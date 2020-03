Pomník maršála I. S. Koněva: Skandální pokračování

Bývalý slovenský premiér, předseda Slovensko-ruské společnosti Ján Čarnogurský přišel s návrhem přesunout pomník maršála Sovětského svazu I. S. Koněva na Slovensko, kde by mu bylo nalezeno odpovídající a zasloužené místo. Oficiálně se tak obrátil na vedení Prahy 6. A co následovalo pak? Sputnik se na to zeptal přímo pana Čarnogurského.

Čarnogurský: Mám odpověď od místostarosty Mgr. Jana Laciny, který mi v dopisu popisuje, jaká rozhodnutí přijala Praha 6. Že on byl pověřený, aby to dále řešil na Praze 6, a že sice naše nabídka má logické vojensko-historické argumenty, ale uvedl, že za prvé umístění sochy na soukromém pozemku neodpovídá smlouvě mezi Českou republikou a Ruskou federací a za druhé, vyvezení sochy mimo hranice Česka by taktéž neodpovídalo této smlouvě. Takže sice neuvedl definitivní rozhodnutí, ale prý bude o mé nabídce informovat městskou radu Prahy 6 a rozhodnutí mi oznámí.

Zdá se, že původní rozhodnutí orgánů Prahy 6 o přesunu pomníku maršála Koněva z místa, na kterém stojí, je samo o sobě porušením této česko-ruské dohody…

Ano, myslím si, že odstranění sochy z původního místa by bylo porušením té česko-ruské smlouvy, ale jak pan Lacina píše, tak i umístění sochy na území některé paměťové instituce by také bylo porušením. Když totiž autor sochu někdy koncem 70. let tvořil, tak ji tvořil s tím, že bude stát na náměstí v Praze, na veřejném prostranství. To samozřejmě ovlivnilo i uměleckou koncepci sochy. Pokud by socha měla stát na prostranství jiného charakteru, opakuji, jako pan Lacina píše na území paměťové instituce, čili na hřbitově nebo v muzeu, tak to už by byla jiná koncepce umístění sochy, než se kterou počítal umělec, který ji tvořil.

Mohl byste uvést své argumenty pro přesun památníku na Slovensko?

Náš hlavní argument spočívá v tom, že maršál Koněv byl velitelem operace Rudé armády, která šla na pomoc Slovenskému národnímu povstání. Ta operace začala 8. září 1944 a v průběhu 4-5 týdnů se probili přes Dukelský průsmyk. Opakuji, že tato operace směřovala ke Slovenskému národnímu povstání (SNP). A i když nedosáhla území obsazeného povstalci, ale tím, že se armáda probíjela přes Karpaty, tak zaměstnala nějakých 300 tisíc německých vojáků, kteří by jinak byli nasměrováni na potlačení SNP.

Jak myslíte, že tento ošklivý příběh skončí?

Nevím, jak skončí, ale už má ošklivé pokračování, protože v ruských médiích se objevují materiály o působení Československých legií v Rusku v době občanské války v letech 1918-1919. Píše se v nich, jak českoslovenští legionáři popravovali zajatce, ale ne jenom zajatce, ale i civilní osoby ve městech, která obsadila. Například Kazaň, Jekatěrinburg, Tomsk a další, až po Vladivostok. Pochopitelně jsme hrdí na boj československých legionářů v době občanské války v Rusku a o žádných takových jejich činech a skutcích jsme nevěděli. Já to řadím právě do takové souvislosti s takovými hloupými rozhodnutími, která dělá pražská komunální politika. To znamená odstranění sochy maršála Koněva, přejmenování náměstí před ruským velvyslanectvím, pomalování ruského tanku a podobně. Že na druhé straně se v Rusku objevují takové materiály. A vidíme poprvé, že se to dotýká i nás Slováků, protože v legiích bojovali i Slováci. Navíc je to takovou další skvrnou na vztazích Česka a Ruska.

Skončí to celé jenom zhoršením vztahů mezi našimi národy…

Přesně tak.

