Masopust: Koronavirus náš obchod s Ruskem nenakazil. Zabijí ho politické skandály

Musely Rusko a ČR odložit některé společné projekty? Pociťují české firmy v Rusku nedostatek součástek z Číny?

Masopust: Řekl bych to asi takto. Na česko-ruskou obchodní realizaci v současné době zatím tato záležitost fakticky nemá vliv. Aspoň nemáme poznatky o tom, že by tady docházelo k nějakým zpožděním nebo rušením.

Na oficiálních stránkách vaší komory jsem četla, že připravujete podnikatelské mise na Ukrajinu, do Kazachstánu, Gruzie a Arménie. Neplánujete však návštěvy nebo pracovní cesty do Ruska? Mimochodem, jak byl vyřešen ten problém s cestou do Kazaně delegace českých podnikatelů v cele s ministrem Tomanem?

To vše už máme za sebou! V Kazani jsme byli na začátku února, návštěva proběhla výborně. Setkali jsme se s panem prezidentem Tatarstánu Rustamem Minnichanovem, projednali jsme spoustu otázek. Takže tady máme úkol splněn. Není pravda, že bychom neplánovali nebo nerealizovali cesty do Ruska. Já jsem se včera večer vrátil ze čtyřdenní cesty do Astrachaně. Byli jsme se skupinou deseti představitelů firem ve spolupráci s českým velvyslanectvím v Moskvě. Administrace Astrachaňské oblasti připravila velmi zajímavý program – dvoustranná jednání firem, navštívili jsme řadu ministerstev, jednali jsme na úrovni ministrů, náměstků ministrů a podobně.

O jakou spolupráci tam v Astrachani konkrétně jde?

Je to řada důležitých směrů, počínaje IT technologiemi, přes zdravotnictví až po zemědělskou oblast. Tuto otázku projednali během pracovního setkání gubernátor oblasti Igor Babuškin a mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Ruské federaci Vítězslav Pivoňka. Hlava Astrachaňské oblasti nám pověděl o možnostech zvláštní ekonomické zóny Lotus, jejími rezidenty jsou již 14 společností, a také zdůraznil, že region je připraven k všestranné spolupráci. Velvyslanec Vítězslav Pivoňka sdělil, že Česká republika počítá se spoluprací s regionem v oblasti zemědělství, strojírenství, zdravotnictví, vzdělávání a kultury. Pan velvyslanec navrhl uspořádat příští rok Dny České republiky v Astrachani. Gubernátor Igor Babuškin tuto myšlenku podpořil. V rámci návštěvy se česká delegace zúčastnila astrachaňsko-českého obchodního fóra a položila květiny k Věčnému ohni v Bratské zahradě.

Ukazuje se, že rusko-česká spolupráce je spíše ovlivněna politickými demaršemi než koronavirem. Například skandálem kolem pomníku maršála Koněva v Praze, nebo plánovaného pomníku vlasovcům v Řeporyjích?

Tohle samozřejmě celkově ovlivňuje česko-ruskou relaci, protože samozřejmě na tyto otázky řada lidí reaguje, reagují na to oficiální místa a reagují na to i občané na jedné i druhé straně. Pochopitelně to tedy má jistý ne příliš pozitivní dopad a ohlas. Je celkem pochopitelné, že na jedné straně jsou v České republice lidi, kteří odsuzují všechno to, co jste říkala. Otázku pomníku maršála Koněva, otázku aktivit pana starosty Řeporyjí Novotného a podobně. Na druhou stranu je tady zase řada lidí, kteří tomu tleskají a mají radost z toho, když se náměstí Pod Kaštany přejmenuje na náměstí Borise Němcova. Bohužel, takto je vytvořena česká společnost.

S tím se nedá nic dělat. Poslední otázka. Víme, že Petrohrad pozval české partnery, aby se zúčastnili Petrohradského fóra obráběcích strojů, které proběhne od 18. do 20. března. Tady se otevírají obrovské možnosti k nalezení nových obchodních partnerů v Rusku, zejména v regionech. Nevíte, jestli do Petrohradu některé české firmy vyrazí?

​My o tomto fóru dobře víme, informace o něm jsme zveřejňovali, aby se dostal mezi co největší počet firem, ale nikdo od nás v tomto směru žádnou pomoc nevyžadoval. Vzhledem k našim programům, které máme, jsme ani neplánovali nějakou řekněme formální účast naší komory, nějaké aktivity spojené s touto akcí.

Co byste vzkázal českým firmám, které o ruském trhu přemýšlí?

Musí vyrazit do Ruska, musí vyhledávat partnery, musí hledat odpovídající kvalitu, musí vědět, co chtějí a musí umět odprezentovat své možnosti a mít co nabídnout, protože v Rusku soutěžíme a soupeříme s velice těžkou konkurencí, kterou jsou německé a italské firmy, které mají řekněme lepší zázemí doma. A současně tyto země nejsou dnes v Rusku tak negativně vnímány v politické vztahové oblasti, jako je Česká republika. Takže jsou to těžcí konkurenti.

A jaké jsou v roce 2020 tendence ve vzájemném obchodu?

Zatím to roste v jednotkách procent, ale roste. Ono už to má tento trend dva nebo tři roky. Ale jsou to malá čísla, ale nárůst tady je. V loňském roce růst činil někde okolo 15 % českého exportu.

