Koronavirus zotročil Pražáky. Vozy MHD se dezinfikují, nesmí se mačkat tlačítka. Co dál?

„Bylo by značně smutné, kdyby vymřela celá civilizace. Ale kvůli čemu bychom měli smutnit? Je to naše smrt, která by vypadala tragicky? Nebo je tragické to, že civilizace přichází o budoucnost, pomineme-li bezprostřední ztrátu života?”

Čistota půl zdraví, špína celé? Vtipná průpovídka snad platila kdysi, dnes se nikdo nesměje…

Člověk má k dispozici různé vymoženosti. Lze si koupit nejrůznější šampóny a detergenty. Myjeme se a drhneme již tak, že už to připomíná obsedantní obsesi, neboli honbu za nepřirozenou čistotou. Ta způsobuje, že obranyschopnost organismu klesá. Podíváme-li se do říše živočichů, není pro zvířata problém se napít ani vody z kaluže či řeky. Pokud si toto lidský smrtelník takříkajíc lajsne, nejspíše jej čeká ukrutné kroucení ve střevech a úprk do míst, kam i „starý Procházka“ (císař pán) musel choditi pěšky. Sputnik již psal, že se dřívější mutace koronaviru našly, a sice v ledovci zamrzlých tělech vojáků z I. světové války. Kdo by to byl řekl, že v Česku zažijeme prázdné police a hrozbu nepřítele, kterým „kupodivu“ není Ruská federace, ale nemoc COVID-19.

Bezkontaktní společnost a líbání s rouškou na ústech?

V Praze to není poprvé, co se horečně dezinfikuje. V živé paměti my Pražáci máme různá vzplanutí žloutenky, kdy se dezinfikovala i tlačítka na automatech vydávajících jízdenky na MHD. Poměrně pochopitelné je zavedení bezkontaktních automatů, v nichž si lze zakoupit jízdenku pomocí karty. Při kýchání a létajících kapénkách je prakticky nemožné v dopravní špičce dodržovat jakékoli optimální bezpečné vzdálenosti, aby se člověk lidově řečeno nenakazil.

Tiskový mluvčí Hygienické stanice hlavního města Prahy Zbyněk Boublík nám řekl, že „cestující se dotýkají například v metru různých povrchů, tudíž eliminace použití tlačítek k otevření dveří situaci cele neřeší, ale přece jen dochází k redukci ploch, na něž řada lidí sahá, čímž se případné působení koronaviru určitým způsobem sníží…“ Konečně Čína se jala dezinfikovat už i hotové peníze.

Nedávno jsme hovořili i s MVDr. Miroslavem Šafářem, který nám potvrdil, že koronaviry se využívají při jejich oslabení k vakcinaci. Při jejich posílení se mohou stát součástí zbrojení. Na jednu stranu je možné, že tak, jako byl svět vyplašen SARSem, ptačí chřipkou, prasečí chřipkou, … tak jsme i nyní vyděšeni „koronavirem“. Bezpečnostní opatření, která se podnikají právě s koronavirem, nicméně mohou odkazovat k faktu, že se nejedná jen o „zmutovanou chřipku“. Mezinárodní zdravotnická organizace říká, že se jedná o unikátní virus o unikátních charakteristikách. Je otázkou, zda „tlačítkové opatření“ bude stačit; záběry z TV, kde Čína dezinfikuje ulice speciálními vozy masivním rozprašováním, by mluvily ve prospěch toho, že je potřeba možná daleko radikálnějšího opatření. Tatáž organizace chválí Čínu, že díky jejímu přístupu zatím nedošlo k takovému rozmachu viru, který by se jinak jistě konal. U nás bychom se měli oprávněně ptát, zda by nebylo lepší obnovit unikátní nemocnici v Hředle u Berouna a zda bychom neměli podobné vystavět i v jiných okresech či krajích…

Abychom se vrátili k úvodu článku. Člověk dnešního typu – Homo sapiens sapiens by měl nicméně něco vydržet. Možná je to všechno důvod zamyslet se nad životním stylem. Pokud by měl lidstvo rozházet zrovna koronavirus, bylo by to smutné.

