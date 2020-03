Zvítězit nad Trumpem může pouze virus. Už je to oficiální. Názor

Stalo se to doslova za dva nebo tři dny. Když dvoje klíčové noviny Demokratické strany - Washington Post a New York Times - denně přinášejí na svých předních stránkách různé panické informace o viru a když je bombardování informacemi podporováno nejen autorskými komentáři, ale také redakčními články, je to již oficiální. Ještě před týdnem měli demokraté minimální šanci vyhrát v listopadu prezidentské volby. A nyní, jak vyplývá z komentářů, věří, že se objevila šance. Protože se na území USA objevili první nemocní.

Podívejme se na titulky, pouze z nich je již vše jasné. „Virus se mohl ve Washingtonu tiše šířit celé týdny“, „Koronavirus trhá na cucky Trumpův akciový trh“, „Může se Bloomberg opět představit jako krizový manažer?“ (o Michaelu Bloombergovi - níže) a tak dále.

Demokraté si myslí, že chytili protivníka do pasti. Pokud Trumpova administrativa začne podle čínského vzoru zavádět všude karantény, skončí prosperita ekonomiky a voliči Trumpa minimálně nepřijdou ve smutku k volbám. Kromě toho v tomto případě Trumpa obviní z diktátorského chování. Pokud nebudou zavedeny karantény a pokud alespoň tucet pacientů zemře, může být právě tato vláda obviněna z trestné nedbalosti tváří v tvář smrtelnému ohrožení národa. Zkrátka, to není epidemie, to je prostě dárek.

Nejzajímavější částí jsou jako vždy detaily. Například bylo okamžitě zaznamenáno - alespoň v tomto materiálu New York Times - že existují dva viry: demokratický a republikánský. To znamená, že každá polovina Ameriky již vnímá situaci antagonistickým způsobem a podle toho se chová. Není možné si zde nevzpomenout na vtipy o tom, že voliči těchto dvou stran (a jejich analogy za hranicemi USA) jsou obecně biologicky odlišná stvoření, například pocházející z kromaňonců a pitekantropů.

Demokratický propagační stroj vysvětluje svým věřícím, že probíhá hrozná pandemie, na jejíž následky všichni zemřou minimálně proto, že ještě nikdy žádná vláda nereagovala tak pomalu na všeobecné ohrožení (a to ani během „španělky“ v roce 1918). Faktem však je, že samotní věřící jsou tak sami o sobě naladěni. Právě v prostředí demokratické polovzdělanosti se šíří nejdivočejší zvěsti. „Jiní Američané“ však mají sklon věřit, že celý příběh epidemie, která není první ani nejsmrtelnější od roku 2000, je „novým podvodem“ demokratů, kteří čtyři roky útočili na mozek veřejnosti nesmysly o „ruském zásahu“ a dalších věcech a teď přicházejí s novou zábavou. Přičemž opakujeme, že si to tyto dva druhy Američanů, a nejen Američanů, myslely do té doby, dokud doopravdy nezačala „virová rvačka“ o rozum.

Donald Trump a jeho tým už provedli svou volbu a hovoří přesně tak, jak si myslí jejich voliči, aniž by šetřili „lživá média“ a panikáře ze sociálních sítí. Na konci minulého týdne Trump - i když ne prezident, ale jeho syn - řekl: demokraté doufají, že virus přijde do Spojených států a zabije tam miliony lidí, protože to pomůže svrhnout republikány. A viceprezident Michael Pence (jmenován „hlavním pro virus“), představte si, neodsoudil ho, jak by podle demokratů měl. A téměř ho podpořil. Kromě toho už starší Donald připomněl, že on chrání americké hranice, zatímco demokraté vystupují za nekontrolovaný vstup kohokoliv do země...

Nyní čistě americký detail situace. Existuje něco jako lékařská lobby. Není třeba do ní zahrnovat každého terapeuta nebo sanitářku - mluvíme o obrovské mašině farmaceutických korporací, pojišťoven a dalších společností. Tito lidé mají pět pouze oficiálních lobbistů na každého člena Kongresu. A tato lobby je pevně spojena právě s demokraty a republikáni (kteří mají své vlastní lobby, například ropné a další) dělají farmaceutům a ostatním velké problémy. Minimálně za to, že vyvolávají návyk pacientů na smrtelné drogy - to je pro USA velmi důležitá věc, mnohem smrtelnější než jakýkoliv virus.

Lékařská lobby se tedy velmi dobře naučila vyvolávat u lidí šílený strach o svůj život a zdraví, a již se objevili první, údajně řadoví lékaři, kteří obviňují vládu z neschopnosti bojovat proti viru. Takové akce budou pokračovat.

Kromě toho jsou s lékařskou lobby přímo nebo nepřímo spojeni nejméně dva demokratičtí uchazeči o funkci prezidenta.

Je to Bernie Sanders, jehož klíčovým bodem v programu je vydání téměř 60 bilionů dolarů (které nemá) na celkovou, povinnou a všeobecnou lékařskou péči. A je to Michael Bloomberg s jeho mnohamiliardovým fondem, propagující po celém světě „zdravý životní styl“. Je jasné, že s nimi - a v prostředí dobře udržované paniky - se lékařská lobby zbaví problémů a stane se všemocným monstrem. Epidemie je pro ni obrovským darem.

V jaké dary může doufat republikánský tým? Odpověď je zřejmá. Která země na světě má nejlepší zkušenosti v boji proti epidemii, stovky zkušených lékařů a některé již osvědčené léky? Čína samozřejmě.

Čína v současné době plně využívá svých zkušeností, a to i jako diplomatickou zbraň. Například Japonsko a Írán byly mezi prvními, kdo poslali lékařskou pomoc do Číny. Nyní sami dostávají takovou pomoc z Číny - zejména Írán, kde právě přistál silný tým zkušených odborníků z Číny. Nejsou to jediné příklady.

A nyní čínská propaganda připomíná vůdcům a veřejnosti především v USA jejich počáteční (a prostě hroznou) reakci na epidemii. Připomíná také, kdo vyrábí suroviny pro mnoho amerických léčiv, a také obecnou myšlenku současné vlády „zpřetrhat spojení mezi oběma ekonomikami“.

Nabízí se otázka, jestli „předvolební virus“ v USA nepovede k myšlence, že by možná Trumpův tým neměl prohlašovat Čínu za hlavního protivníka Ameriky, pokud by se jednou mohla (Čína) stát jejím hlavním zachráncem?

