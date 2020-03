Klimatický amok Bruselu. Do roka musí autobusy zezelenat

Máme tu dvě zprávy, které spolu souvisejí. Podstata je zájem o životní prostředí. Ano, drazí přátelé, vaše dohady jsou správné. Nic dobrého z toho nebude. Rozumný postoj k ekologii bude po zásluze potrestán unijními gretisty a ekologisty.

Nečekané výsledky průzkumu

Vezměme to hezky popořádku. Sociologická agentura STEM uspořádala výzkum, který zjišťoval, jak se Češi staví ke změně klimatu a jestli si uvědomují rizika s ní spojené. 84 % české veřejnosti souhlasí, že člověkem způsobené klimatické změny ohrožují naši budoucnost a 9 občanů z 10 souhlasí, že bez snižování emisí neochráníme naši krajinu před suchem a umíráním lesů.

Podle sociologů to prý dokazuje, že Češi nejsou žádní klimaskeptikové. Ale! Zdražování a mírných negativních dopadů se bojí většina populace (74 %). Veřejnost se totiž silně obává vysokých nákladů na snižování emisí. A to platí i pro ty, kteří se snižováním emisí souhlasí (87 %). To není paradox, ale racionální pohled na věc.

Takový pohled chybí Bruselu. Gretisté a ekologisté z unijních struktur vnucují zelenou agendu národním státům. Co si vymysleli teď? Ti, kteří čtou Sputnik, se to dozvědí právě teď. Překvapení Češi budou zírat, až na zastávku přijede předražený autobus. Jestli vůbec přijede.

Finanční stránka EU nezajímá?

Až třetina úředníků bude zřejmě od srpna příštího roku jezdit v elektromobilech. Evropská unie chce totiž snížit počet aut se spalovacím motorem a veřejná sféra má jít příkladem. Směrnice Evropské unie, podle které má být určitý podíl vozů nakoupených nebo pronajatých ve veřejných zakázkách nízkoemisních, se bude týkat nejen osobních aut, ale také autobusů, nákladních aut nebo těžkých terénních vozidel.

Nová pravidla se budou vztahovat na veřejné instituce, tedy například úřady nebo města, i na sektorové zadavatele, jako jsou třeba distribuční společnosti nebo přenosová soustava ČEPS. Zkrátka všechny instituce, které mají co do činění se státem. Stejná povinnost se bude týkat zajišťování dopravní obslužnosti kraji a obcemi.

Myslíte, že se České republice podaří vykličkovat? Uhrát to? Tak to jste na omylu. Povinně musíme uvést takzvanou unijní směrnici o čistých vozidlech do praxe nejpozději do začátku srpna 2021. „Varianta nepřijetí navrhované právní úpravy nepřipadá v úvahu, neboť by se tím Česká republika vystavila hrozbě řízení a sankce za porušení Smlouvy z pohledu evropského práva,“ stojí v dokumentu doprovázejícím novelu zákona o podpoře nízkoemisních vozidel, o které bude jednat vláda Andreje Babiše.

Dokument také obsahuje zhodnocení dopadu navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky. Ano, správně. Finanční stránka není výhodná.

„Ministerstvo dopravy vytvořilo následující odhad dopadu nové právní úpravy na objednatele veřejných služeb v přepravě cestujících s tím, že tento dopad bude do značné míry záviset na vývoji na trhu autobusů na jednotlivá alternativní paliva, který nelze předem jednoznačně predikovat. V současnosti jsou např. autobusy na CNG na úrovni 130 % ceny dieselového autobusu, bateriové elektrobusy se pohybují na úrovni 200 – 250 % ceny dieselového autobusu a vodíkové autobusy pak na úrovni 300 – 400 % ceny dieselového autobusu,“ píše se v dokumentu. Stát bude nákup nízkoemisních dopravních prostředků dotovat.

EU = SSSR

Na unijní nařízení pro národní státy o povinném zavádění elektromobilů a jiných alternativních prostředků se Sputnik zeptal místopředsedy hnutí Trikolóra na Praze 11 Josefa Provazníka.

„Elektromobily se staly pro šíbry, kteří vydělávají na klimatickém šílenství, doslova mantrou. Očividně se jim daří přesvědčit EUropské vůdce, že elektromobily spasí svět. Možná by bylo zajímavé, kolik peněz takové ‚přesvědčování' stojí. Byť u mnoha eurosocialistů v Evropském parlamentu a Evropské komisi bych klidně věřil, že jejich klima-amoky vycházejí z jejich zvrhlého přesvědčení a nejsou motivovány finančně. Přitom odborníci už v mnoha studiích jasně prokázali, že ve skutečnosti k přírodě elektromobily šetrnější nejsou. Že si toho ještě v Evropském parlamentu a Evropské komisi nestačili všimnout, mě ani nepřekvapuje,“ uvádí.

„Jenže za značného přispění Bruselu se ten normální svět postupně vytrácí a chod společnosti za chvíli budou určovat ty nejbizarnější postavičky, které by ve středověku ukazovaly v klecích na jarmarcích pro pobavení ostatním,“ říká konzervativní politik.

Ale i kdyby snad šetrnější byly, tak tímto způsobem se prostě příroda nezachraňuje, tvrdí. Aspoň tedy v normálním světě.

Je správné, aby nám Brusel tímto způsobem určoval klimatickou agendu připomínající sny malé Grety?

„Správné by bylo, aby nám Brusel neurčoval vůbec nic. Pokud jsme si všichni rovni a Evropská unie je v podstatě parta starých dobrých přátel, tak Brusel by nám měl pouze přátelsky navrhovat. My bychom si jej měli ze slušnosti vyslechnout a potom se zařídit po svém. Jenže to se bohužel neděje. Pro většinu poslanců je jakákoli direktiva z Bruselu rozkazem, který je nutné okamžitě splnit. Bez přemýšlení. Bez dalších otázek a co nejrychleji. Abychom ukázali, že jsme věrní EUropané. Ve skutečnosti jde jen o obyčejné patolízalství, které dobře známe z období před rokem 1989 ve vztahu k Sovětskému svazu,“ míní pan Provazník.

Přírodu zneužívají ochránci přírody

Může to být vážnější? Nejsou na místě obavy, že veřejným sektorem to začíná a postupně budou muset tato opatření zavádět i soukromníci? Nemáš 2 z 5 aut na elektrický pohon? Pokuta!

„Jakmile se začne jednou takto rozkazovat, přikazovat a nařizovat, tak se to nikdy nezastaví. To je jisté. Ještě před pár lety bychom si stěží dokázali představit, že nám naše vlastní úřady zakážou kouřit v hospodách. Něčemu tak absurdnímu bychom se vysmáli. A vida, dnes je to realita a už se tomu vlastně ani moc nedivíme. Věřím tomu, že jednou přijde zákaz souložení v nevěstincích. Ale zpět k vašemu dotazu. Možné je opravdu všechno. Úřady šikanují majitele automobilů už dnes. Všude ‚mrtví policajti', ve městech max. třicítkou a někam se už nedostanete vůbec. Tak proč by za pár let nemohlo být vynucována elektromobilita i mimo veřejný sektor? A když jde o vynucování, vždy následuje trest. Ano, pokud to nezastavíme, jednou budeme pokutováni za jízdu v automobilu na naftu a benzín,“ říká politik.

K poslední otázce nás inspiroval uvedený průzkum. Podle 84 procent lidí ohrožují klimatické změny naši budoucnost. Stali jsme se uvědomělým národem, nebo mediální masáž udělala své?

„Přiznám se, že výsledek toho průzkum mě trochu překvapil. Ale vlastně by se taková čísla měla očekávat. Propaganda extrémních ekologistů jede na plné obrátky už dlouhé měsíce a vzhledem k vynaloženým nákladům a podpoře ze strany mediálního mainstreamu, spřízněných politických stran a neziskového sektoru, musí nést nějaké to ovoce. Na druhou stranu bych z něj nevyvozoval nic tak zásadního. Sdělit někde v rychlosti na ulici, že se bojím změny klimatu, ještě neznamená, že bych kvůli tomu chtěl hysterčit po vzoru ‚novolevicových' aktivistů. A tak stále věřím ve zdravý rozum většiny svých spoluobčanů. A to i přes očividně běsnění rádoby ochránců přírody, kteří ve skutečnosti přírodu pouze zneužívají jako nástroj pro vybudování svého utopického světa, kde jedna plus jedna rovná se tři,“ říká místopředseda hnutí Trikolóra na Praze 11 Josef Provazník.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.