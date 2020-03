U koronaviru byla objevena jedna pozitivní vlastnost… Názor

Pro Sputnik situaci ohledně koronaviru v Evropě a Česku okomentoval místopředseda strany Národní socialisté Přemysl Votava.

„Po týdnech přešlapování Evropa už hlásí stovky mrtvých, tisíce zasažených i desítky milionů občanů v izolaci. Jsou uzavřené hranice, zrušené kulturní a sportovní akce, uzavřené školy. Hygienici nás učí, jak si dokonale umýt ruce. Z evropských států se především severní Itálie hroutí pod šířící se epidemií. Itálie hlásí 10 000 nakažených, 500 obětí. Miliony italských občanů jsou v izolaci. Panika a strach vstoupily do života občanů. Italská vláda zaspala drahocenný čas na boj se zákeřným nepřítelem, dnes se vše snaží dohnat. Ztráta času to jsou další stovky obětí. Své mrtvé hlásí v Evropě i další státy. Německo, Francie, Anglie. Situace se vyhrocuje každým dnem. Ekonomika se hroutí,“ uvádí Votava.

Podle jeho mínění se Česká republika v celoevropském, či celosvětovém strachu o bezpečný domov stala ostrovem bezpečí.

„Jistě není ještě vše vybojováno. Česká vláda nemusí před občany studem klopit oči, obstála před občany, možná i před celou Evropou. Říkejme to nahlas. Již koncem února vystoupila česká vláda razantně do boje s epidemií. Ne vždy byla politiky z opozice pochopena. Jednou toho bylo málo, jindy zase moc. Často poštěkávali, jak pejskové za potem. Ale dnes tyto hlasy zmlkly . Jediné, kde má opozice pravdu, je to, že vláda dnes dělá body. Ale ty body jsou zcela zasloužené. Nestála na rozdíl od jiných evropských států nečiníc v koutě. Jistě i u nás mohou být první oběti. Zároveň ale víme, že jsme se postavili čelem proti nepříteli, pro mnohé státy jsme se stali vzorem řešení této epidemie. České zdravotnictví, hygiena, policie, hasiči, armáda, ale i další složky integrovaného záchranného systému obstály. A to je dobrá vizitka pro Českou republiku. A tak jsem si vzpomněl na nějaký dávný film z ‚amerického divokého západu‘. Také tam místní šerif v boji proti nepříteli a pochybovačům obstál, hájil své občany. A občané se za něj postavili. Stal se pro ně jistotou bezpečí domova. Proto postavme se za svého premiéra a jeho vládu, za jejich aktivní přístup pro naše bezpečí! Zdraví nás, občanů, je na prvním místě, proto místo do Alp, hurá na sjezdovku do Pece!“ říká závěrem místopředseda strany Národní socialisté.

