Názor z Moskvy: Matovičovo Slovensko udělá ostrý protiruský obrat

Igor Matovič provedl výherní tah na volbách tím, že šel k volbám s heslem „Všichni kradou!“, řekl v rozhovoru se Sputnikem historik a slavista, profesor Ruské státní humanitární univerzity Vadim Truchačov. Další otázkou je, jestli to byl populistický tah, nebo chce politik upřímně vybudovat na Slovensku, jak on řekl, „spravedlivý stát“?

Truchačov: Pochybuji, že je to jeho upřímné přání, i když samozřejmě nemohu zalézt do hlavy pana Igora Matoviče. On však osedlal toho koně, který se nemohl nezalíbit voličům v zemi, kde se dosud nemohou vzpamatovat z vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka, který se věnoval případům zkorumpovaných politiků a byznysu. Kromě toho jsou lidé prostě unaveni ze SMERu. Je u moci s krátkou přestávkou od roku 2006 a její vedení je zapleteno do korupčních skandálů. Zdá se mi však, že postava předsedy nové vládnoucí strany OĽANO je dost složitá. Matovič se dokázal pohádat téměř s celou slovenskou elitou. I se sociálními demokraty, i s nacionalisty – rusofily, i se stejnými prozápadními „atlantisty“, jako je on sám. Utkal se nejen s Ficem a Pellegrinim, ale i s bývalým spojencem ve straně Svoboda a Solidarita (SaS) Richardem Sulíkem. Ke konfliktům docházelo i uvnitř jeho strany Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Matovič je ostrý člověk, což se nečekaně zalíbilo voličům. Pokaždé, když jsme obdrželi nový průzkum veřejného mínění, jsme byli ohromeni: hodnocení OĽANO rostlo mílovými kroky.

Těsně před volbami přijel do Moskvy premiér Peter Pellegrini a setkal se s ruským kolegou Michailem Mišustinem. Po návratu do Bratislavy zavedl kontrolu na hranicích s Rakouskem kvůli obavám z koronaviru. Na jednom z ruských portálů se objevila konspirativní teorie, že Pellegrini přejímal v Moskvě volební technologie. Zavedení hraničních kontrol by údajně mohlo nějak ovlivnit Slováky pracující v Rakousku.

Co se týče toho, že mu v Moskvě poradili nějaké volební technologie, to je úplný nesmysl. Ačkoliv samozřejmě mezi Slováky, kteří se vydávají za prací do sousedního Rakouska, je mnoho tvrdých kritiků vlády. Každé ráno tito lidé jezdí do Rakouska vlakem, autobusem, autem, a dokonce i raftingem nahoru po Dunaji na katamaránech. Pouze hodinu a jste v práci! A večer se většina vrací domů. Nevím tedy, koho ze Slováků pracujících v Rakousku by chtěli odříznout od hlasování. Ale to, že se Pellegrini pokoušel pomocí cesty do Moskvy přilákat voliče, kteří mají dobrý vztah k Rusku, a takových, jak víme, je na Slovensku hodně , je jisté. Bohužel to však nezafungovalo.

Myslíte si, že se slovenská politika změní s příchodem nového předsedy vlády? Co čeká slovensko-ruské vztahy, které byly dosud velmi dobré? V ruském tisku si můžeme přečíst názory, že Slovensko učiní ostrý obrat, že nyní se může nejen připojit k aktivním zastáncům sankcí, ale také se pokusit zabránit výstavbě plynovodu Nord Stream 2. Jsou tyto obavy zbytečné?

Neprozradím žádné tajemství, když řeknu, že Slovensko se v Evropské unii proslavilo jako Putinův „trojský kůň“. A Igor Matovič, ruku v ruce s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, bude s touto reputací bojovat ve všech směrech. Aby dokázala věrnost Bruselu a Washingtonu, bude se slovenská vláda usilovně snažit podporovat sankce proti Rusku, které (moje osobní předpověď!) nevyhnutelně poškodí slovensko-ruské vztahy. Nechci strašit a nemyslím si, že by se situace posunula na úroveň současných polsko-ruských vztahů. Pravděpodobně však může být horší než česko-ruské vztahy. Nord Stream 2... V souvislosti s jeho výstavbou měl Gazprom problémy jak s vládou Fica, tak s vládou Pellegriniho, což je pochopitelné. Zahájení projektu zpochybňuje tranzit přes Ukrajinu a finančně poškozuje Bratislavu. Existuje nějaké východisko z této situace? Pokud jde o potrubí, Moskva může manévrovat. Velmi doufám, že Bratislavě bude učiněna nabídka, kterou nebude moci odmítnout, a že se podaří vyhnout se problémům. Vždyť souhlasily s pokládkou Nord Stream 2 Švédsko i Dánsko, které nejsou příliš nakloněny Moskvě, takže se snad podaří dosáhnout dohody i se Slovenskem. Je nutné mu věnovat náležitou pozornost. Například nabídnout výhodnou smlouvu na modernizaci slovenských jaderných elektráren. Jako to bylo uděláno v případě dokončení maďarské jaderné elektrárny Paks. Nebo protáhnout potrubí Tureckého proudu na slovenské území tak, aby z Maďarska procházelo Slovenskem. A pak zahnulo do Rakouska, a ne přímo z Maďarska do Rakouska.

Ano, politika je delikátní věc…

A někdy je to i věc ocelová, když mluvíme o potrubí.

