěšných lidí, lidí práce i podnikání, kteří jsou připraveni se o svůj úspěch dělit s ostatními. Rozhodnutí je na výkonné radě ODS a jejím předsedovi. Čeká je zásadní rozhodnutí, protože jejich dosavadní vystupování bych charakterizoval ‚ani ryba ani rak‘,“ říká Lubomír Pána.

