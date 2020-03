MUDr. Dvořák o koronaviru v Česku: Ideálním opatřením by bylo to, co zavedla Čína

Na drátě máme MUDr. Jaroslava Dvořáka z SPD. Pane doktore, koronavirus, který hýbe nejen českou společností… Včera WHO vyhlásila stav pandemie. V souvislosti s koronavirem se dělají bezprecedentní opatření hlavně ve světě. V ČR se prý dosud z koronaviru nikdo neuzdravil. Co je na tomto viru v první řadě alarmujícího?

MUDr. Jaroslav Dvořák: Koronavirové infekce byly dosud banální onemocnění typu rýmy. Dříve způsobovaly lehké onemocnění. Současný koronavirus je jiný. Přenos současné mutace šel přes netopýry a luskouny. Nové koronaviry jsou významně jiné v tom, že šlo o nový přenos ze zvířete na člověka. Všechny způsoby přenosu ani neznáme; virus má vysokou infekčnost, naštěstí pro nás nemá vysokou smrtnost. Doplácí na něj bohužel lidé staří, nemocní či s oslabenou imunitou.

Nedávno jsem se vracel letecky z Ruska. Po příletu do ČR jsem nezaznamenal nikde termovize. V Moskvě jsou termovize všude, kde se dá. Lze z toho něco vyvodit, jde-li o reakce různých států na tuto pandemii?

Je to na diskusi. Žádné opatření není ideální. Určitě by se mohl zlepšit záchyt lidí s infekcí, resp. se zvýšenou teplotou, ale bál bych se davové psychózy, konečně teplotou se projevují i běžné chřipky. Přimlouval bych se ale za větší počet termovizí na exponovaných místech, na nádražích, na letištích…

Pokud jde o termovize, určitě stačí zaměřit jednu kameru na dav. Není třeba si jistě představovat kdovíjaký počet termovizí.

Je to tak, stačí vyhmátnout (z davu nakažené) jedince, a ty pak dál vyšetřit. Mohlo by to fungovat (i s omezeným množstvím přístrojů).

Dá se nějak zhodnotit, do jaké míry jsou opatření proti koronaviru u nás a v zahraničí dostačující? Částečně jsme možná odpověděli. Přesto – nakolik zaostáváme za koronavirem vůbec jako civilizace? Co se týká vakcíny, uplatní se ještě nějaká konkrétní vakcína v rámci stávající epidemie?

Začnu od konce. Myslím, že vakcína hned tak nebude objevena. Již se na tom usilovně pracuje, v Číně, v USA a jistě i v dalších evropských zemích. Jsem trošku skeptik na to konto, že bude vyvinuta v řádech měsíců, ač bych byl rád. Dle mého názoru opatření, která nyní u nás provádíme, jsou maximem možného. Ideálním opatřením by bylo to, co zavedla Čína – velmi tvrdé, razantní karanténní systémy. U nás by to znamenalo velmi drastické omezení osobní svobody, asi by to u nás neprošlo.

Vyjádřil jste se k nakažlivosti koronaviru. Čím se tento virus liší od běžné chřipky? Jsou tam nějaké další rozdíly, když se podíváme na dosavadní průběh epidemie? Dá se aproximovat bod kulminace? Kdy dojde k poklesu počtu kontaminovaných lidí?

Jako neurolog si netroufám vše odhadovat, ale předpokládám další nárůst nakažených, u nás předpokládám bohužel i úmrtí.

Běžná chřipka se přenáší od člověka k člověku zhruba od října do dubna, pak je klid. Nakažlivost koronavirem je mnohonásobně větší, proto zaznamenáváme takto rychlé světové šíření.

Nemohu si odpustit poznámku na adresu minulých vlád. Zažil jsem hromadné rušení infekčních oddělení na úrovni okresů. Ve Zlínském kraji se oddělení zrušila a zůstalo jen jedno v Uherském Hradišti. Minulé vlády se chovaly, jako by u nás žádná epidemie nemohla vypuknout, nyní na to vše doplatí pacienti.

Z běžné nemocnice nelze udělat ze dne na den infekční provoz. Již nyní chybí v nemocnicích akutní lůžka, personál. Ze zrušených oddělení personál buď odešel ze zdravotnictví, nebo se přeškolil na jinou práci. Také to znamená propustit pacienty, kteří již nejsou infekční, ale jejichž stav by vyžadoval další pobyt v nemocnici. Nezávidím lidem a lékařům zodpovědným za tuto situaci, zvláště pokud propukne velká epidemie a budou se muset zřizovat akutní lůžka v běžných nemocnicích.

Zhodnotil jste letálnost viru, hovořili jsme o míře zákeřnosti, trochu jsme vše porovnali s chřipkou, napadá mě – co se děje v těle pacienta stiženého koronavirem. Prý je v nesnázích srdce.

Každá závažnější viróza komplikuje práci srdce, dále pak i funkci plic. I u běžné chřipky vidíme, že člověk nakonec může zemřít i na selhání srdce. U koronaviru může nastat mnohem horší průběh. Můžeme být rádi, že to nepostihuje děti a mladé zdravé jedince. Bohužel to postihuje lidi nemocné a oslabené, lidi s oslabenou imunitou či po cytostatické léčbě, případně jedince, kteří trpí vícero nemocemi najednou.

Pan prezident ČR má namířeno do Číny. Nakolik je to v rámci situace rozumné?

Za rozumné to nepovažuji. Na druhou stranu je kolem prezidenta úzká skupina lidí. Snad se bude stýkat s lidmi, kteří nejsou nakaženi. Nedostane se do kontaktu s běžnými občany. Proto si myslím, že velké nebezpečí nehrozí.

Trocha obligátní konspirace: Vypadá koronavirus jako biologická zbraň? Je to přirozeně zmutovaný virus, či mu někdo „pomohl“?

Konspirační teorie jsou velice populární. Mě to také napadlo. Myslím si ale, že ne, že se jedná o přirozený vývoj. Začátek nákazy by vyhovoval tvůrcům biologických zbraní – rychlý nástup, všichni se okamžitě nakazí. Společnost může být ochromena. Pak se po určitém maximu virus vyčerpá, mladí získají imunitu, zatím nevíme, zda půjde o imunitu trvalou, pak lidé budou před účinky viru chráněni. Vidíme, že oběťmi jsou hlavně staří lidé, což neukazuje na koronavirus jako na zbraň. Myslím si, že to jen tak vypadá a že se jedná o přirozený vir.

Poslední otázka: Je možná vůbec v rámci globálního světa nějaká účinná karanténa?

Domnívám se, že to není v dnešním světě možné. Muselo by jít o drastická opatření, muselo by dojít na omezení pohybu osob, nejblíže tomuto stavu je teď Itálie. Nemyslím si, že by to šlo plošně udělat. Karanténa je nutná, občané by měli být ale vzdělaní v dané věci a uvědomělí. Neměli by zbytečně vycházet. Těžko vymyslet univerzálně účinné opatření.

Pane doktore, děkujeme vám za rozhovor. Všem přejeme setrvalé zdraví.

Já vám také děkuji.

