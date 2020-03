Dům na koronavirus. Ruské „pevnosti“ s kryty jsou žádány i v Itálii

Podle Vyževského poptávka po projektu designových luxusních domů se zvýšenou úrovní bezpečnosti šestinásobně vzrostla po celosvětovém vypuknutí koronaviru. Architekturní projekt vysoce bezpečného domu s moderními technologiemi a odolnými materiály vznikl po uvedení v listopadu minulého roku „nezničitelného“ pick-upu budoucnosti - Tesla Cybertruck. Karoserie elektrického vozu ve stylu kyberpunk je vyrobena z nerezové oceli, okna z obrněného skla. První auta budou ke koupi v roce 2021.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu Prezentace elektrického pick-upu Cybertruck Tesla v Los Angeles, Kalifornie

Hlavní designér ruské architektonické společnosti Modern House Alex Vyževskij vysvětlil, jak vznikl koncept domu s krytem: „Velmi se mi líbil tento odvážný pro automobilový průmysl námět, zejména jeho tvary a obrněný korpus. Dostali jsme nápad vytvořit architekturu, která by se hodila ke zmíněnému autu.“

I když koncept byl ztvárněn jako jistá forma hry, mozkový útok v podobě bydlení v postapokalyptické společnosti, skutečná poptávka po něm vznikla až začátkem roku 2020 po šíření koronaviru. Na ruskou architektonickou společnost se obrátili klienti z Benátska v Itálii. Na začátku projektu nevyžadovali kryt, ale bezpečné bydlení ve specifickém přírodním prostředí.

Zombie vystřídal koronavirus

„Stala se nám zajímavá věc poté, co jsme tento projekt Cyberhouse, včetně všech výkresů, vymysleli pro naše italské klienty. Tehdy vyžadovali nikoliv kryt, ale samotný bezpečnostní nápad. Mají pozemek ve svahu v oblasti Benátsko, která spadá do regionu postiženého koronavirusem,“ vysvětlil architekt.

Podle něho představa postapokalyptického bydlení Italy nejprve neoslovovala. Tvrdí, že jejich klienti s humorem vnímali designérskou koncepci, že dům musí být pevností a chránit před nebezpečnými věcmi, například před zombie, jak původně z legrace předpokládalo architektonické studio.

„Zombie vystřídal koronavirus. Na jednu stranu je to vtipná historka, ale na druhou stranu je to skutečně závažné téma. Italští klienti nám volali s velkou obavou, zda se v rámci projektu dá dům zabezpečit před touto infekcí. Současně pracujeme na integrovaném systému, který bude dezinfikovat všechny možné virusy a bakterie. Nepředpokládali jsme, že náš nápad bude natolik včasný a aktuální v tomto konkrétním místě," dodal architekt.

Projekt Cyberhousu je současně doplněn systémem radiační a mikrobiologické ochrany. Tyto systémy podle architekta mají záruku a mezinárodní certifikáty. Vyplývají ze systému, který se používá v laboratořích, a architekti ho hodlají integrovat do specifických podmínek klientů. Alex Vyževskij vysvětlil, že jejich klienti obdrží garanci na tyto systémy, které se nejčastěji používají v biologických laboratořích, nikoliv v obytných místnostech. Pokud se jedná o soukromé využití podobných systémů, lze je vidět u velmi omezeného počtu lidí. Život ale ukazuje, že je to nutná věc v tomto okamžiku, tvrdí odborník.

Společný rys všech zakázek v současné neklidné době

O Cyberhous mají zájem především zahraniční zákazníci. Jednotlivé projekty se liší podle specifického regionu a požadavků bydlení od nejbližších sousedů. Ruská společnost se podle slov hlavního architekta trefila do období, kdy se podobný design skutečně stal aktuálním a to vzhledem k tomu, že se situace ve světě vyostřuje. „Kolem jistých událostí politici čím dál tím více vyhrocují situaci,“ tvrdí odborník, podle něhož se to v brzké době nezlepší.

Architekt se pozastavil nad současným politickým vývojem, který podle něho nepříznivě působí na občany. Podotkl na příkladu Cybercaru od Muska, že i auta se stávají vysoce zabezpečenými a to je odrazem neklidného politického prostředí.

„Na první pohled se může zdát, k čemu by sloužilo civilní auto s neprůstřelným sklem. Něco se děje kolem a všechny cítí tyto vibrace a napětí. Z toho vychází i tato poptávka. Lidé pociťují kolem sebe jistý neklid. Podívejte se, co se děje v Jihoafrické republice. Celosvětově vznikají ohniska konfliktů a domnívám se, že to brzy neskončí. Nesmíme ale zapomínat na to, že projekty musí byt nejen bezpečné, ale také esteticky příjemné,“ vysvětlil ruský architekt.

Definovat konkrétní rysy jednotlivých projektů Cyberhousu je dost náročné, protože zákaznici sledují své zájmy a mají vlastní představy, jak má vypadat design domu zevnitř a zvenku. Nicméně všichni mají společnou prioritu, a to je bezpečnost: „Vzhledem k tomu, že se nám povedlo zapadnout do trendu: maximálně bezpečné domy s vysokou úrovní pohodlí, dá se říct menší pevnosti. Všichni mají jednotný názor: chtěli by se maximálně zabezpečit proti všem možným nepříznivým vlivům. Je to společné pro všechny, kdo se na nás obrací.“

Cena projektu se liší podle jednotlivých požadavků a rozpočtů zákazníků. Alex Vyževskij dodal, že zahraniční zákaznici si u nich často objednávají službu projektování domů a následně navržený projekt probírají s místními stavbaři, zjišťují proveditelnost a cenu a na základě toho dále pokračují v dalších etapách projektování.

Bezpečností prostředek z dob 2. světové války

Připomínáme, že za válečné doby byly kryty nezbytným prostředkem záchrany civilního obyvatelstva. Největším dosud zachovaným systémem podzemních krytů se chlubí Švýcarsko. Podle portálu Thelocal.se tato zem disponuje 65 000 krytů, které se začaly stavět v 40. letech. Většina krytů byla dostavena v období 50. - 60. let během studené války a tehdejší hrozby jaderného úderu.

Sousední Německo také za dobu studené války vybudovalo početné množství krytů, které ovšem mohly ukrýt jen tři procenta obyvatelstva tehdejšího západního Německa, tvrdí Joerg Diester, průvodce historickým krytem pro portál usnews.com. Průvodce a výzkumník pracuje v 17kilomentovém podzemním jaderném krytu známém jako Regierungsbunker nebo vládní bunkr, který slouží jako muzeum od roku 2008. Podle portálu bezpečnostní zařízení mělo zajistit, aby tisíce vládních úředníků mohly přežít nejméně 30 dní po atomovém konfliktu a byly schopny zahájit protiútok. Zájem o podobné zařízení jak mezi místním obyvatelstvem, tak mezi turisty značně vzrostl a to kvůli úrovni politického napětí, které je podle autora článku a německých politiků cítit. Stejné bezpečnostní systémy, méně nebo více zachovalé dědictví minulých dob, existuje ve všech evropských státech.

Přitom domy nebo bunkry pod záštitou nejsou masovou záležitostí. Jedná se především o poměrně malý segment luxusního bydlení, nikoliv o předmět denní potřeby. Například v České republice úspěšně působí společnost Logic Schelter zaměřená na výrobu soukromých podzemních železobetonových krytů, které jsou odolné vůči silným nárázovým vlnám (výbuchy), jaderným, chemickým a biologickým útokům. Na rozdíl od ruské architektonické agentury se tyto projekty týkají výhradně podzemního bydlení.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.