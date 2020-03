„Paniku“ vyvolávají uměle, aby odvrátili pozornost od skutečných problémů. Názor

„Všechno je pod kontrolou,“ tvrdí neustále české elity, když se obrací k národu. Zároveň však média neustále informují o narůstající panice v zemi a uvádí seznamy potravin, kterými se lidé zásobují, o lécích, zdravotních maskách a respirátorech nemá cenu ani mluvit.

Jak koronavirus změnil život normálního Pražana? Na to se Sputnik zeptal publicistky a překladatelky, Pražanky Naděždy Mikuláškové.

„Je čtvrtek odpoledne, slunečné počasí slibuje krásný, jarní sváteční víkend. Tak jsem se rozhodla pro víkendový nákup a samozřejmě, jsem zvědavá na to, co mne potká, když ve veřejných médiích vidím odstrašující případy paniky, která panuje napříč republikou. V ulicích potkávám maminky s kočárky, na hřištích je slyšet dětský smích a křik, a tak zatím nic nenasvědčuje žádné hrozbě. Nepotkám dokonce nikoho, kdo by měl roušku. Naše sídliště čítá přibližně 50 tisíc obyvatel, a v rádiu cca jednoho km zde máme pět supermarketů a dva hypermarkety, jeden z nich je dokonce největší v republice. Moje cesta vede do lékárny. Neplánuji dělat zásoby roušek nebo léků, jen běžně potřebné věci, které chybí v domácí lékárničce. Ve frontě přede mnou je pár zákazníků, většinou s recepty, nikdo se nepoptává po tom, na co nás upozorňují média. Tak jsem trochu zklamána, ale co, mám před sebou řadu supermarketů, kde určitě strávím konec dne ve frontě mezi přeplněnými vozíky. A zase mě čeká zklamání. V prvním supermarketu skoro nikdo není, lidé nakupují jen běžné potraviny, dle potřeby, všechny regály plné zboží nejen první potřeby, ale všeho, co by koho napadlo koupit. Jen v regálech s těstovinami pár prázdných polic, které mne nechávají klidnou, a tak nakoupím jako každý jiný den. Nic se neděje! Nepotkám jedinou osobu v roušce nebo s přeplněným vozíkem. A tak se ani přes veškerou snahu panika v Praze nekoná!“ říká Mikulášková.

Podle ní je to horší v odlehlých oblastech, kde se nějaká vystrašená babička řídí instrukcemi moderátorů veřejné TV, vyráží do nejbližšího supermarketu v okolí, utratí tam málem celý důchod, pořídí desítky kilogramů mouky, těstovin, rýže, několik plat vajíček a dalších zbytečných potravin, které není schopná zkonzumovat ani za rok a třese se u pokladny, jestli jí to množství dovolí odvézt.

„A tak mne napadá, kdo potřebuje nastolit tuto paniku a zastrašovat lidi, když v celé republice je 12 případů (dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch informoval o 13. pravděpodobně infikovaném, pozn. red.), s běžným průběhem a několik desítek podezření, která se potvrzují jako negativní? Mimochodem minulý rok v sousedním Německu na běžnou chřipku typu A zemřelo asi 25 tis. lidí. Nepamatuji si, že by nás někdo informoval, jak jsme ohrožení,“ podotýká Pražanka.

Další hrozba pochází z…

Upozorňuje i na další věc.

„Od začátku vzniku epidemie ve Wu-chanu v Česku fungují informační linky, laboratoře jsou připraveny k rychlému zpracování vzorků od pacientů s podezřením na koronavirus, do konce týdne budou v Praze a postupně v celé republice k dispozici speciální sanitní vozy s pojízdnou laboratoří, která za pacientem přijede, odebere vzorky, postará se o jeho izolaci, pokud výsledek bude pozitivní. Takže nevidím důvod k panice. I přesto, že jsou zrušeny větší veřejné akce a demonstrace, také mezinárodní sportovní utkání,“ říká Milukášková.

Překvapuje jí jen to, že Poslanecká sněmovna a městské úřady ruší dostup veřejnosti, a na druhou stranu premiér oznamuje , že epidemie zatím nehrozí.

„Osobně bych uvítala v našich veřejných médií více informací, co se podniká na turecko-řeckých hranicích, aby se do EU nedostaly desítky tisíc imigrantů, které budou daleko nebezpečnější než těch několik případů virusu, který je pod kontrolou, a které mohou spustit nekontrolovaný přenos toho, na co nás upozorňují a varují nonstop! Myslím, že uzavření hranic EU by mělo byt jedním z preventivních kroků, který uklidní obyvatele a dodá jim pocit, že přeci jen máme vládu, která se o občany postará,“ domnívá se překladatelka.

„Také možná místo debatních besed neodborníků, kteří ve svých relacích jen straší, především obyvatele staršího věku, by stačil jeden spot odborníka z rezortu epidemiologie, který by dal instrukce obyvatelům, jak se mají chovat a co podniknout v případě podezření ve svém okolí. Závěrem jen krátce dodám, že koronavirus můj život nezměnil, ale ‚karavana‘ na paniku jede dál!“ říká závěrem Mikulášková.

