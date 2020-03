Chytrá hypersonická. Raketa Cirkon a budoucnost ruského vojenského námořnictva

Časopis The National Interest označil za „noční můru“ scénář, když budou všechny ruské hladinové lodě vyzbrojeny hypersonickými protilodními střelami.

Co tak vylekalo NI? V prosinci roku 2019 prezident Sjednocené loďařské korporace Alexej Rachmanov prohlásil, že všechny ruské lodě nových projektů jsou připraveny na použití hypersonických raket Cirkon.

Pak na začátku roku 2020 vykonala fregata Admirál Gorškov zkušební odpálení této střely z Barentsova moře na pozemní cíl na jednom polygonu na Severním Uralu. Cirkon uletěl přes 500 kilometrů.

Tichá senzace

Tato zpráva je na první pohled zcela všední, ve skutečnosti to ale byla v určitém slova smyslu senzace. Dříve byly hlášeny pouze zkoušky verze rakety Cirkon pro ponorky. Mj. ještě v roce 2017 informovala média o možném zkušebním startu Cirkonu z atomové ponorky Severodvinsk projektu 885 Jaseň.

Je známo, že slibná hypersonická raketa s plochou dráhou letu Cirkon bude univerzální. Nosiči těchto raket mohou být jak ponorky, tak i hladinové lodě a letadla. Předpokládá se dokonce vývoj pozemního raketového komplexu vybaveného Cirkony.

Předkové Cirkonu

Na tomto projektu pracuje Vojensko-průmyslová korporace NPO strojírenství, která je známa vývojem dost efektivních protilodních raket Granit a Onyx. Raketami Granit byly v 80. a 90. letech vybaveny ponorky projektů 949 Granit a 949A Antej, určené pro boj proti letadlovým lodím, a také těžké atomové křižníky projektů 1144 a těžký letadlový křižník Admirál Kuzněcov projektu 11435. Střely Onyx jsou nyní ve složení lodních raketových komplexů Kalibr, a byly také zařazeny do složení komplexu pobřežní obrany Bastion. Mimochodem na základě raket Onyx se vyvíjí ve spolupráci s Indií raketový komplex BrahMos.

Cirkon a Harpoon

3M22 Cirkon se vyvíjí jako protilodní střela, která bude moci zasahovat mořské hladinové cíle jakéhokoli typu. Ohlášená rychlost činí Mach 8 až 9 (čili až 11000 km/h), dolet až 1000 kilometrů. Cirkon se obyčejně porovnává s americkou střelou Harpoon (dělá to také autor článku v NI), která má charakteristiky mnohem skromnější: rychlost až 1000 km/h, a dolet v závislosti na modifikaci až 280 kilometrů.

Podobné parametry dělají Cirkon teoreticky skoro nezasažitelným pro současné prostředky PVO.

„Chytré“ technologie potopení letadlové lodě

Při hodnocení potenciálu protilodní rakety je třeba brát v úvahu dva faktory: schopnost překonání systému PVO moderního námořního útvaru a ničivou sílu samotné rakety. Přímočarý let rakety Cirkon ve velké výšce a maximální rychlosti sice mohou některé nejdokonalejší prostředky PVO přerušit, ale bude-li tato raketa manévrovat a letět v malé výšce, bude její zachycení jen málo pravděpodobné. Rakety podobného typu se budou jistě užívat především pro ničení velkých útvarů s letadlovými loděmi, a budou proto odpalovány nikoli jednotlivě, ale salvami po 6, 8 a více střelách. Kromě toho se bude pravděpodobně brát ohled na zkušenosti z vývoje raket Granit pro boj proti letadlovým lodím, v nichž byla poprvé uplatněna taktika „chytrého“ skupinového navádění raket na shluk lodí s výměnou informace mezi střelami. Podobná taktika vzhledem k raketám Granit umožňovala počítat se zničením útočné skupiny lodí salvou ze 20 až 24 raket. S ohledem na vynikající letové charakteristiky Cirkonů může být tento počet snížen několikanásobně.

Další výhodou podobné rakety je velká rychlost letu v konečné etapě. Za této podmínky má střela dokonce i v nejaderném vybavení obrovskou zásobu kinetické energie, a může proto způsobit vážné škody dokonce i velkým lodím, například letadlovým.

Raketa potřebuje „oči“

Je tu samozřejmě jedna nuance – dolet hypersonických raket Cirkon, jak nyní vidíme, bude určitě přesahovat 500 kilometrů, a to znamená, že ani ponorka, ani hladinová loď nebude moci vlastními prostředky zachytit cíl pro raketovou salvu na takovou vzdálenost. Přibližovat se na menší vzdálenost k tak dobře chráněnému cíli, jako je útočná skupina lodí, je nebezpečné, protože loď nesoucí rakety bude zachycena a zničena leteckými prostředky letadlové lodě. Nezbývá nic jiného, než dostávat informace o cíli z vnějšího zdroje, kterým může být letecká a kosmická rozvědka.

Nové možnosti Ruska v oceánech

Má se za to, že v budoucnu mohou být střelami Cirkon vybaveny některé varianty raketového komplexu Kalibr. Média už psala o tom, že střely Cirkon dostanou také modernizované těžké atomové raketové křižníky projektu 1144M a budoucí torpédoborce projektu Liděr. Teď už víme přesně, že také fregaty projektu 22350, k nimž patří Admirál Gorškov, mohou nést Cirkony, a mohou být tedy zapojeny do boje s útočnými skupinami letadlových lodí, což značně zvyšuje bojový potenciál ruského vojenského námořnictva. Myslím si, že série lodí tohoto projektu umožní v polovině 20. let 21. století vytvoření několika bojových skupin lodí oceánské třídy schopných bojovat s letadlovými loděmi ve složení Severního a Tichomořského loďstva RF. Bude to značné obnovení, protože v současné době nemají ruské vojensko-námořní síly podobné možnosti.

