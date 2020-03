Bojuje se na řecko-turecké hranici o Prahu?

Jak naivní. Evropská unie znovu, ne poprvé a ne naposledy, doplatila na svou bezbřehou naivitu. Platila výpalné tureckému sultánovi, aby neposílal uprchlíky do Evropy. Investice do tureckého spojence se vyplatila. Migranti hromadně berou útokem hranice Evropské unie. O situaci se hovořilo dokonce na půdě české Poslanecké sněmovny.

Odkud tito migranti pocházejí? Paradox…

Situace je vážná. Zatím ne v České republice, ale na hranici Evropské unie. Řecká policie v posledních dnech čelí stovkám, možná i tisícovkám migrantů, kteří se organizovaně pokusili proniknout přes řecko-tureckou hranici. Policie proti nim musela nasadit slzný plyn. Jde ale o zoufalé opatření. Ostnatý drát a červené uslzené oči uprchlíky nezastaví.

Na turecko-řecké hranici se situace zhoršuje od minulého týdne. Turecko už nebrání přechodům běženců do Řecka. Na hranici se mělo shromáždit nejméně 12,5 tisíce osob. A to turecká vláda přestala koncem minulého týdne dodržovat dohodu s Bruselem z roku 2016, v níž slíbila zastavení migrační vlny do unie výměnou za finanční pomoc z Bruselu.

A víte, co je na celé situaci paradoxní. Do Evropy nemíří Syřané kvůli konfliktu mezi Tureckem a Sýrii o teroristy obývanou provincii Idlib. Na hranici stojí Íránci, Iráčané, Pákistánci a Afghánci. To jsou údaje ministra vnitra Jana Hamáčka.

Takže gratulace. Víte, kolik letos musí Česká republika zaplatit Turecku výkupné za uprchlíky? Praha slíbila 85,5 milionu korun. Slušné peníze. Obzvlášť, když vezmeme v úvahu skutečnost, že z našich kapes jdou peníze zbytečně.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pochopil slabost Evropské unie, vítačství a sluníčkářství bruselských elit, a tak nám lifruje migranty bez sentimentu. A ještě se u toho usmívá.

Co podnikne Česká republika? Naše vláda chce Řecku poslat humanitární a finanční pomoc. A když bude nejhůř, můžeme do Řecka poslat - a teď se podržte - až 20 policistů (20 v rámci Frontexu a dalších 39 v rámci bilaterální pomoci, pozn. red.). Čtete správě. Praha nestáhne vojáky ze zahraničních misí a nepošle je na pomoc řeckým silám. Pošle policisty. Možná 20. To je, drazí čtenáři, ostuda.

Faktická invaze

Ve středu situaci na řecko-turecké hranici projednávala Poslanecká sněmovna. Sputnik se na postoj poslanců zeptal člena poslaneckého klubu SPD a místopředsedy sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Jiřího Kohoutka.

„Situaci bereme velmi vážně a mluvím především o postoji poslanců našeho poslaneckého klubu, klubu hnutí SPD. Situace je velmi vážná a v podstatě použití migrace jako formy nátlaku Turecka jasně ukazuje, že tento problém není samovolný, ale jde o formu geopolitického mocenského nátlaku na státy Evropy. Osobně to považuji za formu agrese a hybridní války. Náš klub přistoupil k jednání ve sněmovně v tomto bodě jako iniciátor jeho zařazení a důrazně jsme prosazovali jasné vyjádření stanoviska sněmovny k této věci. Téma nelegální migrace nejen nevyhaslo, ale, opakuji, demaskovala se jeho pravá podstata,“ říká známý politik.

Nabízí se otázka, jestli Česko poskytne výraznou pomoc členskému státu EU, na který se valí laviny uprchlíků?

„Řecku je třeba pomoci a to ve dvou rovinách. První rovina je politická podpora úsilí Řecka při ochraně a také obraně vlastní hranice. Musí od nás slyšet, že jsme na jejich straně a mají plné právo použít všech nutných a zákonných prostředků k obraně svých hranic a suverenity. Tady, opakuji, mají poslanci hnutí SPD jasno. Druhou rovinou a k tomu vyzýváme vládu, je rovina konkrétní pomoci technickými prostředky, nebo pokud bude třeba i příslušníky ozbrojených sborů. Záleží na Řecku, co bude potřebovat a žádat,“ míní český poslanec.

A na řadě je klíčová otázka. Jak by se Česká republika měla zachovat v nastalé situaci? Často je slyšet, že se na řecko-turecké hranici bojuje i o Prahu.

„V České republice si musíme uvědomit, že nelegální migrace je přímé ohrožení bezpečnosti našich občanů a naší země. Každý, kdo ji podporuje a organizuje, fakticky ohrožuje bezpečnost naší země. Humanita pouze zastírá faktickou invazi,“ říká poslanec za SPD Jiří Kohoutek.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.