Na cestě k vítězství: Hrabyně byla srovnána se zemí, ale obyvatelé Rusy neobviňovali

Udržení Ostravy, průmyslového srdce tehdejšího Protektorátu Čech a Moravy, bylo pro hitlerovce, kteří ke konci války ztratili svůj ekonomický potenciál, otázkou přežití. Okolo centra Moravskoslezského kraje vybudovali obrovské obranné pásy, železobetonová kulometná a dělostřelecká stálá palebná postavení, která byla výborně zamaskována okolními kopci. Nepřítel věděl, že Rusové chtějí zachovat průmysl Československa. „Ostrava musí být osvobozena s minimálními ztrátami,“ oznámil velitel 4. ukrajinského frontu, maršál Jeremenko. Němci chápali, že břemeno bojů se přesune na přístupové cesty k městu. U Hrabyně vybudovali nepřístupnou hranici, o kterou několik dnů krutě bojovaly tankové divize. Ve výsledku byla vesnice prakticky smazána z povrchu zemského. Občané však neobviňovali ruské vojáky…

„Samozřejmě, že válku rozpoutal Hitler, nikdo jiný. Tak proč by obyvatelé obviňovali Rusy? Válka je ničení a smrt, to je nevyhnutelné,“ řekl v rozhovoru pro Sputnik kronikář obce, historik Petr Jordán.

„Hrabyně byla opěrným bodem německé obrany. Hitlerovci tam stavěli opevnění už dávno. 14 dnů bitvy o Hrabyni jsou v našich dějinách nejstrašnější, bylo to horoucí peklo. 250 rudoarmějců položilo své životy za osvobození vesnice, což je neuvěřitelně mnoho s ohledem na to, že se bojovalo o malou obec. Ofenzívu komplikoval složitý terén. Vesnice leží na výšině a bylo velmi těžké přisunout k ní tanky a dělostřelectvo z nížiny u řeky Opavice. Takže do začátku bojů ruská technika nestačila. Útok byl podpořen nejdříve ze vzduchu, a bojovalo se doslova o každý dům. Hitlerovci nechtěli opustit své pozice, a Rusové chtěli stůj co stůj německou obranu zlomit. Aby splnili svůj plán nebrat Ostravu útokem, nebombardovat ji a nestřílet na ni z děl, rozhodli se vzít nepřátelská vojska do kleští a svírat postupně obklíčení, aby se vzdala. 38. armáda 4. ukrajinské fronty, která nás osvobozovala, postupovala vpřed s obrovskými ztrátami,“ popisuje historik děj bitvy.

Když se ke Hrabyni začala přibližovat frontová čára z Polska, mnozí lidé vesnici opustili, uvedl.

„Ostatní obyvatelé se ukrývali ve sklepech. Během čtrnáctidenních bojů museli samozřejmě vycházet občas ven, třeba pro vodu. Zahynulo 16 lidí, ve srovnání se ztrátami vojáků to je ale poměrně málo. Konečně palba umlkla, a lidé začali postupně vycházet z domů. Uviděli spálenou zemi, rozbitou vojenskou techniku, rozházené mrtvoly a samé trosky. Pro boje ve střední Evropě to byl obraz zcela jedinečný. Sovětská armáda šla dál, musela překonat ještě 450 kilometrů do Prahy a osvobozovat po cestě velká a malá města. Tak ničivé boje, jako u nás, už ale nikde nebyly,“ poznamenal Jordán.

Národní památník v Hrabyni je dnes přebudován na expozici věnovanou 2. světové válce. Byl opraven za pomoci posledních technologií, které v muzejní oblasti existují. Nachází se zde podrobná kronika bojů o osvobození vesnice, shromážděny vzpomínky občanů, vytvořen kompletní seznam zemřelých ruských vojáků. Jak oznámil Jordán, letos zde proběhnou velkolepé oslavy 75. výročí Ostravské operace a konce 2. světové války. „Budeme vzpomínat na každého, kdo zemřel za naší svobodu,“ dodal historik.

